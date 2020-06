Zakaj je Maribor zaigral v svetlo-modrih dresih?

Branilci naslova NK Maribor so v prvem ''pokoronskem'' nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije nastopili v nenavadnih dresih. Vijolice, ki prisegajo na vijolično barvo, so oblekle svetlo-modre drese z grbom NK Maribor. Vse zaradi plemenite geste, poklona NK Maribor zdravstvenim delavcem v Sloveniji, ki so premagali koronavirus. Odločitev je prinesla srečo izbrancem Sergeja Jakirovića, saj so premagali Domžale (2:1) in osvojili načrtovane tri točke.

Mariborski klub je v nadaljevanje sezone, od katere pričakuje veliko, vstopil s plemenito gesto. Izkazal je posebno zahvalo zdravstvenim delavcem, katerim je posvetil barvo dresov. ''Odločil se je za zamenjavo prepoznavnih vijol'čnih za drese v barvah ter simbolih zdravstvenih uniform. S to potezo je 15-kratni slovenski prvak ob vrnitvi nogometa počastil požrtvovalno delo in predanost celotnega osebja povsod po državi, ki je pokazalo novo dimenzijo herojstva v času epidemije koronavirusa,'' je sporočil mariborski klub in pojasnil, da bodo unikatni dresi po tekmi v Domžalah predani v dobrodelno dražbo, zbrana sredstva pa donirana v sklad za nakup zaščitne opreme za zdravstvene delavce v UKC Maribor.

V posebnem dresu je na gostovanju v Domžalah zaigral tudi kapetan NK Maribor Marcos Tavares. Foto: NK Maribor

''Za navijače in ljubitelje nogometa so nogometaši njihovi heroji. Pripadnost, podporo in tudi hvaležnost nam pokažejo, tako da oblečejo barve naših dresov, naših uniform. Za nas in nogometaše NK Maribor so največji heroji in prvaki leta 2020 zdravstveni delavci. Zamenjava dresov je naš, nogometni način, da jim rečemo HVALA,'' je gesto pojasnil direktor NK Maribor Bojan Ban.

Mariborčani so še 12 minut pred koncem zaostajali z 0:1, na koncu pa se veselili sladke zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podpisane drese, ki so jih nogometaši nosili na nedeljski tekmi, bo v prihodnjih dneh mogoče kupiti v dobrodelni dražbi kot že tolikokrat doslej v sodelovanju NK Maribor in Radia City. ''Celoten izkupiček bo namenjen UKC Maribor za nakup ustrezne zaščite opreme za zdravstvene delavce ob nadaljnjem spopadanju s koronavirusom,'' še sporočajo vijolice in dodajajo, kako bodo v prihodnjih dneh sledile nove informacije glede nadaljevanja te plemenite akcije.