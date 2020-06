Murska Sobota na nogah, Mura le še korak do lovorike in Evrope!

Nogometaši Mure so v uvodnem polfinalnem dvoboju pokala Slovenije na Brdu pri Kranju nadigrali Aluminij (4:0). Pri prvem finalistu je najbolj izstopal dvakratni strelec Luka Bobičanec, ki je prispeval tudi podajo. V sredo se bosta za drugo finalno vozovnico udarila drugoligaša Radomlje in Nafta. Finale bo na Brdu pri Kranju 24. junija.

Ko sta že v osmini finala pokalnega tekmovanja izpadla Olimpija (branilec pokalnega naslova) in Maribor (branilec državnega naslova), po mnenju številnih največja favorita za osvojitev pokala, je zadišalo po tem, da bi se lahko na seznamu zmagovalcev pojavilo ime katerega izmed novincev.

Koper in velenjski Rudar, krvnika večnih tekmecev iz Ljubljane in Maribora, sta nato končala pot v pokalu v četrtfinalu, kjer je spodrsnilo tudi Celjanom, črno-beli iz Murske Sobote pa so po pravcati drami izločili Domžalčane, se je seznam nekdanjih zmagovalcev, ki bi ostali v igri za naslov tudi v tej sezoni, močno skrčil.

V boju za lovoriko ostajajo po visoki zmagi črno-belioh tako še Mura, Radomlje in Nafta. Prvoligaš in dva drugoligaša. Mura je tudi edini aktualni polfinalist pokala, ki je že osvojil pokalno lovoriko. Nafta in Radomlje čakata na krstni nastop v finalu. Enemu izmed njiju se bo posrečilo, kar bo največji dosežek v zgodovini kluba.

Finale na glavnem igrišču Nacionalnega nogometnega centra Brdo na sporedu 24. junija. Tudi takrat se bo dvoboj, igrišče nima umetne razsvetljave, začel ob 17.30.