German Burgos zapušča Oblaka in Madrid

Burgos in Simeone sta skupaj prišla v Madrid leta 2011 in sta ves čas tudi uspešno sodelovala.

Na njegovo mesto bo zdaj prišel Nelson Vivas. Nekdanji branilec Arsenala in Interja je bil pomočnik Simeoneja pri Estudiantesu, River Platu in San Lorenzu, a mu ni sledil v Evropo, ker je želel samostojno delo. Vodil je Quilmes, Estudiantes in ekipo Defense y Justicie.