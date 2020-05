Od propadajočega Bežigrada do gorenjskega bisera, ki spoštuje metulje

Še slab mesec, pa se bo seznam prizorišč finala pokalnega tekmovanja in slovenskih krajev, ki so gostili sklepno dejanje, povečal. Osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra Brdo se bo v zgodovino vpisalo kot 14. objekt, na katerem bo odigrano odločilno srečanje za osvojitev pokalne lovorike, Brdo pri Kranju pa bo postalo 12. mesto v Sloveniji, ki je doživelo čast tako odmevne in pomembne prireditve.

Kot zadnja je pokal osvojila Olimpija, ko je lani v Celju ugnala Maribor z 2:1. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Do zdaj je bilo podeljenih 28 pokalnih lovorik, začelo se je leta 1992 za Bežigradom, ko je bil najboljši Maribor, v zadnjem pokalnem finalu pa je Olimpija lani v knežjem mestu odpravila vijolice. Ker pa sta oba največja nogometna kluba v osmini finala nepričakovano izpadla, se na seznamu zmagovalcev morda obeta novinec.

Za zdaj je pokal osvojilo devet klubov (če upoštevamo ''staro'' in ''zdajšnjo'' Olimpijo kot eno), med polfinalisti pa se lahko s tem, da ima v klubskih vitrinah že pokal, pohvali le Mura. Vsi drugi, tako Aluminij, Nafta in Radomlje, so od največjega uspeha v klubski zgodovini, prvega pokala, oddaljeni le še dva koraka.

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala:

Klub Maribor 9 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013, 2016 Olimpija 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019 Gorica 3 2001, 2002, 2014 Koper 3 2006, 2007, 2015 Domžale 2 2011, 2017 Interblock 2 2008, 2009 Celje 1 2005 Mura 1 1995 Rudar 1 1998

Brdo namesto Fazanerije

Nacionalni nogometni center, športni ponos Brda pri Kranju, ki ga upravlja krovna nogometna zveza in ga je na slovesnem odprtju pred štirimi leti obiskal ter pohvalil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Švicar Gianni Infantino, bo 24. junija prekipeval od posebne energije. Na njej se ne bo podeljevala le pokalna lovorika, ampak tudi evropska vozovnica.

Na otvoritveni slovesnosti NNC Brdo je leta 2016 med znanimi nogometnimi imeni užival tudi predsednik Fife Gianni Infantino. Foto: Vid Ponikvar

V igri za pokalni naslov so še štirje klubi, že zdaj pa je jasno, da se bosta v finalu pomerila prvoligaš in drugoligaš. Za lovoriko se bosta potegovala boljša iz obračunov med Aluminijem in Muro ter Nafto in Radomljami.

Sprva je bilo mišljeno, da bo veliki finale v Fazaneriji, kjer je ljubiteljem nogometa v Prekmurju že zapela domišljija in so si predstavljali sosedsko poslastico med Muro in Nafto na prepolnem soboškem objektu, nato pa je vmes posegla epidemija bolezni covid-19 in prisilila NZS k spremembi načrta.

Pokal Slovenije, spored: Polfinale:

17.30 Aluminij – Mura (9. junij)

17.30 Radomlje – Nafta (10. junij) Finale:

17.30 Aluminij/Mura – Radomlje/Nafta (24. junij)

Izločilni del v pokalu je bilo treba skrajšati, namesto štirih bosta v polfinalu odigrani le dve tekmi, prav vse pa bodo na nevtralnem igrišču. Mura se je lahko obrisala pod nosom za prednost domačega igrišča, zaradi upoštevanja zdravstveno-varnostnega protokola pa bodo vse tekme ob koncu pokalne sezone podobno kot tiste v Prvi ligi Telekom Slovenije odigrane pred praznimi tribunami.

Nič od večerne poslastice

Če so ljubitelji nogometa v zadnjih letih najpogosteje spremljali finale pokala v poznem večernem terminu, bo letos nekoliko drugače. Sodobni nogometni center na Brdu pri Kranju, ki je stal 8,5 milijona evrov, premore veliko ugodnosti. Ima izjemno in skrbno negovano naravno travnato površino, ki jo nogometaši obožujejo, manjkali pa bodo reflektorji.

NNC Brdo, v njem plenijo pozornost tri nogometna igrišča, nima umetne razsvetljave, zato se bodo pokalne tekme v polfinalu in finalu prihodnji mesec začele ob 17.30. Foto: Vid Ponikvar

Zaradi odsotnosti umetne razsvetljave, te v centru niso smeli postaviti zaradi prevelikega svetlobnega onesnaženja in različnih okoljevarstvenih omejitev, med drugim tudi zaradi redke vrste tam živečih metuljev, bo tekma odigrana nekoliko prej.

NZS je določil, da bo začetek (pol)finala ob 17.30. Tako bi se lahko tudi v primeru, če bi se redni del končal brez zmagovalca in bi se igral podaljšek ali pa celo izvajanje kazenskih strelov, tekma končala še ob dnevni svetlobi. Igralcem bo tako letos v finalu pokala še zelo vroče.

Prevladala tradicija ene finalne tekme

To ne bo prvo srečanje tekmovalnega značaja na Brdu pri Kranju. Na igrišču NNC so mednarodne tekme odigrale že mlajše reprezentančne selekcije, članska, ki jo vodi Matjaž Kek, pa je vajena v tej gorenjski nogometni oazi opravljati treninge. V zadnjem času jih je nekoliko zanemarila zaradi prenove hotela Kokra, ki se je pošteno zavlekla, sicer pa se je slovenska reprezentanca že povsem navadila na vrhunske razmere, ki jih omogoča Nacionalni nogometni center. Kmalu bodo razvajale tudi udeležence končnice pokalnega tekmovanja.

Na tribunah je prostora za okrog 500 gledalcev, a bodo na pokalnih obračunih bolj ali manj prazne, saj ogled dvobojev ne bo dovoljen navijačem udeležencev tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar

To bo šele 14. objekt v zgodovini finalnih dejanj pokala Slovenije, ta so bila v uvodnih dveh sezonah (1991/92 in 1992/93) odločena na eni tekmi, nato pa se je vse do sezone 2003/04 igral finale na dveh srečanjih. Od takrat se NZS drži tradicije, da o zmagovalcu odloča le ena tekma, ponavadi (ne pa tudi vedno) na nevtralnem prizorišču. Tako bo tudi letos, le da bo tokrat finale na objektu, ki ima najmanjšo tribuno doslej. Ni pokrita, zato bodo pogledi milosti uprti tudi v nebo, sprejme pa okrog 500 gledalcev, a bo na polfinalnih in finalnih dejanjih zgolj simbolično zapolnjena, sicer pa bolj ali manj prazna.

Prihodnji mesec bo prizorišče tudi štirih domačih tekem kranjskega Triglava v Prvi ligi Telekom Slovenije, ki je zaradi obnove atletske steze na svojem stadionu moral poiskati drugo rešitev. Tako bo igrišče NNC na Gorenjskem v kratkem času dočakalo dva zgodovinska trenutka. Prve tekme v prvi ligi in pa prvi finale v pokalu.

Kateri stadioni so že gostili finale pokala?

Stadion Ljudski vrt (Maribor) 6 2010, 2009, 2004, 1999, 1997, 1994 Bežigrad (Ljubljana) 6 2003, 2001, 2000, 1999, 1996, 1992 Stadion Z'dežele (Celje) 5 2019, 2008, 2007, 2006, 2005 Bonifika (Koper) 5 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 Stožice (Ljubljana) 3 2018, 2012, 2011 Skalna klet (Celje) 3 2003, 1995, 1993 Mestni stadion (Ajdovščina) 3 1998, 1997, 1996 Športni park (Nova Gorica) 2 2002, 2001 Fazanerija (Murska Sobota) 2 1995, 1994 Športni center (Dravograd) 1 2004 Športni park (Kidričevo) 1 2002 Športni park Ugasle peči (Prevalje) 1 2000 Ob jezeru (Velenje) 1 1998

Največkrat v Ljudskem vrtu in za Bežigradom

NNC se bo tako prihodnji mesec pridružil seznamu dozdajšnjih prizorišč finalnih srečanj. Po novem jih bo 14, številna izmed njih pa so v zadnjih desetletjih doživela spremembe. Za Bežigradom v Ljubljani se na starem Plečnikovem stadionu že vrsto let ne igrajo tekme. Objekt, ki je nekoč pomenil trdnjavo zlate Katančeve generacije, žalostno propada in čaka na boljše čase. Projekt Bežigrajskega športnega parka zaradi pogrešanega gradbenega dovoljenja še ni zaživel.

Celjski stadion Skalna klet je namenjen le še trenažnemu procesu grofov, ki igrajo uradne tekme že dolgo na stadionu Z'dežele, pred tem kar nekaj časa poimenovanim Arena Petrol. Tudi takrat, ko je standardno gostil reprezentančne tekme najvišje ravni.

Ljudski vrt, ki se bo prihodnjo pomlad predstavil še s prenovljeno zahodno tribuno, je gostil finale pokala že šestkrat. Foto: Gregor Krajnčič / Sportida

Številna prizorišča finalnih tekem slovenskega pokala so zdaj prenovljena, nekatera še čakajo na posodobitev, največkrat pa sta finale pokala gostila mariborski Ljudski vrt in ljubljanski Bežigrad, po šestkrat. Petkrat je bil v Celju na novem stadionu in koprski Bonifiki, trikrat pa poleg Skalne kleti še v Stožicah in stadionu Primorja v Ajdovščini, ta je doživel prenovo ravno v obdobju, ko so rdeče-črni izgubili stik z najboljšimi.

Prihodnji mesec, ko se bo koledarsko že začelo poletje, bo na seznamu prisoten tudi Brdo pri Kranju. Najmanjši kraj, ki bo okusil, kako je gostiti tekmo, po kateri zmagovalec finala poskakuje od sreče in postane pokalni zmagovalec. To se bo zgodilo 24. junija.