Diši po prestopu leta. Barcelona mora plačati 111 milijonov evrov. Takoj!

Nogometni klubski velikan Barcelona želi v svoje vrste pripeljati Argentinca Lautara Martineza. Mladi napadalec, ki blesti pri milanskem Interju, je z vodilnim španskim prvoligašem že sklenil dogovor o petletni pogodbi. Težavo predstavlja le še pogoj Interja, ki od Kataloncev zahteva, da odkupno klavzulo za Martineza, ta znaša 111 milijonov evrov, izplača takoj. Od prvega do zadnjega evra.

Bliža se poletni prestopni nogometni rok. Letos bo potekal v znamenju koronakrize in posledic epidemije, ki je nogometnemu svetu povzročila ogromno škodo. Vseeno velja znova pričakovati nekaj zelo odmevnih in dragih prestopov. Prvega s trimestnim številom pripravlja Barcelona.

Martinez že sklenil dogovor z Barcelono, a ...

Lautaro Martinez je v tej sezoni v 30 nastopih za Inter dosegel 16 zadetkov. Foto: Reuters Katalonski velikan želi osvežiti napad, v katerem izstopa dolgoletni kapetan in prvi strelec Lionel Messi. Najboljšemu nogometašu na svetu želi v konici napada pridružiti 22-letnega rojaka Lautara Martineza, ki se dokazuje pri Interju in zelo uspešno sodeluje s slovenskim legionarjem Samirjem Handanovićem, sicer njegovim kapetanom pri milanskem klubu.

Po koncu sezone bi se lahko izkušeni Ljubljančan poslovil od argentinskega reprezentanta, saj strelca 16 zadetkov za Inter v tej sezoni zelo resno snubi Barcelona. Pogovori so šli tako daleč, da je Martinez po poročanju španskih medijev že sklenil petletni dogovor z Blaugrano, po katerem bo vsako leto bogatejši za 12 milijonov evrov.

... se je zataknilo pri zahtevi Interja

Lautaro Marinez in Lionel Messi sodelujeta že v argentinski reprezentanci. Foto: Reuters Barcelona je tako že našla skupni jezik z igralcem, s katerim želi okrepiti napad, v katerem kraljuje Messi, njegova francoska soigralca Antoine Griezmann in Ousmane Dembele pa zaradi takšnih in drugačnih razlogov še nista prepričala navijačev.

Ker se Urugvajec Luis Suarez že dalj časa ubada z zdravstvenimi težavami, napad Barcelone pa je tako ''podhranjen'' s kandidati, da so Katalonci naknadno polnili vrzel z Dancem Martinom Braithwaitom, ogromno priložnosti pa je dobil izjemno nadarjeni Španec ganskih korenin, komaj 17-letni Anssumane Fati, je želja vodstva kluba, da na Camp Nou pripelje napadalca Interja, še toliko bolj razumljiva.

Zataknilo pa se je pri zahtevi Interja, ki je Barceloni sporočil, da je Argentinec na voljo za 111 milijonov evrov. Tolikšna je njegova odkupna klavzula v pogodbi, ki jo ima z Interjem sklenjeno do poletja 2023. Milančani so sporočili Kataloncem, da želijo 111 milijonov evrov takoj. V enem znesku, od prvega do zadnjega evra, kar bi bil lahko Barceloni, ki se zaradi koronakrize sooča s finančnimi težavami, prevelik zalogaj.

Bo kapetan in najboljši strelec Barcelone v prihodnje na Camp Nou sodeloval tudi z rojakom, mlajšim kar za desetletje? Foto: Guliver/Getty Images

Philippe Coutinho (145 milijonov evrov), večji znesek, kot bi ga lahko plačali za Martineza, pa so Katalonci odšteli tudi za prihod Francozov Dembeleja (125) in Griezmanna (120).



Sportal Icardi in Wanda sta si oddahnila, Argentinec ni več Interjev! To bi bil četrti najdražji nakup Barcelone v zgodovini kluba. Rekorder ostaja Brazilec(145 milijonov evrov), večji znesek, kot bi ga lahko plačali za Martineza, pa so Katalonci odšteli tudi za prihod Francozov Dembeleja (125) in Griezmanna (120).

Dvakrat več od letošnjega rekorda

PSG je nedavno za Maura Icardija odštel Interju 50 milijonov evrov, Milančanom pa se obeta še dodaten zaslužek v obliki bonusov. Foto: Reuters Omenjala se je možnost, da bi Barcelona v posel vključila dva igralca, ki bi ju poslala v Milano (omenjala sta se Arturo Vidal in Nelson Semedo), obenem pa za Martineza odštela ''samo'' še 60 milijonov evrov, a športni direktor Interja Piero Ausilio vztraja pri tem, da črno-modre zanima le enkraten znesek v višini 111 milijonov evrov. Če bi ga Barcelona vplačala, bi bil to z naskokom največji letošnji prestop.

Za zdaj je v poletnem obdobju največjo odškodnino plačal PSG, ki je blagajno milanskega kluba ob nakupu prej posojenega Argentinca Maura Icardija napolnil s 50 milijoni evri. To bi bil tudi največji letošnji prestop. Za zdaj drži rekord Portugalec Bruno Fernandes, za katerega je Manchester United odštel Sportingu 55 milijonov evrov. Če bi Barcelona sklenila kupčijo z Interjem, bi za mladega Argentinca odštela dvakrat več! Inter bi z Martinezom zelo zaslužil, saj je zanj leta 2018, ko je prišel iz argentinskega prvoligaša Racing, plačal 25 milijonov evrov.