Nogometaši Rome so se odpovedali kar štirim plačam

Zadnjo tekmo je Roma odigrala 1. marca, odtlej pa številni italijanski nogometni klubi iščejo rešitve in dogovore z igralci in drugim osebjem, da bi se odpovedali eni ali več plačam v času krize.

Roma pa je prvi klub, ki je šel tako daleč, da se je dogovoril o tem, da se bodo igralci in drugo osebje odpovedali znesku v višini štirimesečnega dohodka.

I calciatori dell'#ASRoma hanno scritto una lettera al CEO del Club per esprimere la volontà di rinunciare a quattro mesi di stipendio nell'attuale stagione sportiva, al fine di aiutare il Club durante la crisi scaturita dall'epidemia da Covid-19 pic.twitter.com/VEHfVKKPac — AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2020

"Igralci, trener Paulo Fonseca in njegov štab so se prostovoljno odrekli štirimesečni plači, da bi klub lažje deloval v tej gospodarski krizi, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa," so v sporočilu za javnost zapisali pri Romi in pojasnili, da so se omenjeni strinjali tudi s tem, da skupaj poskrbijo za to, da bodo uslužbenci kluba, ki so bili primorani k shemi vladne socialne varnosti, redno dobili svoje neto plače, še poroča STA.