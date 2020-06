Noro, kakšen preobrat Maribora! #video

dfdffd

Bravo skočil na šesto mesto

V prvem nedeljskem dvoboju 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Bravo izkoristil prednost domačega igrišča in pred praznimi tribunami stadiona ŽAK v Spodnji Šiški premagal Triglav z 1:0.

Zadetek Aljoše Matka:

Mladi ljubljanski klub se je po tesni zmagi nad sosedi iz lestvice povzpel na šesto mesto, gorenjski orli, ki bodo v nadaljevanju zaradi prenove atletske steze na kranjskem objektu domače tekme najverjetneje igrali v Novi Gorici (in ne na Brdu pri Kranju), pa ostajajo na osmem mestu. Zmagoviti zadetek je v 85. minuti, ko je v Ljubljani lilo kot iz škafa, dosegel rezervist Aljoša Matko. To je bil že njegov sedmi zadetek v tej sezoni.

Olimpija po evrogolu in mojstrovinah spet na +5

Vodilna Olimpija je v prvem "pokoronskem" nastopu uresničila cilj in v Sežani premagala Tabor (3:0). V prvem polčasu, kjer so sprva najstrožjo kazen zahtevali nogometaši Tabora, a je sodnik Bojan Mertik odmahnil z roko, so zmaji prišli do prednosti z bele točke, ko je v polno zadel Luka Menalo.

Je sodnik upravičeno pokazal na belo točko za Olimpijo? Da. 365 +

Ne. 328 + Oddanih 693 glasov

Navijače Olimpije, dvoboj je pred stadionom spremljala večja skupina Green Dragons in pred začetkom dvoboja poskrbela za pirotehnični vložek, je v dodatno dobro voljo spravil novinec Enrik Ostrc.

Evrogol Enrika Ostrca ...

Komaj 17-letni up Olimpije je v prvem nastopu za člansko ekipo v 1. SNL zablestel z atraktivnim zadetkom, doseženim po strelu z razdalje. Končni rezultat je postal dvakratni strelec Menalo, ko je mojstrsko opravil z obrambo Tabora, nato pa premagal še vratarja češnjic.

... in mojstrovina Luke Menala za 3:0

Ljubljančani so tako prednost pred drugouvrščenim Celjem, ki ga bodo gostili v Stožicah pred praznimi tribunami prihodnji konec tedna, vrnili na prvotnih +5. V Sežani je po poldrugem letu na prvoligaški tekmi zaigral povratnik zmajev Nik Kapun, prvi nastop v 1. SNL je vknjižil tudi Timi Max Elšnik.

Mura za uvod boljša od Aluminija

Po 89 dneh brez tekem smo v Kidričevem, kjer sta se v petek udarila polfinalista pokala, ki se bosta v pokalnem tekmovanju spet srečala v torek, v petek dočakali nadaljevanje Prve lige Telekom Slovenije. Udarila sta se Aluminij in Mura, Prekmurci pa so zmagali s 3:1, potem ko so bili večji del tekme boljši nasprotnik.

V prvem polčasu so gostje povedli po golu Amadeja Maroše, že njegovem 11. prvenstvenem v tej sezoni, a so potem domači na začetku drugega dela igre izenačili. Po indirektnem strelu znotraj kazenskega prostora gostov je z nekaj metrov zadel Tilen Pečnik.

Gol Mure za vodstvo z 2:1, ki je prelomil tekmo v Kidričevem:



Odločilni trenutek se je zgodil v 73. minuti, ko je kot zadnji igralec v obrambi Aluminija na robu kazenskega prostora nogometaša Mure podrl hrvaški branilec v vrstah domačih Ivan Kontek in si prislužil rdeči karton.

Takoj za tem je Luka Šušnjara s prostega strela dodobra namučil domačega vratarja, ki je strel odbil, a je do žoge prišel mladi Kai Cipot in zadel za vodstvo gostov z 2:1. V 83. minuti je Matic Maruško le še potrdil zmago črno-belih in zadel za zmago s 3:1.

Celjani so se v svoji tisoči prvoligaški tekmi razveselili tretje prvenstvene zmage v nizu in se na vrhu lestvice povsem približali Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Praznovanje velikega jubileja je v Celju uspelo

V drugi petkovi tekmi sta se v Celju pomerila domača zasedba, ki ima najboljši napad v ligi in je pri vrhu lestvice, in Rudar, ki je z najslabšo obrambo v ligi prikovan na zadnje mesto. Presenetljivo so bili v prvem polčasu boljši gostje, a gola niso dočakali. Po ne preveč zanimivih 45 minutah igre pa smo že na začetku drugega polčasa dočakali gol. Žogo je v mrežo Velenjčanov pospravil mladi Luka Kerin.



Gol Luke Kerina za vodstvo Celja z 1:0:



Pri vodstvu Celjanov z 1:0 je ostalo vse do konca tekme. Takrat je malo za tem, ko je zatresel okvir vrat, s 13. prvenstvenim golom sezone na 2:0 povišal Mitja Lotrič in potrdil nove tri točke ekipe Dušana Kosića, ki je tako dosegla tretjo prvenstveno zmago v nizu, se odlepila od Aluminija na tretjem mestu in se vsaj za en dan vodilni Olimpiji približala na vsega dve točki zaostanka. Velenjčani z desetimi točkami ostajajo pri dnu in so naredili nov korak na poti v drugo ligo.

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog: Petek:

Aluminij : Mura 1:3 (0:1)

Pečnik 55.; Maroša 19., Cipot 75., Maruško 83.; R.K.: Kontek 74./Aluminij



Celje : Rudar 2:0 (0:0)

Kerin 47., Lotrič 84. Sobota:

Tabor Sežana : Olimpija 0:3 (0:1)

Menalo 29./11-m, 86., Ostrc 64. Nedelja:

Bravo : Triglav Kranj 1:0 (0:0)

A. Matko 85.



Domžale : Maribor 1:2 (0:0)

Karić Šoštarič 62.; Dervišević 79./11-m, Požeg Vancaš 81.; R.K.: Vujadinović 77./Domžale

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

13 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

11 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija)

8 − Luka Bobičanec (Mura), Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale).

...

Povzetki tekem:

Bravo : Triglav 1:0

Tabor : Olimpija 0:3

Celje : Rudar 2:0



Aluminij : Mura 1:3:



Fotogalerije:

Bravo : Triglav (foto Grega Valančič/Sportida):

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28



Aluminij : Mura (foto Grega Valančič/Sportida):

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

Poročila s tekem: