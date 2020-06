Španci poveličujejo drzno potezo Jana Oblaka #video

Še nekaj dni, pa bo vrata odprla še druga izmed nogometnih ''superlig'' na svetu. Po nemškem se bo nadaljevalo še špansko prvenstvo. Pred edinim slovenskim udeležencem Janom Oblakom je velik cilj, saj Atletico v tem trenutku sploh ne spada med potnike v ligo prvakov. ''Želimo višje,'' poudarja Škofjeločan, ki že vrsto let spada med najboljše vratarje na svetu. Pred nadaljevanjem la lige so Španci izpostavili njegovo drzno preigravanje na tekmi s sobotnim tekmecem Athleticom.

V trimesečnem prisilnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa je pri Atleticu že zadišalo po določenih spremembah. Dolgoletni pomočnik glavnega trenerja German Burgos - Mono se je odločil, da bo po koncu sezone zapustil Madrid in se lotil novih izzivov. Želi se preizkusiti v vlogi prvega trenerja.

Karizmatični Argentinec ima kot nekdanji reprezentančni vratar Janu Oblaku zagotovo kaj za povedati, pogrešal ga bo tudi dolgoletni sodelavec Diego Simeone, ki v zadnjih mesecih nima mirnega spanca. Čeprav mu gre v ligi prvakov odlično, tam je v osmini finala izločil branilca naslova Liverpool, v la ligi zaseda šele šesto mesto. Zato je bil tabor Atletica eden najbolj srečnih, ko je vodstvo tekmovanja tudi uradno obelodanilo odločitev za nadaljevanje sezone.

Pred Oblakom je kar "11 final"

Jan Oblak se zaveda, da si Atletico v boju za ligo prvakov ne bo smel privoščiti spodrsljajev. Foto: Reuters Do konca je še 11 krogov, rdeče-beli pa so prepričani, da bo to dovolj časa, da na lestvici prehitijo vsaj dva tekmeca in si znova priigrajo sodelovanje v ligi prvakov, s katerim bi si napolnili klubsko blagajno in rešili marsikatero finančno skrb.

''Znašli smo se v nevsakdanjem položaju. Zdaj se bo odločalo o vsem, a je težko napovedati, kaj se bo zgodilo. Pred nami je 11 tekem, 11 finalnih dvobojev. Nismo na želenem mestu. Na koncu sezone želimo biti višje. Vsem bo težko priti v pravo formo po tem dolgem premoru. Upam, da ne bomo prejeli veliko zadetkov,'' je spregovoril Oblak pred nadaljevanjem sezone.

Atletico želi na evropski prestol

Diego Simeone je z Atleticom že dvakrat klonil v velikem finalu lige prvakov. V tej sezoni je Atletico popeljal med najboljših osem. Foto: Reuters Prvič v karieri, podobno velja za vse nogometne zvezdnike na svetu, ima opravka s tako dolgim prisilnim premorom, ki je ohromil dogajanja na zelenicah, igralcem pa odvzel tekmovalno formo, s katero so se lahko pohvalili še v začetku marca. Nato so višje sile nogometaše pregnale v karanteno.

''To je nenavadna sezona. Nihče ni pričakoval, da se bo dogajalo kaj takšnega. Zadovoljni smo, da lahko spet treniramo in nadaljujemo sezono. Radi bi jo končali čim bolje. Lahko osvojimo tudi ligo prvakov,'' je poudaril Oblak, ki je v dresu Atletica osvojil tri lovorike. Osvojil je ligo Europa, evropski superpokal (pri teh uspehih je imel prste vmes) ter španski superpokal, kjer pa je bil leta 2014 še na klopi za rezervne igralce.

Na igrišču ni le on, ampak celotna ekipa

Jan Oblak bi lahko postal prvi vratar na svetu, za katerega bi kupec ob prestopu odštel več kot 100 milijonov evrov. Foto: Reuters Zadnja tekma, na kateri je branil, spada med najslajše v zgodovini Los Colchoneros. Atletico je na Anfieldu izločil sloviti Liverpool, ki na Otoku nima enakovrednega tekmeca, in mu preprečil ubranitev evropskega naslova. Oblak je paral živce Kloppovim varovancem in zbral številna atraktivna posredovanja.

''Dobro sem branil, a ne vem, ali je bila to ravno moja najboljša tekma kariere. Je bil pa to zelo pomemben obračun, eden najpomembnejših, odkar sem pri Atleticu. Na koncu smo zmagali. Ne le jaz, ampak vsi. Nisem bil le jaz na igrišču,'' je v svojem slogu, polnem ponižnosti in skromnosti, odgovoril nekdanji vratar Olimpije in Benfice.

Že dlje velja za enega najboljših čuvajev mreže na svetu. Ima najvišjo vrednost na Transfermarktu, je tudi največji kandidat za nov mejnik svetovnega nogometa, saj bi lahko postal prvi vratar, za katerega bi snubec plačal trimestno odškodnino. V milijonih evrov, da ne bo pomote. Atletico ga je pred šestimi leti pripeljal iz Lizbone za 16 milijonov evrov, nato pa se je Oblak navijačem hitro prikupil. Če bi ga Atletico v prihodnjih letih prodal, bi pošteno napolnil klubsko blagajno.

Ne razmišlja o zlati žogi ali zamori

Rus Lev Jašin je zadnji vratar, ki je bil izbran za najboljšega nogometaša leta na svetu. Foto: Getty Images Ko so Španci slovenskega vratarja povprašali o tem, ali bi lahko kdaj prejel priznanje za najboljšega nogometaša na svetu in postal prvi vratar na svetu po letu 1963, takrat je bil za najboljšega okronan nekdanji čuvaj mreže Sovjetske zveze Lev Jašin, je 27-letni Slovenec odgovoril: ''Ne razmišljam o zlati žogi. Treniram, trdo delam in igram z namenom, da bi še napredoval, potem pa so novinarji tisti, ki naj razmišljajo o nagradah. Mene priznanja za najboljšega vratarja ne zanimajo. Zanima me le to, da bi se z Atleticom uvrstili v ligo prvakov,'' postavlja klubske pred individualne dosežke.

Tako ne razmišlja tudi o priznanju zamora, ki ga prejme vratar španskega prvoligaša, ki je prejel najmanj zadetkov. To priznanje je prejel že štirikrat zaporedoma. Če bi ga še petič, bi postavil nov rekord. Za zdaj si rekord štirikratnih zaporednih priznanj deli z nekdanjim vratarjem Barcelone Victorjem Valdezom. Če bo hotel ponovno osvojiti zamoro, bo moral v zaključku sezone prejeti bistveno manj zadetkov od prvega vratarja mestnega tekmeca Reala Thibauta Courtoisa, ki ga je leta 2014 nasledil pri Atleticu.

Argentincu bi privoščil, da odide kot prvak

German Burgos je zelo priljubljen med igralci Atletica. Foto: Reuters Prvi izpit, v katerem bo želel ohraniti nedotaknjeno mrežo, bo zelo zahteven. Atletico se odpravlja v vroči Bilbao, kjer je doma Athletic, na srečo pa bo stadion San Mames, ki je ponavadi poln temperamentnih Baskov, tokrat prazen. Glede na izkušnjo, ki je obveljala v Nemčiji, da so pred praznimi tribunami uspešnejši gostje, bi se lahko Oblak v soboto zvečer v Madrid vračal z nasmeškom na obrazu.

Ima pa Škofjeločan še eno željo. Da bi se Burgos po koncu sezone od Atletica poslovil z naslovom evropskega prvaka. ''El Mono je legenda kluba. Tu je vrsto let, je desna roka Chola (vzdevek Diega Simeoneja, op. p.). Mogoče ni toliko opazen v javnosti, a je zelo pomemben del našega projekta. Upam, da bo odšel iz kluba kot prvak in uresničil svoje sanje,'' mu je zaželel veliko sreče. Kot eden izmed kandidatov, ki bi lahko v prihodnji sezoni pomagal Simeoneju, se omenja nekdanji kapetan Gabi. ''Če se bo to uresničilo, bomo vsi zadovoljni. Gabi je legenda kluba,'' je nastop na novinarski konferenci sklenil Oblak.

Španci so pred dvobojem Athletic – Atletico spomnili na drzno in zelo tvegano preigravanje Oblaka, ki se je končalo v njegovo prid, hkrati pa dokazalo, kako spreten je lahko Škofjeločan z žogo v nogah:

Špansko prvenstvo bo sicer prvo ''pokoronsko'' tekmo dočakalo v četrtek, ko se bosta v mestnem spektaklu udarila Sevilla in Betis. Tretjeuvrščena Sevilla je neposreden tekmec Atleticu za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Od Oblaka in druščine jo delita dve točki prednosti.