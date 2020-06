Kdo je Enrik Ostrc, novi dragulj Olimpije? #video

Ljubitelji nogometa se po sobotnem srečanju 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Taborom in Olimpijo, ki so ga s 3:0 dobili Ljubljančani, upravičeno sprašujejo, kdo je Enrik Ostrc.

Ne le nogometaš, ampak tudi odličen rokometaš. Vse to je Enrik Ostrc, 17-letni biser ljubljanske Olimpije, mladinski reprezentant Slovenije in dijak Športne gimnazije v Ljubljani. Polnoleten bo postal šele čez dva tedna, prekrasen zadetek, ki ga je dosegel na gostovanju zmajev na Krasu, pa bo zagotovo dvignil njegovo prepoznavnost v slovenskem nogometnem okolju.

Najprej Cipot, nato še Ostrc

Da poteka čudežen konec tedna, kar se tiče strelskih prvencev slovenskih najstnikov, je že v petek nakazal Kai Cipot. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Fabijana Cipota je jeseni kraljeval med strelci v mladinskem prvenstvu, zdaj pa je dosegel prvi gol še za člane Mure in ji pomagal do dragocene zmage v Kidričevem.

Prvenec Kaija Cipota v 1. SNL:

Do točk pa je dan pozneje pomagal Olimpiji tudi najstnik iz Hrpelj, ki si je s Cipotom še lani delil slačilnico v reprezentanci do 18 let. Enrik Ostrc je otrok nogometnega kluba Jadran Hrpelje – Kozina. Dolgo časa je kolebal med nogometom in rokometom, saj je bil v dresu RK Jadran Hrpelje-Kozina izjemno nadarjen in uspešen tudi na rokometnih igriščih. Odločil se je za nogomet.

Pred tremi leti se je preselil v Koper, leta 2018 pa nato odpravil v Ljubljano, kjer je pri 16 letih podpisal prvo profesionalno pogodbo. Tekmovalno formo je ohranjal v dresu Olimpije tako v kadetski kot mladinski ligi. Kot zvezni igralec se ni pretirano pogosto vpisoval med strelce. V konkurenci mladincev je na 20 tekmah dosegel štiri zadetke, med člani pa mu je že v prvem nastopu uspela pravcata mojstrovina.

Prvenec Enrika Ostrca v 1. SNL:

Z razdalje se je v 64. minuti z levo nogo odločil za silovit in natančen strel, ki je bil neubranljiv za tri leta starejšega vratarja Tabora Davida Šugića. Podvojil je prednost Olimpije in se vpisal v zgodovino kot strelec enega najlepših zadetkov, doseženih ob prvem nastopu za Olimpijo.

Pred leti je podoben podvig uspel takrat še golobrademu Mihi Zajcu, ki se je leta 2012 znesel nad Muro (3:1, dosegel je dva zadetka), pozneje pa postal standardni članski reprezentant in nogometaš enega največjih turških klubov.

Sežana bo Ostrcu ostala v izjemnem spominu. Lani je na stadionu Rajka Štolfa v Sežani debitiral za mladinsko reprezentanco Slovenije (na tekmi proti Italije), 6. junija 2020 pa debitiral še za člane Olimpije in takoj poskrbel za enega najlepših trenutkov kroga. Foto: Planet TV

Ostrc, ki je lani prejel priznanje za najperspektivnejšega mladega športnika Krasa in Brkinov, lahko o tako uspešni karieri za zdaj le sanja. Trener Olimpije Safet Hadžić mu je pokazal, da zaupa njegovim sposobnostim in znanju, kar mu bo v nadaljevanju sezone, ko bo urnik tekem zelo zgoščen, v veliko pomoč.

Z njegovim dosežkom je zagotovo zadovoljen tudi predsednik Milan Mandarić, ki želi v vrstah Olimpije gledati na igrišču vedno več nadarjenih igralcev iz klubskega podmladka.