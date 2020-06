Hrvat, ki izstopa pri Muri, bi zaigral za Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Prvi ligi Telekom Slovenije igra veliko tujcev. Med njimi prevladujejo Hrvati. V svojih vrstah jih ima kar nekaj tudi Mura. Luka Bobičanec je član črno-belih že tri leta. Z njimi je osvojil drugo ligo, takrat je bil najboljši strelec, zdaj pa mu gre vedno bolje tudi v prvi ligi. V tej sezoni je za Muro zadel v polno že 11-krat (osemkrat v prvenstvu, dvakrat v pokalu in enkrat v Evropi), blestel pa je tudi na zadnji tekmi, ko je nogometni ponos Murske Sobote odpravil Aluminij kar s 4:0.

Navdušenje nad NNC Brdo

Hrvat bo 24. junija igral prvi finale pokala z Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Polfinalni dvoboj pokala Slovenije je potekal na Nacionalnem nogometnem centru Brdo, kjer se pogosto pripravljajo slovenske reprezentance. Bobičanec se je prvič mudil v pripravljalnem središču, ki leži v neposredni bližini sedeža Nogometne zveze Slovenije (NZS).

''Tukaj sem prvič. Prihajam iz Hrvaške in bi rad pohvalil središče. To je odlično za reprezentanco, za celoten slovenski nogomet,'' ni skrival navdušenja nad gorenjsko oazo, kjer se bo čez dva tedna potegoval za svojo prvo klubsko lovoriko z Muro.

Star je 27 let, prihaja v najbolj zrela leta, kot napadalno usmerjen zvezni igralec dosega veliko zadetkov in podaj, prevzema odgovornost ob prekinitvah. Trener Ante Šimundža mu že dalj časa zaupa, navijači so ga vzljubili, v Murski Soboti se počuti kot doma. Bi lahko napravil korak naprej še v reprezentančnem smislu?

Na Hrvaškem ni dočakal priložnosti

Matjaž Kek v sproščenem pogovoru na tribunah NNC Brdo z Milivojem Novakovićem. Foto: Grega Valančič / Sportida Zaradi bližine sedeža slovenske krovne zveze, pa tudi tega, da ga je s tribun spremljal selektor Matjaž Kek, ki odlično pozna hrvaški nogomet, smo ga povprašali o tem, ali bi ga v prihodnosti zanimalo igranje v dresu slovenske izbrane vrste, če bi prejel povabilo.

''Zagotovo,'' je odvrnil Hrvat, ki odlično govori slovenski jezik, in poudaril nepredvidljivost v svetu nogometa. ''To je nogomet. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Na Hrvaškem na žalost nisem dočakal priložnosti, v Sloveniji sem jo dobil. Upam, da sem jo izkoristil dovolj dobro. Prišel sem v odličen klub. Dobro delamo, z ekipo se trudimo. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo,'' ne bi imel nič proti temu, da kdaj obleče slovenski dres.

Pavlin: Slovenci smo zelo ponosen narod

Pred prihodom v Mursko Soboto je nabiral izkušnje na Hrvaškem, v Avstriji in Lendavi. Foto: Grega Valančič/Sportida Prihaja iz Sivice, kraja, ki je zelo blizu hrvaško-slovenske meje, pred odhodom v tujino pa je nogometne korake nabiral pri Poletu iz Sv. Martina na Muri. Nato je nabiral izkušnje pri avstrijskih nižjeligaših, pa Čakovcu in Medžimurju, leta 2016 je zaigral za takratnega tretjeligaša Nafto iz Lendave, nato pa se je pridružil Muri, kjer si je zagotovil sloves enega kakovostnejših tujcev Prve lige Telekom Slovenije.

Njegovo predstavo proti Aluminiju je na Brdu pri Kranju spremljal tudi športni direktor reprezentanc Miran Pavlin, ki večkrat poudarja, kako bi lahko kakovosten tujec predstavljal dodano vrednost slovenski reprezentanci.

''Absolutno, a morajo imeti vsi željo. Slovenci smo zelo ponosen narod. Prositi je neumno, absolutno ne moreš biti imun proti temu. Za kaj takega morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki so v nogometu drugačni kot v drugih športih. Za reprezentanco mora biti čast igrati, ne gre samo za interes,'' je Pavlin poudaril v nedavnem sobotnem intervjuju za Sportal.

Malce več sreče želi Nafti

Navdušil je zlasti s prvim zadetkom, ko se je mojstrsko otresel Luke Petka, nato pa po obratu z natančnim strelom premagal še Matijo Kovačića. Foto: Grega Valančič/Sportida Muri in Bobičancu gre v ''pokoronskem'' obdobju sicer vse kot po maslu. Žalost, da letošnjega finala pokala Slovenije ne bo v Fazaneriji ter da bodo tribune na tekmah do nadaljnjega bolj ali manj prazne, sta zamenjala veselje in ponos. Mura je z dvema zmagama nad Aluminijem napovedala uresničitev evropskega načrta, svoje pa je dodala še izjemna navijaška akcija ''Mi smo Mura''.

V pokalu je od druge lovorike v zgodovini kluba (prve v osemletnem obdobju NŠ Mura) oddaljena le še korak, v finalu pa jo bo čakal drugoligaš. Radomlje oziroma Nafta. Muri gre dobro tudi v prvenstvu, kjer za četrtim mestom zaostaja štiri točke. ''Vemo, kaj pomeni pokal za Prekmurje, Mursko Soboto."

S kom bi želel zaigrati v finalu? Bi morda raje videl sosedski derbi z Lendavčani, svojim nekdanjim klubom? ''Srečo želim obema, je pa res, da imam pri Nafti veliko nekdanjih soigralcev in prijateljev. Zato jim želim malce več sreče,'' je bil iskren 27-letni hrvaški legionar.

Vstopnice za dvoboj med Muro in Taborom, ki bo v Murski Soboti v soboto zvečer, gredo za med. Čeprav bodo vrata Fazanerije zaradi varnostno-zdravstvenih ukrepov zaprta za navijače, je bilo prodanih že več kot sedem tisoč vstopnic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podobno kot soigralci se je s posebnim zadovoljstvom pridružil akciji ''Mi smo Mura'' in tudi sam kupil nekaj vstopnic za prvi ''pokoronski'' domači dvoboj s Taborom.

''Ta akcija je odlična. Ni veliko ekip v Sloveniji, ki bi imele tako dobre navijače. Vsak dan bi se jim rad zahvalil za podporo in to akcijo. Ni ga kluba v Sloveniji, ki bi mu toliko pomenili navijači,'' je ponosen na podporo privržencev. Kakšno bi šele bilo rajanje navijačev, če bi Mura 24. junija iz Gorenjske prinesla v Mursko Soboto pokal, namenjen pokalnemu zmagovalcu …