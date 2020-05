Messi opozarja: Nogomet ne bo nikoli več takšen, kot je bil

"Nogomet, pa tudi življenje na splošno, ne bo nikoli več takšen, kot je bil. Ko se bomo vrnili, bo za vse nas situacija zelo nenavadna," je dejal prvi zvezdnik Barcelone in argentinske izbrane vrste.

"Treningi, tekmovanja in vse, kar se je prej zdelo popolnoma normalno, se bo zdaj počasi vračalo. A postopoma, morali bomo popolnoma spremeniti svoje delovne navade," je po poročanju STA dodal Lionel Messi.

Hvaležen vsem v zdravstvenem sistemu

Najboljši strelec Barcelone in španskega prvenstva vodi na lestvici. Foto: Reuters Messi je izrazil sočutje do vseh, ki jih je pandemija osebno prizadela. "Veliko ljudi je preživljajo težke čase, ker jih je pandemija na tak ali drugačen način prizadela. To še posebej velja za vse, ki so izgubili koga od svojih bližnjih ali pa prijatelja. To je pri vsem skupaj najbolj nepošteno in to me najbolj boli," je dodal Messi in poudaril, da je najbolj hvaležen vsem v zdravstvenem sistemu, ki so se borili za zajezitev pandemije novega koronavirusa.

Španska liga se bo predvidoma nadaljevala drugi teden junija, tekme bodo potekale brez gledalcev. Barcelona ima 11 tekem pred koncem na vrhu lestvice dve točki prednosti pred večnim tekmecem Realom iz Madrida.

Španija je med najbolj prizadetimi državami zaradi novega koronavirusa, umrlo je več kot 27.000 ljudi, 240.000 je bilo okuženih. A tudi v tej državi se razmere izboljšujejo, prejšnji teden je bilo tako smrtnih žrtev samo 43.