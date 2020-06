Posojena vijolica popeljala Ljubljančane zelo visoko #video

Bravo : Triglav 1:0 (0:0)



Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Glažar, Klančnik in Gabrovec.



Strelec: 1:0 A. Matko (85.).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko (od 57. A. Matko), Ogrinec, Agboyi, Kramarič, Nukić, Baturina (od 79. Abdurahimi).



Triglav: Čadež, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Mertelj, R. Wilmots, Ćerimagić (od 87. Mlakar), M. Wilmots (od 46. Udović), Petric (od 75. Beciri), Majcen.



Rumeni kartoni: Brekalo, Trontelj; Gliha.

Rdeči karton: /.

Nogometaši Brava so proti neposrednemu tekmecu za izognitev devetemu mestu prišli do zmage v zaključnem delu tekme. S tem so nadaljevali niz neporaženosti, ki traja vse od zimskega premora, hkrati pa so se prebili na šesto mesto prvenstvene lestvice. Kranjčani, ki imajo najbolj porozno obrambo lige, so večji del tekme dobro nadzorovali napadalce domače ekipe, a na koncu vpisali 15. poraz in ostajajo osmi.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Ekipi sta bili v prvem polčasu dokaj izenačeni, obe sta imeli obdobja prevlade, ki pa ni prinesla kakšne izrazitejše priložnosti. Še najbližje zadetku je bil Milan Milanović, ki je po kotu z desne strani s strelom z glavo žogo poslal kak meter čez gol.

Kako je Žan Rogelj nenamenoma ogrozil lastna vrata:

Njegov soigralec Marten Wilmots je deset minut prej poskusil od daleč, toda Igor Vekić ni imel težkega dela. Nekajkrat je bilo malce vroče tudi v kranjskem kazenskem prostoru, kjer pa Bravu ni uspelo priti do pravega zaključnega strela.

V uvodu drugega polčasa, ki ga je osvežil tudi dež, ekipi nista prišli do priložnosti, nekaj konkretnejši so bili domači, ki pa predvsem svojih podaj iz kota niso znali unovčiti.

V 67. minuti pa so Kranjčani tudi zagrozili, s prostega strela s 25 metrov je sprožil Erik Gliha, izkazal se je Vekić, ki je žogo preusmeril čez prečko. Tri minute pozneje so domači zahtevali najstrožjo kazen, ko je v dvoboju z Gašperjem Udovičem padel Roko Baturina, a sodnik ni pokazal na belo piko.

Zadetek Aljoše Matka:

V 85. minuti pa so se vodstva in zmagovitega zadetka razveselili domači nogometaši. Žan Trontelj je s prostega strela podal z desne strani, Aljoša Matko pa je pred vrati v padcu žogo preusmeril v mrežo. To je bil njegov sedmi gol sezone.

Bravo bo v 27. krogu v petek gostoval v Velenju, Triglav pa bo isti dan gostil Domžale.

Dogajanje v Ljubljani v živo: