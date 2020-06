Začelo se je s "šovom" Green Dragons, končalo z mojstrovino Menala #video

Tabor Sežana : Olimpija 0:0



Stadion Rajka Štolfe, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Vukan in Smej.



Strelci: 0:1 Menalo (29./11 m), 0:2 Ostrc (65.), 0:3 Menalo (86.).



CB 24 Tabor Sežana: Šugić, Ristić, Azinović, Serge, Krivičić (od 79. Mihaljević), Zebić, Salkić (od 71. Laukžemis), Kouao, Stevanović, Bongongui (od 79. Stančič), M. Babić (od 75. Sever).



Olimpija: Vidmar, Boakye, Jurčević (od 89. Andrejašič), Samardžić, Kamy, Tomić, Ostrc (od 77. Elšnik), Savić, Bezjak (od 60. Kapun), Menalo, Vukušić.



Rumeni kartoni: Kouao, Ristić, Salkić, Bongongui; Jurčević.

Rdeči karton: /.

Čeprav je ljubljanski trener Safet Hadžić v kadru pogrešal kaznovana Mackyja Bagnacka in Endrija Čekičija ter poškodovana Vitjo Valenčiča in Bojana Kneževića, pa je vodilna ekipa še tretjič v sezoni premagala tekmece s Krasa. Hkrati je dosegla tudi svojo tretjo zaporedno zmago in obdržala pet točk prednosti pred drugouvrščenim Celjem. Tabor pa je doživel prvi poraz po štirih tekmah in začasno ostaja šesti.

Tabor ostal brez 11-m, Olimpija jo je dobila

Tekmo v Sežani so odločneje začeli izbranci Maura Camoranesija, dvakrat je bil nevaren Stefan Stevanović. Najprej je v peti minuti z desne strani z diagonalnim strelom malo zgrešil, v 19. minuti pa v ljubljanskem kazenskem prostoru ni unovčil napačne podaje Nejca Vidmarja.

Zadetek Luke Menala z 11-m:

V 23. minuti so domači neuspešno zahtevali enajstmetrovko, ko je Rodrigue Bongongui padel ob Danielu Kamyju, na drugi strani pa so jo dobili gosti v 29. minuti, potem ko je Denis Kouao podrl Stefana Savića. Zanesljiv izvajalec z bele pike je bil Luka Menalo, ki je dosegel svoj osmi gol v sezoni.

V drugem polčasu so v 50. minuti najprej zagrozili domači, nov dvoboj s Stevanovićem je dobil Vidmar, ki se je izkazal s posredovanjem z desno roko. Malce zatem pa je z roba kazenskega prostora previsoko meril Mario Babić.

Vrnitev Kapuna, nato evrogol debitanta Ostrca

V 60. minuti je priložnost za igro po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe dobil Nik Kapun. Štiri minute pozneje pa se je njegov mladi soigralec in debitant Enrik Ostrc prvič vpisal med strelce v prvi ligi, ko se je odločil za strel z več kot 25 metrov in premagal Davida Šugića.

Evrogol Enrika Ostrca:

V 86. minuti se je še drugič na tekmi in skupno devetič v prvenstvu med strelce vpisal Menalo, ko je prodrl v kazenski prostor in ob prepočasnem Mariu Zebiću zadel rahlo z leve strani. Malo zatem so domači zadeli vratnico in tudi prečko prek Dina Stančiča, ki je celo zahteval zadetek, a se izid ni več spremenil.

Tabor bo v 27. krogu prihodnjo soboto gostoval v Murski Soboti, Olimpija pa bo gostila Celje.

Dogajanje v Sežani v živo: