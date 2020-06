Celjani v drugem polčasu strli Velenjčane in upravičili pričakovanja

Celjani so na svoji tisoči prvoligaški tekmi gostili tekmece iz Velenja. Savinjsko-šaleška rivala sta bila na lestvici na povsem različnih koncih. Celje je imelo pred sabo le vodilno Olimpijo, Rudar pa je bil trdno zadnji.

Če so Celjani tudi po zaslugi Mitje Lotriča, ki je tokrat prispeval zadetek in podajo, nadaljevali niz neporaženosti, ki traja vse od 23. novembra lani, pa so knapi nadaljevali niz brez zmage. Te v tej sezoni še nimajo, čeprav jih vodi že peti trener. Po Almirju Sulejmanoviću, Janiju Žilniku, Nikoli Jarošu in Andreju Panadiću zdaj Rudar vodi Dominik Beršnjak.

Celjski nogometaši so se s 13. zmago vodilnim Ljubljančanom približali na dve točki, slednji bodo v soboto gostovali v Sežani.

Prvi polčas je postregel s konkretnejšo igro Rudarja, ki je imel lepše priložnosti, v tretji minuti je tudi zadel, a so sodniki gol Dominika Radića razveljavili zaradi igranja z roko Roberta Pušaverja.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Sicer pa je v 20. minuti na golovi črti Rudarjev zadetek preprečil Advan Kadušić po nespretnem posredovanju Matjaža Rozmana. Ta se je izkazal v 31. minuti, ko je ustavil nevaren poskus z glavo Mića Kuzmanovića.

Celjani, ki imajo najboljši napad v ligi, se v tem delu niso posebej znašli proti najslabši obrambi, le poredkoma so prihajali do pravih zaključkov akcij, eno nevarnejših so zapravili v osmi minuti, ko je bil Ivan Božić le malce prekratek za dober strel proti vratom.

Že v 47. minuti pa so izbranci Dušana Kosića le povedli. Mitja Lotrič se je z deseto podajo učvrstil na vrhu med asistenti, ko je v kazenskem prostoru lepo našel Luko Kerina, ta pa je malce z desne poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo za 1:0.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V 55. minuti je Rozman ustavil nov poskus Rudarja, dve minuti pozneje pa je skupaj z Olimpijinim Antejem Vukušićem prvi strelec lige Dario Vizinger poskusil iz bližine, a je njegov čuvaj toliko spremenil smer žogi, da je ta končala v kotu.

V 73. minuti je na drugi strani Radić prišel do novega nevarnega strela, spet pa je bil na mestu Rozman. V 80. minuti je strel Lotriča ustavil Matej Radan, v naslednji minuti pa je isti igral zadel prečko.

Toda Lotrič je do svojega 13. zadetka v sezoni prišel kmalu zatem, v 83. minuti je namreč zadel s strelom s slabih 20 metrov za končnih 2:0.

Celjani bodo v 27. krogu prihodnjo soboto gostovali pri Olimpiji, Velenjčani pa bodo dan prej gostili Bravo.

Fotogalerija Gregorja Valančiča (Sportida):

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Celje : Rudar Velenje 2:0 (0:0)

Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Sagrković, Kovačič in Pospeh.



Strelca: 1:0 Kerin (47.), 2:0 Lotrič (83.)



Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić (od 76. Brecl), Zaletel, Novak (od 75. Plantak), Lotrič, Kerin (od 90. Kljun), Božić (od 90. Koritnik), Vizinger (od 81. Pungaršek).

Rudar: Radan, Pušaver, Džinić, Kašnik, Krefl, Črnčič (od 54. Filipović), Ćosić, Trifković (od 70. Koprivnik), Jovanović (od 51. Lelić), Radić, Kuzmanović.



Rumeni kartoni: Lotrič, Kadušić, Božić; Lelić, Kuzmanović.

Potek tekme v živo:

KONEC! Celjani so v drugem polčasu prišli do pričakovane zmage in se Olimpiji na vrhu lestvice približali na vsega dve točki zaostanka.



VIDEO: gol Mitje Lotriča:



GOOOL! Prej ga je ustavil okvir vrat, zdaj pa je le zadel. Mitja Lotrič je s 13. prvenstvenim golom sezone v 84. minuti povišal vodstvo Celjanov na 2:0 in jim utrl pot do pomembne zmage.



VIDEO: prečka Mitje Lotriča:





81. minuta: no, zdaj pa bi Celjani skorajda prišli do vodstva z 2:0, a je po strelu Mitje Lotriča vratarja gostov rešila prečka.



80. minuta: še 10 minut in sodnikov dodatek je do konca tekme v Celju. Gostje so bili nekajkrat nevarni, a se je izkazal vratar Celja Matjaž Rozman.



VIDEO: priložnost Daria Vizingerja:





57. minuta: ni manjkalo veliko in Celjani bi povišali vodstvo. Najboljši strelec lige Dario Vizinger se je znašel pred golom Rudarja, a za las zgrešil cilj.



VIDEO: gol Luke Kerina:





GOOOL! No, pa smo v Celju le dočakali gol, in sicer tam, kjer smo ga pričakovali. V mreži Rudarja. Za vodstvo domačih je v 47. minuti zadel mladi Luka Kerin.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Celju so nogometaši začeli z drugim delom igre. V prvem je bilo v jubilejni 1000. celjski tekmi med prvoligaši presenetljivo mirno. Upajmo, da bo v drugem drugače.



POLČAS! V prvih 45 minutah v Celju, čeprav se merita ekipi z najboljšim napadom in najslabšo obrambo v ligi, nismo dočakali zadetka, za nameček pa so bili nevarnejši gostje. Kako bo v drugem delu igre?



30. minuta: pol ure igre je za nami, presenetljivo pa so bili v prvem delu tekme nevarnejši gostje. Izid na semaforju stadiona v Celju je sicer še vedno 0:0.



VIDEO: priložnost Rudarja:





20. minuta: v Celju je skorajda prišlo do presenečenja. Po predložku Roberta Pušaverja z desne strani bi žoga skorajda presenetila domačega vratarja, a jo je na golovi črti blokiral eden od branilcev Celja in tako preprečil veliko presenečenje.



15. minuta: za nami je prva šestina igralnega časa v Celju, mreži obeh ekip pa za zdaj še mirujeta.



ZAČETEK TEKME! V Celju je na sporedu jubilejna 1000. tekma v prvi slovenski nogometni ligi. Celjani, ki jim gre v tej sezoni sijajno in so celo na tretjem mestu, gostijo velenjski Rudar, ki je prikovan na zadnje mesto. Če bodo varovanci Dušana Kosića zmagali, se bodo vodilni Olimpiji približali na zgolj dve točki zaostanka in se vmešali v boj za naslov. Mnogi so namreč prepričani, da so tihi favoriti za končno slavje. Če bodo osvojili tri točke, se bo to zgodilo tretjič v nizu. Na zadnjih dveh tekmah pred prekinitvijo prvenstva so namreč zmagali.