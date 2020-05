Boleče razkritje trenerja Josipa Iličića. Ni mogel zaspati, boril se je s tesnobo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtfinale lige prvakov je na krilih sijajnega Josipa Iličića, ki je dosegel vse štiri zadetke ob zmagi s 4:3, napredovala Atalanta, novi koronavirus pa je že takrat kot senca visel nad obračunom italijanskega in španskega predstavnika.

Slišati je bilo kot vojno območje

Atalanta je v osmini finala lige prvakov izločila Valencio. Foto: Reuters Po Evropi se je covid-19 nezadržno širil, Gian Piero Gasperini pa je razkril, da je njegove simptome kazal že pred povratnim dvobojem. "Slabo sem se počutil dan pred tekmo v Valencii. Na dan obračuna je bilo še precej huje. Če pogledate fotografije, lahko vidite, da nisem bil zdrav."

Dodal je, da v naslednjih dveh dneh ob vrnitvi v Bergamo ni mogel zaspati, čez dan pa se je boril še s tesnobo. Bergamo, kjer domuje Atalanta, je bil namreč eno najhuje prizadetih območij pandemije novega koronavirusa v Italiji.

"Vsaki dve minuti so mimo z glasnimi sirenami švigala reševalna vozila. Slišati je bilo kot vojno območje. Zvečer sem si predstavljal, kaj bi bilo, če bi me odpeljali v bolnišnico. Dejal sem si, da to ne sme biti način, kako grem s tega sveta, saj imam še veliko pred sabo," je razložil Gasperini.

Izgubil čut za okus

Po vrnitvi iz Španije je zelo trpel. Foto: Reuters Med prebolevanjem bolezni je izgubil tudi čut za okus, kar je eden od simptomov covida-19. "Po zmagi mi je priznani kuhar, ki navija za Atalanto, podaril nekaj hrane in šampanjec, okusil pa sem ga, kot da gre za vodo," je dejal Gasperini, ki je bolezen hitro prebolel, strah pred širjenjem virusa pa je ostal še nekaj časa.

Tri tedne je ostal v Bergamu, preden se je vrnil v Torino k družini. Sprva ob znakih bolezni ni opravil brisa, kasneje pa so ob krvni preiskavi testi pokazali, da je razvil protitelesa, ki kažejo na predhodno okužbo z novim koronavirusom.

Iličić se "ubija" na treningih

Josip Iličić je na zadnji tekmi v dresu Atalante dosegel kar štiri zadetke. Foto: Reuters Gasperini je v drugem delu intervjuja za rožnati italijanski časnik spregovoril tudi o Iličiću in njegovi predanosti na treningih. Na vprašanje, ali lahko starejši igralci, kot sta slovenski reprezentant in argentinski napadalni vezist Alejandro Gomez, zdržijo naporni ritem nadaljevanja prvenstva, je odgovoril pritrdilno.

"Gomez lahko igra tri tekme zapored, Iličić pa se "ubija" na treningih. Ampak ne po moji zaslugi. Z igranjem smo namreč morali prekiniti ravno v času, ko smo bili v najboljši formi. Zdaj lahko vse izgubimo, saj ne bomo imeli podpore svojih navijačev proti ligaškim rivalom," je dejal Gasperini in pohvalil veliko željo 32-letnega slovenskega virtuoza.

Iličić je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel pet zadetkov na sedmih tekmah, v državnem prvenstvu pa je na 21 tekmah zabil 15 golov ob osmih podajah.

Atalanta bo, kot preostali klubi v Italiji, sezono v seriji A predvidoma nadaljevala 20. junija.