Šporar takoj navdušil novega trenerja, mojstrovina Popovića v Rusiji #video

Edinemu slovenskemu trenerju, ki si služi kruh v kaki izmed petih najboljših evropskih lig, je uspel podvig. Čeprav mu v Franciji gori pod nogami, saj je Amiens na zadnjih 16 tekmah osvojil zgolj šest točk in se zasidral na predzadnjem mestu, zmage pa ni občutil vse od 2. novembra 2019 dalje, je v petek navdušil. Na slovitem stadionu Velodrome v Marseillu je pokvaril načrte trenutno drugouvrščenemu francoskemu prvoligašu. Amiens je resda še v 82. minuti zaostajal z 0:2, a je nato Elsnerjeva četa, ravno na tekmi, na kateri je mlademu slovenskemu strategu gorelo pod nogami, spektakularno izenačila. Na koncu je bilo 2:2, Amiens pa je izenačil rezultat v peti minuti sodnikovega podaljška. ''Ponosen sem na fante,'' je po enem največjih uspehov, kar jih je dosegel v Franciji, povedal nekdanji trener Domžal, Olimpije, Pafosa in Uniona. Z remijem pri favoriziranem tekmecu. S tem si je Elsner izboljšal status v očeh navijačev, ki po zadnjem domačem neuspehu niso skrivali želje, da bi Slovenec zapustil vroči stolček.

Simon Rožman (Rijeka)

Hrvaška, 1. liga

Rijeka : Hajduk Split 2:0 (nedelja)