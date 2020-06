Olimpija čuti pritisk, Maribor še večjega

Končno. Nogometna zabava v Sloveniji se z današnjim dnem nadaljuje. Resda z veliko, ne zgolj manjšo kozmetično napako, saj bodo manjkali gledalci, zaradi katerih naj bi se nogomet tudi igral, a vseeno. Prvak, pokalni zmagovalec, potniki v Evropo in najšibkejši člen prve lige, o vsem bo odločeno na igrišču do 22. julija, ne pa za zeleno mizo. Tako je tudi najbolj pravično.

Nogometaši imajo letos opravka z najbolj nenavadnim in najmanj prizanesljivim posegom višje sile, odkar se potegujejo za točke. Epidemija novega koronavirusa jih je pregnala z zelenic in jim uničila vsakodnevni ritem. Njihova forma, ki so jo gradili na zahtevnih zimskih pripravah, je šla hitro k vragu. Kolikor toliko se je lahko ''smejalo'' le tistim, ki jim rezultatsko ni šlo dobro in so naleteli na darilo, nepričakovano časovno luknjo, v kateri so lahko zbistrili misli in krepili samozavest.

Vodstva klubov so začela reševati posledice koronakrize in odgovore na vprašanja, povezana z iztekom pogodb igralcem, navijači pa ostali brez dobrodošlih užitkov. Žal bodo morali še dolgo sanjati o tem, kako spremljati dvoboje na stadionih. Seznam ukrepov, ki jih bodo morali nogometaši in klubski delavci spoštovati v nadaljevanju sezone, je dolg in zajeten, na tribunah pa za zdaj še ni mest za gledalce.

Igralci bodo nekaj pogrešali

Vesela novica je, da so vsi udeleženci prvenstva zdravi, malce čudi odločitev Nogometne zveze Slovenije, da niso bili testiranju na novi koronavirus podvrženi tudi igralci polfinalistov pokala, Nafte in Radomelj, ki bodo na delu že prihodnji teden, drugače pa bodo tekme minevale v znamenju neposrednih televizijskih prenosov, katerih kulise bodo bolj spominjale na prizore s treningov kot pa pravih dvobojev. A vse bo zelo resnično, v igri bo velik vložek, pomembne točke.

Testiranja so pokazala, da prvoligaški nogometaši niso okuženi s koronavirusom. Foto: Nik Jevšnik/STA

S pomočjo tišine, ki bo vladala na tribunah, bo z igrišča slišati marsikaj razločnega, tako napotke trenerjev kot tudi pogovore in zbadanja igralcev. Pikri kritiki in nezadovoljneži bi pripomnili, da je bilo tako že prej, a vseeno uraden podatek (vir: NZS), kako se v tej sezoni povprečno na tekmo zbere 1.420 gledalcev, govori drugače. Dovolj zgovorno priča o tem, da bodo igralci zagotovo nekaj pogrešali. Energijo, aplavz, kakršenkoli je že bil s tribun, odziv. Ne bo jim lahko, a se bodo morali privaditi. Čim hitreje. Kdor bo pri tem pokazal manj slabosti, bo deležen večjega uspeha. Izkušnja iz nemške bundeslige sporoča, da na stadionih duhov boljše rezultate dosegajo gostje. Zato bo še toliko bolj zanimivo spremljati prvi ''pokoronski'' krog, saj bosta gostovala tako Olimpija kot Maribor. Bosta po ''nemškem'' receptu osvojila Sežano in Domžale ali bodo v Sloveniji obveljala drugačna pravila?

Prisilni premor je v Prvi ligi Telekom Slovenije trajal kar 89 dni. Toliko časa je preteklo od zadnjih tekem. Tako dolgo nogomet pri nas sploh še ni počival. Že tradicionalno (pre)dolg zimski odmor je nazadnje trajal 79 dni (od 5. decembra 2019 do 22. februarja letos), poletni premor tudi zaradi zgoščenih urnikov klubskih obveznosti v Evropi še manj (49 dni – od 25. maja do 13. julija 2019). Okoliščine so se v teh slabih treh mesecih dodobra spremenile, tako da bi bilo iluzorno pričakovati, da bodo razmerja moči, kot smo jih poznali v uvodnih 25 krogih, ostala povsem enaka.

Težje braniti kot pa osvajati

Nastopilo je novo obdobje, o tem ni nobenega dvoma, trenerji nogometaše opozarjajo, naj čim prej pozabijo na preteklost. Odigrati morajo še 11 krogov, slabo tretjino prvenstva, v igri pa je še dovolj točk, da se lahko vrstni red krepko premeša. Tudi pri vrhu, kjer kraljuje Olimpija, a ji ne bo lahko, saj je vedno težje braniti kot pa osvajati. Postala je tarča najbližjih zasledovalcev, Celja, Aluminija, Maribora in Mure, ki skupaj z jesenskimi prvaki tako izstopajo, da bi se lahko liga 10 brez večjih težav razdelila na pet ''zgornjih'' in pet ''spodnjih''. Zgornja polovica se bo potegovala za prvaka in Evropo, spodnja bo iskala odgovor, kdo se bo v dodatnih kvalifikacijah za obstanek pomeril proti Gorici.

Milana Mandarića zanima le naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nepredvidljivi zmaji so prvi favoriti. Imajo lepo prednost, ki pa ne zagotavlja še ničesar. Zlasti zaradi spoznanja, da si lahko Ljubljančani včasih najbolj zagrenijo življenje kar sami. S podobno prednostjo se je lahko spomladi leta 2018 pohvalil že Igor Bišćan, a je zaloga točk pred Mariborom hitro kopnela, tako da je sledil dramatičen zaključek. Ob jasno zastavljenem cilju predsednika Milana Mandarića, ne zanima ga nič drugega kot naslova prvaka in nato še odmevnejši nastop v Evropi, se Safet Hadžić zaveda, da bo vse drugo kot ohranitev prvega mesta neuspeh. Vse imajo v svojih rokah, so v najboljšem položaju. To bi lahko v vrste zeleno-belih naselilo določen pritisk, ki pa zagotovo ne bo tako velik, kot ga izkušajo Mariborčani.

Mariborčani izpostavljeni pritisku

Branilci naslova so v neprimerno slabšem položaju, po svoje pa so lahko še srečni, da se je zgodil prisilni premor. Po dolgem času se bodo podali v boje brez dvojca Zlatko Zahović – Darko Milanič, v prvenstvu pa morajo nujno napredovati, če hočejo sploh zaigrati v Evropi. Če bi v prvenstvu ostali na četrtem mestu, bi v primeru, da Aluminij ne bi osvojil pokala, ostali celo brez evropske nagrade. To bi bil velik šok. Zdaj se bodo skušale vijolice, ki so se, vsaj tako pravijo igralci, v zadnjih mesecih mirovanja uspešno "resetirale", v prenovljeni zasedbi zavihteti čim višje.

Zato bodo Mariborčani izpostavljeni pritisku. Največjemu, kar si ga je v Sloveniji mogoče zamisliti, saj bi lahko brez Evrope naleteli na finančne težave. Tak pritisk pa lahko občuti le najbolj nogometno mesto v Sloveniji. Če si Maribor sploh še zasluži ta naziv, saj je Murska Sobota z zadnjim izlivom ljubezni ter pripadnostjo do kluba (neverjetno število prodanih vstopnic za prvo domačo tekmo, kjer bo Fazanerija prazna), poslala Sloveniji šolski primer, kako se pomaga in podpira klub v neugodnih razmerah.

Nekdanji športni direktor Zlatko Zahović je prepričan, da bo Maribor osvojil naslov prvaka, odločilno prednost pa bo predstavljala večja širina klopi. Foto: Matjaž Vertuš

Če bosta Olimpija in Maribor na trnih, saj bo vse drugo kot naslov prvaka označeno za spodrsljaj, pa so lahko v taborih Celja in Aluminija, ki so od prvega mesta oddaljeni le pet točk, bolj sproščeni. Večji del posla so že opravili, skoraj imajo v žepu že zagotovljeno evropsko vozovnico, Kidričani si jo lahko zagotovijo tudi v pokalu, vse, kar bi bilo več, pa bi že predstavljalo največji podvig v zgodovini kluba. Ponuja se jim priložnost, a se z njo nočejo bahati v javnosti. Namenoma. Ostajajo ponižni, saj nočejo preobremenjevati igralcev. Podobno se trudi tudi Mura, ki je izmed resnih evropskih kandidatov v najslabšem položaju. V prvenstvu je le peta. Če se ne bo povzpela, bo morala za tako želen nastop v Evropi iti v pokalu vse do konca.

Skoraj gotov le izpad Rudarja

V spodnji polovici razpredelnice velja pričakovati krčevite obračune za obstanek. Nihče noče končati kot deveti. Domžalčani so največji dolžniki, Tabor in Bravo sta najmanj vesela sprejela prekinitev sezone, saj sta bila v izjemni formi, kranjski Triglav pa bo moral kot edini do konca sezone igrati domače tekme drugje kot sicer. Zaradi prenove stadiona v Kranju bo njegov začasni gostitelj osrednje igrišče NNC na Brdu pri Kranju. Zadnjeuvrščeni Rudar, poleg Maribora edini klub, ki je od zadnje odigrane tekme do danes menjal trenerja, Andreja Panadića je nasledil njegov pomočnik Domen Beršnjak, je v hudi zagati. Ne le, da je še vedno brez zmage, kar je že tako dovolj sramoten podatek, ki orisuje nemoč (in pomanjkanje sreče) v tej sezoni, ob nadaljevanju skromnih rezultatov bi lahko ostal brez teoretičnih možnosti za obstanek že krepko pred koncem sezone. Če je kaj v prvi ligi do konca sezone skoraj gotovega, je to prav bližajoče slovo knapov. Vse drugo pa bo, čeprav v družbi zaščitnih mask, razpršil, omejenega števila novinarjev in večnih nergačev tipa ''kaj nam je nogometa sploh treba'', kipelo od odgovornosti in pomembnosti.

Celjani bodo danes odigrali jubilejno 1000. tekmo v prvi ligi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Skoraj vsaka tekma bo kot manjši finale. Obeta se ena najbolj zanimivih končnic, v katerem, takšno je javno mnenje skoraj vseh protagonistov, bi morala imeti glavno vlogo največja tekmeca, Maribor in Olimpija. Štajerci se sprašujejo, ali velja po novem tudi pregovor, da vijolice cvetijo poleti, Ljubljančani pa si skušajo obdobje, v katerem je veliko govora o nejasni usodi kluba, polepšati do te mere, da bi jim avgusta domišljijo krasili prizori, kako v Stožicah odmeva himna lige prvakov. Seveda pa s tem seznam kandidatov za prvo mesto še ni končan …