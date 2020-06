Trener Tabora se je pogovarjal z Juventusom, a se odločil drugače #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V glavnem mestu Argentine je bil Camoranesi vse od 16. marca. Tako da se je lačen nogometa, kot še nikoli, iz Buenos Airesa ob prvi priložnosti podal na 13-urni polet proti Rimu, ki ga je uredil italijanski konzulat. Po 20 urah na poti je že vodil svoje moštvo.

So tudi brez prvega trenerja trenirali dobro? "Vsekakor. Ni se veliko spremenilo, kajti prvih 14 dni so lahko delali samo v skupinah s po štirimi igralci. Pomembno je, da sem prišel dva tedna pred prvo prvenstveno tekmo," je uvodoma dejal trener kluba Tabor Sežana Mauro Camoranesi, ki je pred leti navduševal v dresu slovitega Juventusa.

Ena od možnosti je bila, da bi se lahko iz Argentine vrnil tudi s pomočjo Juventusa, ki je organiziral vrnitev svojega napadalca Gonzala Higuaina. "Res je. Gonzalo Higuain je bil v Argentini. Govoril sem z Juventusom, ki bi mi lahko omogočil, da se skupaj z njim vrnem v Evropo. Toda ostal sem in se vrnil pozneje," razložil 43-letni Argentinec z italijanskim potnim listom.

Prvenstvo je še zelo dolgo, saj je do konca še 11 krogov, na voljo je 33 točk. Številni so ga označili za koronaprvenstvo. "To bo novo prvenstvo, kakor ste povedali. Lahko ste videli prve tekme v nemški Bundesligi. Gre za novo izkušnjo. Malce nenavadno je gledati tekme s praznimi tribunami. Prvenstvo bo novo, ampak kmalu se bo začelo zares. Zelo se ga veselimo," je dejal.

Tudi igralci so komaj čakali, da se na igrišče vrne nekdanji svetovni prvak, od katerega se lahko veliko naučijo. Fantje pravijo, da je njegova energija nalezljiva. "Iz te ekipe je ustvaril družino. Vesel sem, da lahko spoznavam njegovo nogometno miselnost ter poslušam, kako nam razlaga nogomet," o Camoranesiju pravi Rodrigue Bongongui.

Tabor bo v boj za nove točke vstopil s šestega mesta. Pripravljalni tekmi proti Gorici in Kopru, na katerih so prejeli devet golov, sta zgodovina. "S to skupino fantov sem zelo zadovoljen. Nič, gremo nadaljujemo prvenstvo, upam, da se bo dobro končalo," še pravi Camoranesi, ki bo s Taborom v soboto gostil vodilno Olimpijo.

