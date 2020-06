Aluminij in Mura pred tekmo leta v en glas: Siva pot, vodi me ...

Ob 17.30 se bosta v uvodnem polfinalnem dvoboju pokala Slovenije udarila prvoligaša Aluminij in Mura. ''Moramo narediti vse, da bomo maksimalni in da se uvrstimo v finale,'' sporoča trener Kidričanov Slobodan Grubor, njegov stanovski kolega pri Muri Ante Šimundža pa poudarja, kako bo odločala dnevna forma. Zmagovalca čaka v finalu drugoligaški tekmec.

Ljubljanski Bravo je kot edini prvoligaš izpadel v 1. krogu pokalnega tekmovanja, največja favorita Olimpija in Maribora sta presenetljivo poslovila že v osmini finala, ki je bila usodna tudi za Tabor in Triglav, v četrtfinalu pa so ostali prekratki Celje, Domžale in Rudar. Tako sta se v polfinale izmed prvoligašev prebila le dva predstavnika, Aluminij in Mura, žreb pa je bil neusmiljen in poskrbel, da se bosta za finalno vstopnico pomerila med seboj.

Prvič na Brdu pri Kranju

Ko sta se Aluminij in Mura pomerila v petek, je zmaga odšla v Mursko Soboto (1:3). Foto: Grega Valančič/Sportida Danes bomo ob 17.30 na osrednjem igrišču Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju tako spremljali finale pred finalom, edinstveno srečanje, v katerem bo zmagovalec vstopil v sklepno dejanje (24. junija) kot absolutni favorit za osvojitev lovorike, s tem pa tudi zagotovljenega nastopa v Evropi. Ciljev torej ne manjka, zato v obeh taborih današnji spopad pričakovano dojemajo kot najbolj pomembno tekmo sezone. Za zdaj.

Naključje je hotelo, da sta se polfinalista, ki se danes mudita na Gorenjskem in prepevata verze znane glasbene priredbe v izvedbi Aleksandra Mežka Siva pot, medsebojno pomerila že prejšnji petek. V prvem ''pokoronskem'' krogu je bila Mura uspešnejša od Aluminija, ki je gostil dvoboj v Kidričevem pred praznimi tribunami.

Kako je Mura ugnala Aluminij v petek:

Tako bo tudi na Brdu pri Kranju, kjer bo potekalo srečanje brez gledalcev, vremenska napoved pa daje slutiti, da bodo imeli nogometaši zaradi dežja opravka z mokro in zahtevno igralno podlago. Glavni sodnik bo Ljubljančan Dejan Balažič.

Aluminij brez nekaterih vidnejših orožij

Mihael Klepač je v petek manjkal zaradi kazni, danes pa bo lahko pomagal Kidričanom. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Pokal ima svoja pravila, letos se igra samo ena tekma polfinala. Moramo narediti vse, da bomo maksimalni in da se uvrstimo v finale,'' sporoča trener Slobodan Grubor. Aluminij je po petkovem porazu z Muro na lestvici Prve lige Telekom Slovenije zdrsnil na četrto mesto, v pokalu pa se mu ponuja zgodovinska priložnost, da prvič osvoji lovoriko.

Pot do finala bo moral iskati brez nekaterih zelo pomembnih členov ekipe. Zaradi zdravstvenih težav bosta manjkala Nikola Leko in Luka Štor, zaradi izključitve, rdeči karton je prejel prav v petek proti Muri, pa bo manjkal še hrvaški obrambni steber Ivan Kontek. Trener Grubor je vseeno prepričan, da bo našel ustrezne zamenjave, s katerimi bo naskakoval veliko zmago in se maščeval Muri. Za razliko od petkove tekme mu bo v napadu pomagal Mihael Klepač.

Kous: Morali bomo biti pametni

Prekmurci so se z zmago nad Aluminijem približali četrtemu mestu na lestvici. Foto: Grega Valančič/Sportida Črno-beli bodo na Gorenjskem uradno v vlogi gostov. V pokalu so v tej sezoni že izločili dva prvoligaša (Triglav in Domžale), Aluminij je enega manj (Tabor, preskočil je še oviri iz Odrancev in Kopra), zdaj želijo Prekmurci vzeti še kidriški pokalni skalp. V petek so premagali Kidričane v prvenstvu, a se zavedajo, da bo danes na sporedu nekaj drugega.

''Zavedamo se, kaj nas čaka. Mislim, da bo povsem drugačna tekma kot v petek. Gre za drugo tekmovanje, odloča samo ena tekma. Morali bomo biti pametni, Aluminij je namreč dobra ekipa. Imamo svoje načrte in nadejam se, da jih bomo izpeljali," pred tekmo z izjemno velikim vložkom napoveduje Žiga Kous.

Njegov soigralec Tomi Horvat poudarja, kako se bliža ena najpomembnejših tekem v karieri za večino igralcev. ''Želimo dvigniti trofejo, zato bomo dali svoj maksimum, da pridemo v finale,'' ne skriva ogromnega motiva, s katerim bo vstopil v polfinalni obračun.

Šimundža težko napove, kaj bo ključ do uspeha

Če bi Muri uspelo, bi bil Ante Šimundža, ki je z vijolicami osvojil veliko lovorik, od pokalnega naslova oddaljen le še en korak, za nameček pa bi ga v finalu čakal drugoligaš, boljši tekmec iz sredinega dvoboja med Nafto in Radomljami.

Ante Šimundža se zaveda velikega pomena današnje tekme za Muro, ki si želi zagotoviti nastop v Evropi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pred nami je zelo pomembna tekma za klub, navijače in nas. Je potrditev dela in poti, ki smo si jo postavili. Pokalna tekma je zdaj samo ena in na nevtralnem prizorišču. Čaka nas težko delo. Težko je napovedati, kaj bo ključ do uspeha. Odločala bo predvsem dnevna forma. Verjamemo, da bomo mi tisti, ki se bomo veselili končne zmage," Šimundža ne skriva optimizma in verjame, da bo še drugič v nekaj dneh boljši od Aluminija.

Kidričani na drugi strani opozarjajo, kako jih zanima le finale. Zato bo današnje nevsakdanje popoldne na Brdu pri Kranju vse prej kot dolgočasno.