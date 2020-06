Kai Cipot: sin legende, ki opozarja #video

Za nami je vikend, ki slovenski nogomet navdaja z optimizmom. Pri Olimpiji je v polno zadel 17-letni Enrik Ostrc, pri Muri pa je z zadetkom na tekmo močno vplival dve leti starejši Kai Cipot, sin nekdanjega reprezentanta in nogometaša Mure in Maribora Fabijana Cipota.

Najboljši strelec slovenske mladinske lige (19) je vknjižil še sedmi nastop v najmočnejši slovenski ligi, drugič je začel od prve minute in se za zadetkom za vodstvo Mure z 2:1, na koncu se Prekmurcu Aluminij premagali s 3:1, na najlepši način zahvalil trenerju Anteju Šimundži za zaupanje.

"Trdo smo delali v tem težkem obdobju, ta zmaga pa je le dokaz. Hvala trenerju za zaupanje, vesel sem, da sem se vpisal med strelce in pomagal ekipi do zmage," je po tekmi za Planet povedal mladi 19-letni mladi slovenski reprezentant, ki velja za enega najboljših med svojim vrstniki.

Mura je po štirih tekmah brez zmage končno vknjižila tri točke. Glede na to, da je Aluminij ekipa z vrha lestvica, vse skupaj še pridobi na teži. "Ta zmaga je vodilo za naprej in motivacija, da se do konca povzpnemo kar se da visoko na lestvici," je še dodal mladi up slovenskega nogometa.

Zadetek dragulja Mure:

Fabijan opozarja sina ...

Kai je sin legendarnega slovenskega nogometaša Fabijana Cipota, ki se je proslavil v dresu Mure in Maribora, zbral pa je tudi 26 nastopov za slovensko izbrano vrsto. "Počasi, to je komaj začetek poti. On je reprezentant, tako da neko kvaliteto zagotovo ima. Bil je tudi najboljši strelec mladinske lige, potreboval pa je le še zaupanje trenerja in kluba. Moram reči, da je priden, da trdo dela in posluša, je pa še mlad, zato ga skušam držati na realnih tleh, saj se lahko hitro zgodi, da mladi nogometaši poletijo in na koncu sledi razočaranje," nam je zaupal oče Cipot, ki si želi, da naredi sin še korak dlje kot on.

Fabijan Cipot je v slovenskem prostoru največ časa preživel pri Muri, Mariboru in Rudarju.

... treba bo iti počasi, stopnico po stopnico

"Sam bi bil ponosen, če mu uspe, da naredi še korak več kot 'foter'," poudarja 43-letni nekdanji nogometaš. "Sam sem igral na vseh položajih, tudi sin je poskusil že vse, kar je za mladega nogometaša le dobro. Tako bolje razumeš samo igro in kako vse skupaj poteka. Je pa res, da ima Kai zagotovo boljši nos za zadetek, kot sem ga imel sam. Zdaj se tudi več trenira in posveča vsem podrobnostim, kot je bilo to v mojih časih," doda.

Kai Cipot je bil z 19 zadetki najboljši strelec mladinske lige, zdaj pa trese mreže tudi med člani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bo tako nadaljeval, bo za mladeniča zagotovo vse več zanimanja, a Fabijan meni, da je v nogometu ni dobro preskakovati stopnic.

"Želim si, da bi fant šel postopoma. To se mi zdi izredno pomembno. Šele ko konstantno igraš v Prvi Ligi, lahko začneš razmišljati o drugih klubih in tujini. Zavedam se, da je mlad in da bo zanimiv za marsikoga, a vsi vemo, kaj se zgodi, če se prestop zgodi prekmalu. Zanj je trenutno najpomembnejše, da igra in nabira izkušnje, potem pa bomo videli, kaj bo prinesel čas. Mora ostati, takšen kot je, priden in poslušen ter tudi realen. Ne sme živeti, po domače povedano, v sedmih nebesih," je še sklenil oče napadalca Mure.

Muro že v torek čaka nov obračun s Kidričani. Tokrat v polfinalu slovenskega pokala na Brdu pri Kranju. O prvem finalistu bo odločala ena sama tekma, ki se bo začela ob 17.30.

Vrhunci s tekme med Aluminijem in Muro:

Lestvica: