Angleži: Tekma Liverpool - Atletico je povzročila 41 smrtnih žrtev

So navijači Jana Oblaka in madridskega Atletica v Liverpoolu raznesli novi koronavirus? Foto: Reuters

Tekmo so v Liverpoolu odigrali pred 52 tisoč gledalci, 3000 jih je prišlo iz Madrida. Španija je imela takrat šestkrat več okuženih ljudi kot Velika Britanija, v času tekme so mnoge tovarne, šole in restavracije v Španiji že zaprle svoja vrata, poroča STA.

NHS meni, da je prihod 3000 navijačev Atletica povzročil širjenje okužbe v mestu in okolici. Angleži sicer pravijo, da je težko stoodstotno oceniti točno število tistih, ki so se na tekmi okužili in nato okužbo prenesli med člane družine in prijatelje, a pravijo, da tekme ne bi smeli odigrati. To je prejšnji mesec izjavil tudi župan Madrida Jose Luis Martinez-Almedia.

NHS in Edge Health sta v svoji analizi zdravstvenih podatkov prišla do zaključka, da je bil v širjenju virusa usoden tudi festival v Cheltenhamu, na katerem se je zbralo 250 tisoč ljudi. Po podatkih Edge Healtha je Cheltenham povzročil 37 smrtnih žrtev, še piše STA.

