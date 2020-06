Kako so nogometašem Olimpije vzeli bris? Kaj sledi, če bo kdo pozitiven? #foto

V petek se bo s tekmama v Kidričevem in Celju nadaljevala sezona Prve lige Telekom Slovenije, danes pa imajo prvoligaški klubi opravka s testiranjem na novi koronavirus. Vodilna Olimpija je svoje obveznosti opravila dopoldan, nogometašem pa so vzeli bris iz avtomobilov. Če se bo izkazalo, da je kateri izmed igralcev pozitiven, bo zanj odrejena izolacija.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v ponedeljek klubom poslala dodatna navodila k že obstoječim protokolom za organizacijo tekem s 27. maja. V njih jih je pozvala k obveznemu testiranju za novi koronavirus, brez katerega ne bi bilo nadaljevanja sezone. Krovna zveza bo krila stroške testiranj, v primeru okužbe pa bo upoštevala priporočila stroke, posamezniku pa odredila izolacijo. Nogometaša, ki bi bil pozitiven na testiranju, tako čaka osamitev, klub pa bi moral do nadaljnjega nadaljevati sezono brez njegove pomoči.

Fotogalerija odvzema brisa nogometašem Olimpije, fotograf Nik Jevšnik/STA:

Testiranja potekajo v dveh največjih slovenskih mestih. V Ljubljani so testiranje opravili Olimpija, Domžale, Bravo, Triglav in Tabor, v Mariboru pa Maribor, Mura, Aluminij, Celje in Rudar.

Nogometaši vodilne Olimpije, ki imajo 11 krogov pred koncem sezone pet točk prednosti pred Celjem in Aluminijem, pred branilcem naslova Mariborom pa že 7, so opravili dolžnost kar v jeklenih konjičkih. Igralcem so odvzeli brise iz avtomobilov, v katerih sta bila med testiranjem vedno le največ dva igralca. Ni prihajalo do zastojev, testiranje ni vzelo veliko časa, na vsak avtomobil le okrog 30 sekund, je za STA poudaril tehnični vodja zeleno-belih Boštjan Gasser. Kako je vse skupaj potekalo, lahko preverite ob ogledu fotografij.

Rezultati bodo znani v četrtek

Po navedbah NZS bo pri nas testiranih predvidoma med 30 in 35 članov vsakega izmed prvoligašev. Število zajema igralce s pravico nastopa na tekmah prve lige ter tudi klubsko osebje. Testirani bodo tudi sodniki. V četrtek bodo znani rezultati. Krovna zveza je klubom namreč obljubila rezultate v roku 24 ur.

Prvoligaška sezona se bo nadaljevala v petek s tekmo med Aluminijem in Muro, ki si jo boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet TV. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Prva liga Telekom Slovenije se bo nadaljevala v petek z uvodnima tekmama 26. kroga. Najprej se bosta ob 19. uri v Kidričevem pomerila Aluminij in Mura, ki ju prihodnji teden čaka tudi izjemno pomemben spopad v polfinalu pokala Slovenije, ob 21. uri pa si bosta v savinjsko-šaleškem derbiju nasproti stala Celje in zadnjeuvrščeni Rudar, ki mu grozi izpad v drugo ligo.