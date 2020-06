Kakšna smola! Kapetan Nafte presrečen po podvigu, nato je sledil šok.

Ko so nogometaši Nafte v 58. minuti ostali na igrišču le z devetimi igralci, rezultat proti Radomljam pa je bil 1:1, se je krog optimistov, ki so verjeli v prekmurski finale, hitro krčil. Lendavčani se vseeno niso predali. Z junaško borbenostjo in izjemnimi posredovanji vratarja Florijana Raduhe so tekmecu prekrižali načrte in poskrbeli za zgodovinski uspeh. Kmalu po finalu je presrečni kapetan Mitja Novinič izvedel za novico, ki mu je priskutila slavje.

''To je bila zelo, zelo težka tekma. Dolgo časa smo igrali brez dveh igralcev! Kapo dol fantom, celotni ekipi, trenerskemu štabu. Odločila je glava, preostali smo mirni v glavah. To nas je tudi nagradilo. Tekmecu nismo prepustili niti centimetra, ostali smo zbrani pri 11-metrovkah. Zasluženo smo v finalu,'' je 29-letni kapetan Nafte Mitja Novinič vzneseno poudarjal, kako je v drugem polfinalnem obračunu odločila glava.

Fotogalerija s polfinalne tekme Nafta : Radomlje, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 53 2 / 53 3 / 53 4 / 53 5 / 53 6 / 53 7 / 53 8 / 53 9 / 53 10 / 53 11 / 53 12 / 53 13 / 53 14 / 53 15 / 53 16 / 53 17 / 53 18 / 53 19 / 53 20 / 53 21 / 53 22 / 53 23 / 53 24 / 53 25 / 53 26 / 53 27 / 53 28 / 53 29 / 53 30 / 53 31 / 53 32 / 53 33 / 53 34 / 53 35 / 53 36 / 53 37 / 53 38 / 53 39 / 53 40 / 53 41 / 53 42 / 53 43 / 53 44 / 53 45 / 53 46 / 53 47 / 53 48 / 53 49 / 53 50 / 53 51 / 53 52 / 53 53 / 53

Dodal je, kako so si pred izvajanjem 11-metrovk pogledali v oči in si priznali, da so dali vse od sebe. ''Garali smo in šli v izvajanje povsem sproščeni. Z mirno glavo, samozavestni. To se nam je na koncu tudi obrestovalo,'' je razkril delček pogovora, po katerem se je v vrste Nafte naselila mirnost, prepotrebna za loterijo kazenskih udarcev, pri kateri so zadeli v polno vsi štirje izvajalci Dončićeve čete.

Pred desetimi leti je z Milanom osvojil pokal

Nafta je igrala več kot uro z dvema igralcema manj, a vseeno izločila Radomlje. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav so se Lendavčani znašli v hudih težavah, so se z njimi spoprijeli viteško, na koncu po izvajanju kazenskih udarcev premagali Radomlje in poskrbeli za prvi prekmurski pokalni finale v zgodovini slovenskega nogometa! Za lovoriko se bodo 24. junija pomerili z Muro.

''To bo fantastična tekma. Poznamo se še iz drugoligaških zelenic, ko je Mura igrala v drugi ligi. Do finala se bomo spočili, tako psihično kot fizično, se dobro pripravili na derbi in spet dali maksimum,'' je nekdanji veliki up slovenskega nogometa, ki se je kot najstnik odpravil na San Siro in se vrsto let dokazoval pri velikanu AC Milan, napovedal prestižni finale pokala Slovenije, v katerem se bosta spopadla prekmurska soseda.

''V karieri sem dal skozi kar nekaj pomembnih tekem. Točno pred desetimi leti smo v Milanu z mladinsko ekipo osvojili pokal. Upam, da se bo tak scenarij ponovil letos,'' je izrazil željo, da bi po desetih letih ponovno v zrak dvignil zmagovalni pokal.

Nekaj več za Prekmurce Nafta bo šele drugi drugoligaš, ki bo zaigral v velikem finalu. Prvi je bil Aluminij pred 18 leti, ko v finalu proti Gorici ni bil uspešen. Bodo imeli Lendavčani več uspeha? Tudi zaradi tega, ker dvoboj ne bo odigran v Fazaneriji, ampak na nevtralnem prizorišču na Brdu pri Kranju? Lendavčani so šele drugi drugoligaški klub, ki bo zaigral v finalu pokala Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Ta derbi je za nas Prekmurce malce drugačen. Za navijače je nekaj več. To bo specifična tekma, na katero se moramo pripraviti tako, kot smo se na Radomlje. Potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo,'' nam je zaupal kapetan Nafte, nekdanji mladi slovenski reprezentant, ki takrat še ni vedel, da zaradi kazni rumenih kartonov ne bo smel zaigrati v finalu.

Dončić ostal tudi brez kapetana

Dejan Dončić se bo moral v finalu Muri zoperstaviti z oslabljeno zasedbo. Foto: Grega Valančič/Sportida To bo velik udarec za Nafto, ki poleg dveh izključenih igralcev proti Radomljam (Vedran Vinko in Jaka Bizjak) tako v verjetno največji tekmi v novejši zgodovini kluba ne bo mogla računati tudi na kapetana. Na srčnega zveznega igralca, ki je proti Radomljam zablestel v 15. minuti z izjemnim zadetkom, nato pa soigralce kljub številčni prednosti tekmeca polnil s samozavestjo. Takrat, ko je šlo Nafti najbolj za nohte. ''Zaradi treh rumenih kartonov v finalu ne bo Noviniča,'' je z razočaranim glasom potrdil trener Nafte Dejan Dončić.

Strateg iz Ljubljane bo tako v finalu proti Muri pogrešal kar tri pomembna orožja. Zanimivo je, da je Nafta kot drugoligaš že davno končala s prvenstvenim delom. Če bi ga tako kot Mura v prvi ligi nadaljevala, bi lahko Vinko in Bizjak tam odslužila kazen, a nima te možnosti. Novinič tega ne bi mogel narediti, saj za kazen treh rumenih kartonov veljajo drugačna pravila. ''Škoda. Verjetno je mislil, da se kartoni brišejo,'' je po dramatični tekmi na Gorenjskem pojasnjeval trener Nafte, ko smo mu omenili, kako nam kapetan lendavskega kluba ni niti v enem trenutku dal vedeti, kako ga ne bo v finalu.

Vratar Nafte: Nekdo nad nami nam je poslal zmago

Florijan Raduha je napadalce Radomelj spravljal ob živce. Foto: Grega Valančič/Sportida Če 24. junija proti Muri ne bo mogel zaigrati kapetan Novinič, pa bo med vratnicama, če bo zdrav in pripravljen, stal Florijan Raduha. Veliki junak polfinalnega uspeha, saj je med tekmo branil skoraj vse, kar se je dalo, nato pa ustavil še dva kazenska udarca Radomelj. ''Flori (vzdevek Florijana Raduhe, op. p.) je pošten fant. Zdaj se mu je vse vrnilo za pošteno delo. To ga je nagradilo. Vedel sem, da bo kos nalogi. Skozi celotno srečanje je bil odličen pri posredovanjih. Bravo, Flori,'' je prvega čuvaja mreže Nafte pohvalil njegov kapetan.

''To je bilo nekaj posebnega. V finale smo prišli brez dveh igralcev. Vsa čast ekipi za borbo, težko ji je bilo držati ritem. Pokazali smo, kako se bori za klub. Zdelo se mi je, da sodnik ni imel enakopravnega kriterija za obe ekipi. Prehitro nam je kazal rumene kartone, a je nenazadnje nekdo nad nami. Nekdo nam je poslal to zmago,'' se je zahvalil za ''božjo pomoč'' in pohvalil soigralce, pa tudi trenerja vratarjev Aleksandra Šelige, od katerega se je veliko naučil.

''V karieri mi je največ pomagal. Zelo sem mu hvaležen, brez njega bi bili te rezultati težko dosegljivi,'' je pojasnil 23-letni Prekmurec, pred katerim bo največja tekma kariere, finale z Muro.

Lahko bi napolnili vsak stadion v Sloveniji

''Ljudje v Prekmurju živijo za nogomet, za ta praznik. Škoda, da bo pred praznimi tribunami. Verjamem, da bi napolnili vsak stadion v Sloveniji. Treba se bo privaditi na te razmere. Finale pa je finale. Vse je mogoče,'' je dal vedeti, da bi navijači Mure in Nafte, če bi imeli to možnost, zagotovo napolnili vsak stadion na slovenskih tleh. Verjetno tudi tistega v Ljubljani, ki sprejme 16 tisoč gledalcev.

Nafta se bo dva tedna pripravljala na finale z Muro, vmes pa odigrala tudi pripravljalno tekmo z Novogoričani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Res je, da so še mogoče spremembe, zlasti ob morebitni državni omilitvi ukrepov za izvajanje športnih prireditev, o katerih bo več govora v ponedeljek, tako da se morda finale ne bo igral pred bolj ali manj praznimi tribunami, a vseeno si lahko mislimo, kakšen kraval bi veljal za vstopnice, če bi se od danes naprej sprostila prodaja za prekmurski finale, ki bi ga 24. junija gostila Fazanerija.