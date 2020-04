Kapetan o Atalanti in Iličiću brez dlake na jeziku

Nogometni klub Atalanta ne spada med italijanske velikane, a mu v tej sezoni uspeva nekaj, o čemer lahko mnogi največji le sanjajo. Ne le, da dosega imenitne rezultate in podira zgodovinske mejnike, ampak igra hkrati še tako všečno in atraktivno, da nogometni sladokusci po vsem svetu komaj čakajo, kdaj bo na sporedu njihova tekma. O fenomenu kluba iz Bergama je spregovoril kapetan Alejandro Gomez. Seveda se ni mogel ogniti soigralcu Josipu Iličiću, ki je zaznamoval to sezono s številnimi mojstrovinami.

Pandemija novega koronavirusa je spodrezala krila nogometašem najbolj pozitivnega presenečenja lige prvakov. Igrišča že dalj časa mirujejo, igralci in navijači Atalante so v strogih karantenah, Bergamo pa je že dalj časa eno najhujših žarišč bolezni covid-19 v Evropi, ki je odnesla ogromno življenj. V času prisilnega mirovanja, ko je usoda nadaljevanja sezone na Apeninskem polotoku še nejasna, še vedno pa se ne ve, kako in kaj bo z ligo prvakov, so nogometaši v samoizolaciji.

Iličić se ves čas pritožuje

Josip Iličić je v tej sezoni eden najbolj vročih nogometašev na svetu. Foto: Reuters Kapetan Atalante Alejandro Papu Gomez si je v sredo zvečer krajšal čas s sodelovanjem v šovu, ki ga na družbenem omrežju Instagram vodi nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa Christian Vieri. Z njim je poklepetal o fenomenu Atalante in njenih izvrstnih predstav v tej sezoni.

Seveda se ni mogel ogniti Josipu Iličiću, slovenskemu velemojstru, ki je zgolj v koledarskem letu 2020 dosegel neverjetnih 14 zadetkov in vodi na posebni lestvici najboljših strelcev v petih najmočnejših ligah na svetu. Izkušeni Kranjčan je samo na zadnji tekmi, gostovanju v ligi prvakov pri Valencii, mrežo netopirjev zatresel kar štirikrat.

Ko je Vieri opozoril na zahtevne treninge trenerja Giana Piera Gasperinija, je Gomez iskreno odvrnil: "Na treningih med tednom ne uživam, ampak komaj čakam nedeljsko tekmo. Ta je zame največji počitek.'' 32-letni Argentinec pri La Dei (v slovenskem prevodu boginji) odlično sodeluje z Iličićem. Kako pa je opisal slovenskega reprezentanta, ki igra v življenjski formi, tako dobri, da bi se lahko v naslednjem prestopnem roku zanj zanimali največji evropski klubi?

"Iličić se pritožuje nad vsem, a je takšen že po naravi. Včasih se želi tako pošaliti. Ima nenavadne fizične predispozicije. Visok je 190 centimetrov, a je izjemno hiter. Včasih zaradi tega trpi njegov hrbet, zato mora biti pazljiv na treningih med tednom," je predstavil Joja, ljubljenca navijačev Atalante, ki so navdušeni nad predstavami v tej sezoni. Le Dea je četrta v ligi, v 25 dvobojih pa je dosegla kar 70 zadetkov. Skoraj tri na tekmo, tako da ne čudi, da ima z naskokom najučinkovitejši napad v Italiji.

Mladi up Atalante ga spominja na Messija

Kolumbijec Duvan Zapata sestavlja veliki napadalni trojec Atalante Zapata - Gomez - Iličić. Foto: Getty Images Kapetan je pohvalil tudi druge soigralce, zlasti tri zvezne igralce z velikimi pljuči. "Freuler, De Roon in Pašalić imajo vsaj po troje pljuč. Tečejo trikrat več od nas, napadalcev, in so nam v veliko podporo. Noro je, da lahko Atalanta tako uspešno neguje napadalni slog, glede na to, da nima velikega proračuna. V prestopnih rokih proda dva ali tri nosilce igre, a se to ne pozna, ker se novinci hitro privadijo na naš slog," je dodal Gomez, ponosen na klubski podmladek.

Prepričan je, da je pred primavero Atalante svetla prihodnost, o čemer se je lahko, dokler ni izbruhnila pandemija koronavirusa, prepričal vsak teden. "Proti mlajši ekipi smo igrali vsak četrtek. Zelo težko jih je bilo ustaviti. Traore (krilni napadalec iz Slonokoščene obale Amad Traore, op. p.) ima komaj 17 let, a že igra kot Messi. Vsako leto iz našega podmladka pride kar nekaj kakovostnih igralcev," je pohvalil delo z mlajšimi, spregovoril pa je tudi o Duvanu Zapati, Kolumbijcu, s katerim tako rad sodeluje v napadu.

Atalanta se je v krstni sezoni v ligi prvakov uvrstila med osem najboljših. Foto: Reuters

"'Je tako visok, da so njegove hlačke na njem videti kot spodnje perilo," ga je opisal in dodal, da se ne sme pozabiti na še enega Kolumbijca Luisa Muriela, ki nima zagotovljenega mesta med prvih enajst, a je vseeno dosegel že 14 zadetkov. Kljub temu dosežku pa vseeno ni najboljši klubski strelec v tej sezoni.

Ta naziv pripada Iličiću, strelcu kar 15 zadetkov v prvoligaški sezoni. To je njegov rekord, a se pri njem ne namerava ustaviti. Atalanta je odigrala šele 25 od 38 načrtovanih tekem, tako da bi lahko, če bodo temu naklonjene tudi okoliščine, osebni rekord še izboljšal.