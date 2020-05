Športni direktor Olimpije spregovoril o usodi Safeta Hadžića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Oba sva tukaj. Safet je trener. O tem ni dvoma," je v prvem medijskem nastopu po vnovičnem prevzemu funkcije športnega direktorja Olimpije zatrdil Mladen Rudonja. V zadnjih mesecih se je namreč govorilo, da nekdanji reprezentant ne zaupa v Hadžičevo delo. Rudonja želi najprej stabilizirati ekipo in klub, da bi ta mirno plul v prihodnost tudi ob morebitnem slovesu predsednika Milana Mandarića.

Mandarić ga je povabil in Rudonja je nazaj. Pred dvema letoma je odšel s položaja, ker se ni strinjal z odpovedjo trenerja Igorja Biščana. "Čas vedno pokaže svoje. Tudi sam je videl, da rabi v tem trenutku pomoč. Za nazaj, kar je bilo, je bilo, mi gledamo naprej in prepričani smo, da bomo sodelovali dolgoročno," pravi novi športni direktor Olimpije Mladen Rudonja.

Predsednik zdaj razume, da čez noč ni mogoče uspeti. Tako ga je prepričal, da se vrne. "Proračun je lahko visok, majhen, porabiš pa toliko denarja kot ga imaš. Mi moramo delati tako, klub bo moral en dan bo preživeti tudi brez gospoda Mandarića. Upam, da se odloči, da ostane, ampak to bo zagotovo odvisno od več faktorjev, tudi od Evrope, od vsega, kako se bo razvilo, ampak pravim: dolgoročno bomo skušali stabilizirat klub."

Stefan Hadžić verjame, da bo Mladen Rudonja v veliko pomoč. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Šteje samo naslov prvaka, zato dodaten pritisk na trenerja Safeta Hadžića. "Dobrodošel je. Lahko ogromno pomaga. Mislim, da bo v tej smeri tudi deloval. Pod drobnogled sva vzela določene igralce, pogledala, kako je, kaj je. In to je to," je vrnitev Rudonje na pomembno funkcijo komentiral Hadžić.

Rudonja je potrdil, da trenerske menjave ne bo. "Glede tega ni nobenih dvomov," poudarja Rudonja, ki dodaja, da bo treba čez teden dni premagati Tabor. "Vsako tekmo je treba jemati posebej. Prepričan sem, da bomo na koncu dosegli želene cilje in čez črto stopili prvi."

Najprej mora z igralci, ki jim konec junija potečejo pogodbe, te podaljšati vsaj še za en mesec, s Stefanom Savićem in Tomislavom Tomićem bi jih rad tudi za naslednjo sezono. "Moram povedat, da je ekipa super, motivirana. Dela se dobro. Atmosfera je dobra. Vse je tako, kot mora biti. Mislim, da smo pripravljeni za prvenstvo," še pove Rudonja.

Tekma s Taborom bo naslednjo soboto, v živo ob 17.45 na Planetu.

