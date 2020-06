Slovenija česa takšnega ni doživela že 18 let

Šele drugič v zgodovini slovenskega pokala se bo zgodilo, da bo v finalu zaigral drugoligaški klub. Slovenija je kaj takšnega prvič izkusila leta 2002, ko je velik podvig uspel Aluminiju. Kidričani so takrat v finalu ostali praznih rok proti favorizirani Gorici.

V torek, zdaj so že uveljavljeni prvoligaški klub, ki želi zaigrati v Evropi, so se skušali ponovno prebiti v sklepno dejanje, a jim je Mura napolnila mrežo (4:0). Tako so se kot prvi v finale prebili črno-beli iz Murske Sobote, danes pa bodo izvedeli ime tekmeca. Za zdaj je jasno le to, da bo to drugoligaš, s čimer bo vloga favorita v finalu, igral se bo 24. junija na Brdu pri Kranju, samodejno podana Murašem.

Številni preizkusi proti prvoligašem

Nafta je v pripravljalnem obdobju vodila v Ljudskem vrtu proti Mariboru (1:0), nato pa izgubila z 1:3. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pred Radomljami in Nafto je ena najpomembnejših tekem v klubski zgodovini. Kdor bo zmagal, bo prvič zaigral v velikem finalu pokala Slovenije, s tem pa bo oddaljen le še en korak od Evrope. Ker se je drugoligaška sezona končala že v začetku marca, sta oba kluba formo ohranjala s pomočjo pripravljalnih dvobojev, na katerih sta se merila tudi proti prvoligašem.

Radomlje so tako med drugim zaigrale tudi proti Celju (1:2), ki so ga senzacionalno izločile v četrfinalu pokala, in Bravu (1:1), Lendavčani pa so se udarili z največjima slovenskim kluboma, Mariborom (1:3) in pomlajeno zasedbo Olimpije (1:0).

Radomlje so na poti do polfinala izločile S. Rojko Dobrovce (10:0), Gorico (3:2) ter Celje (0:0 in 1:1), Nafta pa Šenčur (1:0), Krško (2:0) ter Rudar Velenje (2:1 in 2:0).

Drobne: Veliko želje, manj lepote

Radomlje bi lahko danes proslavile največji pokalni uspeh v zgodovini kluba. Foto: Žiga Zupan/Sportida Danes se bodo pomerili med sabo, po napovedih obeh strategov pa na igrišču NNC Brdo ne gre pričakovati nogometa za sladokusce.

"Pričakujem trdo tekmo, tekmo brez pretiranega tveganja nasprotnika. Odločilen je lahko navdih enega od igralcev, jasno pa bo pomembna tudi dnevna forma. Zelo bomo morali biti previdni. Vložek je velik tako za nas kot za Nafto. Oboji bi se prvič uvrstili v finale pokala. Pričakujemo lahko veliko želje, lepote na igrišču pa skoraj zagotovo ne," meni trener Radomelj Oskar Drobne.

Dejan Dončić lahko postane prvi trener Nafte v zgodovini, ki bo vodil klub v finalu pokala. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njegov stanovski kolega Dejan Dončić, ki je v sezono 2019/20 vstopil kot trener prvoligaškega Triglava iz Kranja, nato pa se v začetku tega koledarskega leta preselil v Lendavo, pa deli podobno mnenje: "Pričakujem čvrsto in predvsem taktično tekmo. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v finale."

Današnji dvoboj na Brdu pri Kranju bo minil brez navijačev Nafte (na fotografiji) in Radomelj. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Radomlje so drugoligaško sezono, v kateri je bilo odigranih 20 od načrtovanih 30 krogov, z osvojenimi 40 točkami končale na tretjem mestu. Za drugouvrščeno Gorico (41) so zaostale le za eno točko. Nafta je bila še mesto nižje (37 točk), tako da bosta oba v drugoligaški druščini zaigrala tudi v prihodnji sezoni.

Dvoboj se bo začel ob 17.30, glavni sodnik bo David Šmajc.