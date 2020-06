Mura zanesljivo čez Kidričevo

Prva tekma v slovenskem prvenstvu po skoraj trimesečni prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa se je končala z zmagoslavjem Mure. Obračun polfinalistov pokala Slovenije - tekmeca se bosta za finale udarila v torek na Brdu pri Kranju - so odločili Amadej Maroša, Kai Cipot in Matic Maruško. Pred prekinitvijo so bili v medsebojnih dvobojih sicer boljši Kidričani, ki so dobili prva dva obračuna v sezoni. Aluminij vsaj začasno ostaja tretji, Mura pa peta.

Prvi pokoronski polčas je dobila črno-bela zasedba iz Murske Sobote. V sicer kar izenačenem prvem polčasu je Mura prvič nevarneje zagrozila v osmi minuti, ko je Luka Šušnjara malce z leve strani žogo poslal mimo bližnje vratnice.

V 42. minuti je od daleč poskusil Luka Bobičanec, a je Matija Kovačić žogo odbil v kot, edini zadetek pa je padel v 19. minuti. Po dobrem kombiniranju je na koncu Šušnjara z leve podal pred vrata, kjer je Amadej Maroša žogo preusmeril v mrežo za svoj enajsti zadetek sezone.

Domači, ki so pogrešali, Luko Štora, Alena Krajnca, Nikolo Leka in Mihaela Klepača, so imeli žogo več v posesti, štirikrat sprožili proti tekmečevim vratom, a nikoli v okvir.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kmalu po začetku drugega polčasa je imel nekaj težav po novem poskusu Mure, a je žogo še pravočasno ustavil. V 55. minuti pa je bil po vroče tudi v Murinem kazenskem prostoru.

Domači so imeli na voljo indirektni prosti strel s šestih metrov, potem ko je Matko Obradović prijel žogo, ki mu jo je podal Matic Maruško. Na koncu se je za strel odločil Tilen Pečnik in žogo poslal v desni zgornji kot za 1:1.

V 57. minuti je iz bližine na drugi strani meril Žiga Kous, nato je bil z glavo neuspešen še Cipot, Maruško je v 61. minuti s hrbtom poslal žogo malo mimo lastnega gola, v 68. minuti pa je z roba kazenskega prostora malce z leve sprožil Šušnjara, a za malo zgrešil cilj.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V 73. pa je Aluminij na igrišču ostal le z deseterico, saj je neposredni rdeči karton zaradi prekrška nad Marošo dobil Ivan Kontek. To so Sobočani takoj unovčili, najprej je Bobičanec sprožil s prostega strela, Kovačić je žogo odbil, na koncu je ta končala pri mladem Cipotu, ki je dosegel svoj prvoligaški prvenec.

V 83. minuti so gosti potrdili zmago, ko je slabo izbito žogo pod prečko poslal Maruško za 3:1.

Aluminij bo v 27. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Mariboru, Mura pa bo dan prej gostila sežanski Tabor. Kot zanimivost velja omeniti, da so črno-beli v akciji Mi smo Mura prodali že več kot 7000 "navideznih" vstopnic (kapaciteta stadiona je sicer približno 4000) za tekmo s Taborom, ki je navijači ne bodo mogli obiskati zaradi ukrepov zoper širjenje novega koronavirusa.

Fotogalerija (foto Grega Valančič/Sportida):

Aluminij : Mura 1:3 (0:1)



Športni park, brez gledalcev, sodniki: Skomina, Praprotnik in Vidali.



Strelci: 0:1 Maroša (19.), 1:1 Pečnik (55.), 1:2 Cipot (75.), 1:3 Maruško (83.).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Ploj, Pečnik (od 69. Horvat), Jakšić, Šaka (od 77. Petek), Čermak (od 86. Flakus-Bosilj), Matjašič, Vrbanec (od 78. Muminović), Živković.

Mura: Obradović, Šturm, Maruško, Gorenc, Kous, Horvat (od 90. Brkić), Kouter, Cipot (od 86. Mandić), Bobičanec (od 87. Žižek), Šušnjara (od 82. Karničnik), Maroša.



Rumena kartona: Šaka; Kouter.

Rdeči karton: Kontek (73.).

Potek tekme v živo:

KONEC! Mura je zasluženo prišla do zmage in osvojila tri točke, s katerimi sicer ostaja na petem mestu, a se je tretjeuvrščenemu Aluminiju približala na štiri točke zaostanka.



VIDEO: gol Matica Maruška:





GOOOL! V Kidričevem je očitno vse odločeno. Mura vodi s 3:1, potem ko je za goste tretji gol zabil Matic Maruško.



VIDEO: gol Kaia Cipota:





GOOOL! Mura ni dolgo čakala, da je unovčila številčno priložnost. V 74. minuti, takoj po prekršku Aluminija za rdeč karton, je s prostega strela z roba kazenskega prostora streljal Luka Bobičanec, vratar Aluminija je žogo odbil, potem pa je iz neposredne bližine za vodstvo gostov z 2:1 zadel mladi Kai Cipot.



VIDEO: rdeč karton za Ivana Konteka:





RDEČ KARTON! V 73. minuti je bil pri Aluminiju izključen hrvaški branilec Ivan Kontek, ki je na nepravilen način kot zadnji nogometaš obrambe domačih podrl napadalca Mure. Ta ima zdaj številčno prednost in bo v zadnjem delu tekme napadla za zmago.



68. minuta: nova priložnost za Muro. Z roba kazenskega prostora je poizkusil Luka Šušnjara, a za las zgrešil cilj.



VIDEO: zadetek Tilna Pečnika:





GOOOL! Po indirektnem strelu, ki ga je dosodil najboljši slovenski sodnik Damir Skomina in so ga imeli nogometaši Aluminija na voljo znotraj kazenskega prostora Mure, je v 54. minuti za 1:1 zadel Tilen Pečnik. Zdaj so karte v Kidričevem premešane na novo.



47. minuta: tudi drugi polčas so bolje začeli nogometaši Mure. Do strela je spet prišel Luka Bobičanec, a je vratar Aluminija njegov strel ustavil.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Kidričevem se je začelo drugih 45 minut. Kaj nas čaka? V prvem delu igre so bili boljši gostje, ki tudi vodijo. Kako pa bo v drugem?



POLČAS! Za nami je prvih 45 minut po dolgih 89 dneh čakanja v Prvi ligi Telekom Slovenije. Mura v Kidričevem, kjer tekma seveda poteka brez prisotnosti navijačev, zasluženo vodi.



VIDEO: priložnost Luke Bobičanca:





41. minuta: Mura še naprej pritiska. S strelom od daleč je poizkusil Luka Bobičanec, a se je z obrambo izkazal domači vratar.



30. minuta: za nami je pol ure igre na prvi tekmi slovenskega prvenstva po skoraj treh mesecih čakanja. Mura je boljša in še naprej vodi z 1:0.



VIDEO: gol Amadeja Maroše:





GOOOL! Mura je v 18. minuti prišla do vodstva. Po podaji Luke Šušnjare se je med strelce vpisal Amadej Maroša.



8. minuta: prva priložnost. Po samostojnem prodoru je do strela v nasprotnikovem kazenskem prostoru prišel nogometaš Mure Luka Šušnjara, a meril mimo vrat.



Začelo se je! Po 89 dneh in prekinitvi prvenstva, ki jo je povročila pandemija novega koronavirusa, se je na nogometne zelenice vrnila Prva liga Telekom Slovenije. Na delu sta polfinalista pokalnega tekmovanja Aluminij in Mura, ki ju že v torek čaka nov obračun, takrat v pokalu. Zanimivo, Mura je tudi ekipa, ki je odigrala zadnjo tekmo pred prekinitvijo prvenstva, ko je 8. marca z 0:1 izgubila v Stožicah pri Olimpiji. Aluminij je po 25 odigranih tekmah na tretjem mestu, Mura pa je peta.