Noro, kaj počnejo navijači Mure! #video

Če bi imeli vsi takšne navijače, kot jih ima Mura … Akcija Mi smo Mura je naletela na izjemen odziv. Simpatizerji nogometnega ponosa Prekmurja so v "čarno-bejlih oštarijah" kupili že več kot šest tisoč vstopnic za domačo tekmo s Taborjem, čeprav bo vstop v Fazanerijo prepovedan. Trener Ante Šimundža je navdušen nad pripadnostjo. ''To je čudo,'' sporoča strateg Mure, ki bo skušal danes v Kidričevem premagati Aluminij.

Na Kopališki 45 v Murski Soboti, kjer domuje nogometni klub Mura, ves teden poteka akcija Mi smo Mura. V njej so povezali 50 gostinskih obratov po vsem Prekmurju, kjer lahko kupiš vstopnico za dvoboj Prve lige Telekom Slovenije med Muro in Taborom.

Čeprav bo prihodnji konec tedna potekal pred praznimi tribunami, je zanimanje ogromno. Mnogo večje, kot je trenutna kapaciteta Fazanerije. V tednu dni je prodano že več kot šest tisoč vstopnic, želja navijačev sega vse do petmestnega števila, Slovenija pa lahko z navdušenjem in ''pozitivnim'' ljubosumjem spremlja akcijo, ki je še enkrat več razkrila, kako radi imajo Prekmurci nogometaše Mure.

''Sloveniji lahko pokažemo, da smo najbolj zvesti navijači in imamo Muro v srcu,'' sporoča mladi navijač Mure Eros Flisar, eden izmed mnogih, ki si je zagotovil zbirateljsko vstopnico. Za tiste, ki so kupili ali nameravajo kupiti celoten komplet, ta znaša 33 vstopnic (ena stane pet evrov), je klub pripravil posebno nagrado. Sestavljata jo podpisan dres Mure in zahvalna plaketa.

Šimundža navdušen: To je čudo

Trener Ante Šimundža se navijačem Mure zahvaljuje za podporo, zvestobo in pomoč. Foto: Mario Horvat/Sportida Pozitivna energija, s katero so navijači klubu dali vedeti, kako mu v obdobju koronakrize stojijo ob strani in mu skušajo pomagati, je okužila tudi nogometni tabor. Trener Ante Šimundža se kar ne more načuditi plemenitosti akcije.

''To je čudo. To je zadeva, ki je za nas izredno pomembna. Navijači me vedno znova navdušijo s svojo pripadnostjo,'' sporoča strateg, ki je v karieri dal skozi že ogromno velikih tekem, tista, v kateri se bo Mura pomerila s Taborom, pa bo vseeno veljala za eno najbolj nenavadnih. Pred tem črno-bele čakata še dve preizkušnji.

Dvakrat se bo pomerila z Aluminijem, edinim klubom, ki jo je v tej sezoni premagal že dvakrat. Danes bo gostovala v Kidričevem za prvenstvene točke, v sredo pa se bo s Štajerci pomerila še na Brdu pri Kranju, ko bo izjemno velik vložek, saj se bo zmagovalec uvrstil v finale pokala Slovenije. S tem se ne bo približal le Evropi, ampak tudi lovoriki. ''Če se Mura uvrsti v finale pokala, bo naval za vstopnice še večji. Upam na vsaj deset tisoč prodanih vstopnic,'' razmišlja Dejan Vrečič.

V Kidričevo brez skrivalnic

Aluminij je v tej sezoni Muri že dvakrat prekrižal načrte. Se mu bo izšlo tudi v tretje? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kako pa so nogometaši Mure pripravljeni pred nadaljevanjem prvenstva? ''Glede na dolgo pavzo je pričakovati pozitivno energijo in vznemirjenje, ki ti ga dela sama tekma. Veseli smo, da se bo začelo,'' nekdanji slovenski reprezentant, ki je kot trener Maribora pisal zgodovino, saj je vijolice popeljal v izločilni del evropske lige, nestrpno čaka današnjo tekmo v Kidričevem.

V Muri so se pred dnevi poslovili od štirih igralcev, Deanu Šafariću in Andriji Bubnjarju sta potekli pogodbi, sporazumno pa so prekinili sodelovanje s Fejsalom Mulićem in Aleksandrom Bogdanovićem. ''To so igralci, na katere v prihodnosti enostavno ne bi računali. Kader, ki smo ga obdržali, pa je tisti, ki ga želimo in normalno verjamemo v njega,'' je pojasnil Šimundža. Z Muro želi zmagati na vsaki tekmi. S takšnim pristopom bo vstopil na današnjo tekmo v Kidričevem, brez morebitnih skrivalnic zaradi sredinega pokalnega spopada na Gorenjskem.

Kakšen bo šele odziv navijačev Mure, če se bodo črno-beli uvrstili v finale pokala Slovenije, kjer bi jih čakal boljši iz drugega polfinalnega dvoboja Radomlje - Nafta ... Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura se v nadaljevanje sezone podaja s petega mesta. Za četrtouvrščenim Mariborom zaostajajo pet, za Aluminijem in Celjem sedem, za vodilno Olimpijo pa 12 točk. Navdiha jim ne manjka, kar je z novim spektakularnim golom na zadnji pripravljalni tekmi proti Dobu (4:0) dokazal Nino Kouter.

Tekmo med Muro in Aluminijem lahko danes spremljajte v neposrednem prenosu na Planet TV od 18.40.