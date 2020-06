Kako je Požeg Vancaš z mojstrovino potopil Domžale? #video

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Jug, Bensa in Skok.



Strelci: 1:0 Šoštarič Karič (62.), 1:1 Dervišević (79./11 m), 1:2 Požeg Vancaš (81.).



Domžale: Mulalić, Fink, Vujadinović, Ilić, Šoštarič Karič, Pišek (od 85. Vuk), Husmani, Podlogar (od 79. Žinič), Ibričić, Jakupović (od 86. Lazarević), Sikimić



Maribor: Pirić, Klinar (od 65. Milec), Rajčević, Mitrović, Viler, Vrhovec (od 74. Dervišević), Pihler (od 57. Cretu), Požeg Vancaš, Kronaveter (od 74. Tavares), Mešanović (od 65. Santos), Zahović.



Rumeni kartoni: Pišek, Vujadinović, Šoštarič Karič, Fink, Mulalić; Rajčević, Cretu, Požeg Vancaš.

Rdeči karton: Vujadinović (77.).

Na zadnji tekmi kroga sta se pomerili bržčas največji razočaranji dosedanjega dela sezone. Domžalčani so pokoronsko obdobje začeli s predzadnjega mesta, branilec naslova Maribor pa s četrtega, a z novo močjo na klopi Sergejem Jakirovićem.

Ta je prišel na štajersko klop po tem, ko so vijolični na prvih petih tekmah spomladanskega dela zbrali vsega pet točk, kar je ob Darku Milaniču "odneslo tudi športnega direktorja Zlatka Zahoviča, ki ga je zamenjal Oliver Bogatinov.

In Maribor je danes prekinil niz treh tekem brez zmage oziroma dveh porazov ter v zaključku tekme po preobratu prišel do želenega uspeha. Domžale pa po novem zmage ne poznajo že šest tekem, kar na petih od teh so bile poražene.

Mariborčani, ki so igrali svojo tisočo tekmo v prvi ligi, so tokrat nastopili v svetlomodro-beli kombinaciji v zahvalo zdravstvenim delavcem v času koronske krize.

Prvič se je kot trener NK Maribor predstavil Sergej Jakirović. Foto: Grega Valančič/Sportida

V prvem delu pa niso našli poti skozi domžalsko obrambo, tudi sicer je - čeprav je bil ritem igre kar visok - manjkalo pravih priložnosti, omembe vredne strele so sprožili le Rok Kronavater (16.) in Denis Klinar (40.) pri gostih ter Predrag Sikimić (36.) pri domačih, a so bili vsi trije kar precej daleč od uspeha.

Zato pa je bil v 48. minuti zelo blizu zadetka Krovaneter, ko je sprožil iz prve v kazenskem prostoru, a se je izkazal Ajdin Mulalić. Precej manj nevaren je bil Jasmin Mešanović v 54. minuti.

V 62. minuti pa so domači povedli. Po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Senijad Ibričić, je zadel Sven Šoštarič Karič. Ta je sicer v skoku trčil z vratarjem Kenanom Pirićem, a je bil slednji malce prepozen.

Deset minut pozneje je Mulalić dobro posredoval po močnem strelu Felipeja Santosa z roba kazenskega prostora. Prav Santos pa je v 77. minuti priigral najstrožjo kazen za Maribor, ko je v roko zadel Nikolo Vujadinovića. Ta je dobil tudi drugi rumeni karton in moral iz igre. Za strel z bele pike se je odločil Amir Dervišević in izenačil na 1:1.

Zmagoviti zadetek Rudija Požega Vancaša:

Že v 81. minuti pa so Mariborčani preobrnili izid, ko je z leve strani v nasprotni zgornji kot zadel Rudi Požeg Vancaš. Zanj je bil to sedmi gol sezone. Dervišević je nato v 84. minuti dobro izvedel prosti strel, po katerem je žoga le za nekaj centimetrov zgrešila cilj.

V 88. minuti je do strela v kazenskem poskusu prišel še Luka Zahović, toda Mulalić je bil dobro postavljen. Že v sodniškem dodatku je iz bližine po kotu z glavo za malo zgrešil Alexandru Cretu.

Domžale bodo v 27. krogu v petek gostovale v Kranju, Maribor pa bo prihodnjo nedeljo gostil Aluminij.

Konec dramatičnega dvoboja v Domžalah. Maribor je premagal Domžale in se na krilih široke klopi, do 75. minute je gostujoči strateg izkoristil vseh pet menjav, približal Olimpiji na -7. Bil je boljši v strelih na gol (kar 7:1 v okvir vrat) in krstni nastop novega trenerja Sergeja Jakirovića kronal z dragoceno zmago. To je bila prva tekma NK Maribor po 13 letih, na kateri ni vloge športnega direktorja opravljal Zlatko Zahović. Nasledil ga je Oliver Bogatinov.

90. minuta: Amir Dervišević je natančno s predložkom s kota zaposlil Alexandruja Cretuja, ki bi po strelu z glavo skoraj povišal prednost Maribora, a je žoga zletela mimo vratnice. Sodnikov podaljšek se bo igral štiri minute, po izključitvi Vujadinovića so na zelenici zagospodarili Mariborčani.

Priložnost Alexandruja Cretuja:

88. minuta: Luka Zahović, v zadnjih sezonah najboljši strelec Maribora, je v nekaj sekundah dvakrat zapretil vratarju Domžal. Prvič ga je nastreljal, drugič pa je Ajdin Mulalić brez težav ukrotil žogo. Ostaja 2:1 za branilce državnega naslova, ki danes igrajo jubilejno 1000. tekmo v prvi ligi.

83. minuta: rumeni karton je za prekršek, storjen izven kazenskega prostora, prejel vratar Domžal Ajdin Mulalić. Prosti strel je izvajal Amir Dervišević, žoga se je bežno dotaknila živega zidu, nato pa za malo zgrešila cilj. Maribor je bil blizu povišanja vodstva.

Priložnost Amirja Derviševića:

Goooool! 1:2! 81. minuta. Mariborčani so hitro izkoristili prednost igralca več. Rudi Požeg Vancaš je z atraktivnim strelom zatresel mrežo Domžal in poskrbel za veliki preobrat. Vijolice drvijo proti pomembni zmagi, s katero bi se vodilni Olimpiji približale na -7. Belokranjec, v prejšnji sezoni najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije, je dosegel sedmi zadetek v tej sezoni.

Zadetek Rudija Požega Vancaša:

Goooool! 1:1! 79. minuta. Izenačenje v Domžalah. Amir Dervišević je s strelom z bele točke zatresel mrežo gostiteljev in izenačil na 1:1. Mariborčani so izkoristili najstrožjo kazen, ki jo je sodnik Matej Jug dosodil po igranju z roko Nikole Vujadinovića, ki je z roko v nenaravnem položaju ustavil strel Felipeja Santosa v svojem kazenskem prostoru. Srbski branilec je prejel rumeni karton. Ker je bil to njegov drugi na tekmi, je moral predčasno z igrišča, Mariboru pa se je ponudila priložnost, da bo v zadnjih 10 minutah + sodnikovem podaljšku izkoristil prednost igralca več na igrišču.

Zadetek Amirja Derviševića in izključitev Nikole Vujadinovića:

74. minuta: novi menjavi Maribora, ki se mu zelo mudi. Novi trener vijolic Sergej Jakirović je že izkoristil vseh pet menjav, njegov stanovski kolega Andrej Razdrh še niti ene! Namesto Roka Kronavetra in Blaža Vrhovca sta vstopila v igro Amir Dervišević in kapetan Marcos Tavares.

72. minuta: rezervist Felipe Santos je sprožil nevaren strel v okvir vrat, a je bil vratar Domžal Ajdin Mulalić dobro postavljen, tako da je odbil žogo v polje. Ostaja 1:0 za Domžalčane. V pičlih treh minutah sta zaradi medsebojnih prekrškov prejela rumena kartona strelec Domžal Sven Karić Šoštarič in rezervist Maribora Alexandre Cretu.

Priložnost Felipeja Santosa:

65. minuta: Maribor je odločno krenil po izenačenje. Namesto Denisa Klinarja in Jasmina Mešanovića sta v igro vstopila Martin Milec in Felipe Santos.

Gooool! 1:0! 62. minuta! Domžale vodijo! Po predložku Senijada Ibričića s kota je bil pred vrati Maribora najvišji Sven Karić Šoštarič. Prehitel je tudi vratarja Kenana Pirića, ki je hotel izbiti žogo, na koncu pa prejel zadetek. Sin nekdanjega reprezentanta Slovenije Amirja Karića, ki se je pred leti dokazoval tudi v Ljudskem vrtu, je dosegel drugi zadetek v tej sezoni. Mariborčani so se znašli v težavah, saj so pred srečanjem v Domžalah ciljali na zmago.

Zadetek Svena Karića Šoštariča:

57. minuta: strateg Maribora Sergej Jakirović se je odločil za prvo menjavo. Namesto Aleksa Pihlerja je vstopil v igro Romun Alexandre Cretu in se le nekaj sekund po vstopu znašel v nevarni akciji. Žoga je bila za malenkost prehitra, tako da je končala pri Ajdinu Mulaliću.

54. minuta: Maribor je povzdignil ritem in je vedno bolj nevaren. Tokrat se je z desne strani odločil za strel Jasmin Mešanović, a je zgrešil cilj.

48. minuta: najlepša priložnost na tekmi! Aleks Pihler je poslal predložek z desne strani, Luka Zahović je žogo podal do Roka Kronavetra, ki je streljal iz obrata in namučil vratarja Domžal Ajdina Mulalića. Čuvaj mreže gostiteljev se je izkazal, to je bil sploh prvi strel v okvir vrat na zadnji tekmi 26. kroga, ostaja 0:0. Pred tem je na tleh obležal Sven Karić Šoštarič, a sodnik Matej Jug ni prekinjal tekme.

Priložnost Roka Kronavetra:

Začetek drugega polčasa. Trenerja Andrej Razdrh in Sergej Jakirović, ki lahko danes opravita pet menjav, sta v drugi polčas vstopila z enajsterico, s katero sta tudi začela dvoboj.

Konec prvega polčasa. Domžalčani in Mariborčani so v prvi "pokoronski" dvoboj vstopili previdno. Uvodnih 45 minut je minilo brez strelov v okvir vrat, napadalci niso prišli na svoj račun. V strelih, ki so romali mimo vrat, vodijo Domžalčani s 3:2. Če bi ostalo pri tem rezultatu, bi Maribor za vodilno Olimpijo po današnji tekmi zaostajal kar devet točk.

40. minuta: Denis Klinar se je odločil za strel z razdalje, a ni resneje ogrozil domžalskih vrat, saj je zgrešil cilj. Čakamo še na prvi strel v okvir vrat.

36. minuta: izkušeni napadalec Domžal Predrag Sikimić, ki še išče pot do prvenca v rumenem dresu, je bil po predložku Svena Karića Šoštariča najvišji v zraku, a ni meril natančno, tako da je splavala po vodi priložnost za vodstvo gostiteljev. Ostaja 0:0.

Priložnost Predraga Sikimića:

27. minuta: tokrat je delivec pravice pokazal rumeni karton nogometašu Maribora. V beležnici sodnika se je znašel Aleksander Rajčević, ki je nepravilno oviral Predraga Sikimića.

22. minuta: drugi rumeni karton na tekmi, znova v ekipi Domžal. Tokrat je rumeni karton prejel Nikola Vujadinović po prekršku nad Jasminom Mešanovićem.

16. minuta: na tekmi, ki ne ponuja veliko priložnosti, tako da še ni resneje zadišalo po zadetku, se je za strel odločil Rok Kronaveter, a je bil nenatančen.

12. minuta: sodnik Matej Jug je pokazal prvi rumeni karton na tekmi. Prejel ga je Janez Pišek (Domžale).

10. minuta: v uvodni devetini srečanja nismo videli večje priložnosti.

Začetek dvoboja v Domžalah. Glavni sodnik je Matej Jug.

Mariborčani v čast vsem zdravstvenim delavcem v Sloveniji, ki so se izkazali v obdobju pandemije koronavirusa, igrajo v dresih svetlo modre barve, simbolu uniform zdravstvenih delavcev. Branilcev naslova v dresih s takšno barvo nismo vajeni. Jim bo plemenita gesta prinesla srečo v Domžalah?

S kakšno postavo se bo predstavil Sergej Jakirović na prvi tekmi v 1. SNL, odkar je postal trener Maribora? Na klopi sedijo Handanović, Peričić, Milec, Dervišević, Cretu, Felipe Santos in Tavares. Če bi danes, ko bodo vijolice igrale jubilejno 1000. tekmo v 1. SNL, branil 42-letni Jasmin Handanović, bi postal najstarejši aktivni udeleženec slovenske prve lige vseh časov. Hrvaški strateg je dal prednost mlajšemu stanovskemu kolegu Kenanu Piriću.

Trener Domžal Andrej Razdrh je za večerni spopad z Mariborčani, začne se ob 20.30, izbral naslednjo začetno postavo:

Zvečer se bosta v zadnji tekmi 26. kroga pomerila Domžale in Maribor. Branilci naslova, ki pred gostovanjem pri dvakratnih slovenskih prvakih za vodilno Olimpijo zaostajajo kar za 10 točk, so se odpravili v Domžale ob bučni podpori navijačev. Viole so jim na poti v mesto ob Kamniški Bistrici zaželeli veliko sreče in poskrbeli za pirotehnični vložek.

Sklepno dejanje prvega "pokornskega" kroga bo v Domžalah, kjer bo rumena družina reševala svojo kožo proti zelo motiviranemu Mariboru. Domžalčani so največje negativno presenečenje sezone. Zasedajo šele deveto mesto, čeprav Andrej Razdrh računa na marsikatero uveljavljeno nogometno ime. Rumeni si v letu, ko klub praznuje 100-letnico, nočejo privoščiti izpada med drugoligaše.

Da veljajo več, bodo poskušali dokazati proti branilcem naslova, ki se bodo prvič predstavili pod vodstvom novega trenerja. Sergej Jakirović je nasledil Darka Milaniča, v vlogi športnega direktorja, ki jo je zadnjih 13 let opravljal Zlatko Zahović in pustil močan pečat, pa bo na pravi tekmi debitiral Oliver Bogatinov. Pri gostih, ki želijo ubraniti naslov, bo zaradi kazni manjkal mladi branilec Luka Koblar. To bo jubilejna tisoča tekma NK Maribor v 1. SNL, še razlog več, da hrvaški strateg v krstnem nastopu popelje izbrance do treh točk.