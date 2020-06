Maribor osrečil ikono, rekord 1. SNL v hudi nevarnosti

Jasmin Handanović je Mariboru pomagal do številnih lovorik in uspehov.

Jasmin Handanović je Mariboru pomagal do številnih lovorik in uspehov. Foto: Vid Ponikvar

V vrstah Maribora, ki v tej sezoni brani naslov prvaka, a mu po 25 krogih ne kaže najbolje, saj na lestvici gleda v hrbet kar trem tekmecem (Olimpija -7, Celje in Aluminij -2), je veliko izkušenih igralcev. Jasmin Handanović in Aleksander Rajčević sta v mestu ob Dravi prisotna že dolgo časa, tokrat pa sta prvič, odkar nosita dres Maribora, podaljšala pogodbi s klubom v sodelovanju s športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovom.

Bogatinov želi, da so fantje mirni na igrišču

Oliver Bogatinov je sklenil dogovor z dvema izkušenima igralcema. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Poprej je bil za reševanje kadrovskih vprašanj zadolžen Zlatko Zahović, po novem, že slabe tri mesece, pa odgovorno vlogo opravlja njegov naslednik. Po sklenitvi dogovora z nekdanjima slovenskima reprezentantoma ni skrival zadovoljstva in ponosa.

''Z Aleksandrom Rajčevićem smo sklenili dogovor do konca tega dela prvenstva, z Jasminom Handanovićem pa še za naslednjo sezono. Želim, da so fantje mirni na igrišču. Da so popolnoma osredotočeni na nogomet in imajo v mislih le, kakšne bodo njihove predstave na igrišču. Po koncu prvenstva pa bomo videli, kje smo in kaj smo postorili,'' je za klubsko stran pojasnil novi športni direktor vijolic.

Rekord Mujčinovića ogrožen

Bo Amel Mujčinović kmalu bivši rekorder 1. SNL? Foto: Urban Urbanc/Sportida Tako je vse bolj verjeten scenarij, da bo zimzeleni vratar, ki šteje že 42 pomladi, postal najstarejši nogometaš v zgodovini 1. SNL. Za zdaj je rekord v lasti nekdanjega vratarja Celja Amela Mujčinovića, ki je nazadnje branil v prvi ligi pri 41 letih, devetih mesecih in 29 dneh. Handanović, ki je rojen na isti dan in leto kot legendarni italijanski čuvaj mreže Gianluigi Buffon, je že zdaj od rekordnega dosežka zdajšnjega trenerja vratarjev pri NK Celje starejši za več kot pol leta. Ljubljančan, ki je našel nogometno srečo na Štajerskem, je star 42 let, 4 mesece in en teden. Kako daleč je že v klubu, priča podatek, da je za Maribor debitiral 23. julija 2011, nato pa zbral kar 346 nastopov!

''Tako daleč res nihče ni mogel videti, zato se lahko zahvalim klubu, športnemu direktorju in trenerjem, ki so ocenili, da še lahko pomagam ter prispevam svoj delež. Vse z namenom, da tudi v prihodnje skupaj skušamo poseči po čim boljših rezultatih,'' sporoča izkušeni vratar, ki mu ne manjka motivov. Sporočil je, da bo vztrajal, dokler mu bodo to dovoljevali telo, zdravje in fizična pripravljenost.

Pri 42 letih mu še ni zmanjkalo motivacije za dokazovanje med najboljšimi. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

''Dokler bom lahko dohajal mlajše, morda ne v takšnem obsegu kot oni trenirajo, a na dovolj visoki stopnji intenzivnosti, bom zraven. Mi pa je všeč, da sta konkurenca in tekmovalnost še zmeraj prisotni,'' uživa v Ljudskem vrtu, kjer ga po novem vodi Sergej Jakirović. V nedeljo čaka Mariborčane gostovanje v Domžalah, novopečeni trener pa bo odločil, ali bo na vratih dobil prednost 42-letni mladostni veteran ali občasni reprezentant Bosne in Hercegovine Kenan Pirić. Če bo podal priložnost starejšemu kandidatu, bo Slovenija dobila novega rekorderja v kategoriji najstarejšega aktivnega udeleženca 1. SNL!

Bogatinov: Skušali nas bodo razdvojiti

Maribor je v pripravljalnem obdobju premagal Nafto in Bravo, remiziral pa s Koprom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani želijo v nadaljevanje sezone izboljšati položaj na lestvici. V novi podobi, saj v Ljudskem vrtu že kar nekaj mesecev ni več Darka Milaniča in Zlatka Zahovića, se želijo povzpeti proti vrhu in ubraniti naslov.

''Ključna bo profesionalnost na igrišču, enotnost, ki se odraža kot največja moč Maribora. Ne izven igrišča, da se igralci obiskujejo doma, ampak nogometna enotnost. Da vsi prepoznajo svojo vlogo v dobrobit kluba, navijačev, mesta. Skušalo se nas je in se nas bo razdvojiti ali razvrednotiti. Kolikšna pa je naša trdnost, bo pokazal odziv na igrišču in to edino šteje. Zato v ritmu, ki sledi v finišu sezone, ne bo nezanemarljivega pomena pravilo petih menjav. Pomembno bo, kdo začne in tudi kdo konča tekmo,'' pred nadaljevanjem sezone sporoča športni direktor Bogatinov.

Handanović je mnenja, da je prisilni premor zaradi koronavirusa koristil Mariboru, saj bo lahko tako lažje ujel tekmece v boju za naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Optimistično razmišlja tudi vratar in dodaj, da je Mariboru, ki se je v začetku marca nahajal v rezultatski krizi, premor zaradi koronavirusa kar ustrezal. ''Lahko smo se resetirali. Zgodile so se nekatere spremembe, imamo nov zagon in naša naloga v prihodnjih enajstih krogih je, da popravimo vtis, ki smo ga pustili na začetku pomladi,'' sporoča najverjetneje bodoči rekorder javnosti, da bo gledala v naslednjih dnevih in tednih zelo motivirani Maribor.