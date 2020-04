Higuain si ne upa vrniti v Italijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gonzalo Higuain do nadaljnjega ostaja v Argentini.

Gonzalo Higuain do nadaljnjega ostaja v Argentini. Foto: Reuters

Napadalec torinskega nogometnega prvoligaša Juventusa Gonzalo Higuain se po poročanju medijev ne bo vrnil k Juventusu. Dvaintridesetletnik je že nekaj časa doma v Argentini s svojo družino. Kot je poročal Sky Sport Italia, Higuain meni, da bi bila vrnitev v Italijo zanj prenevarna. Pri Skyu so še zapisali, da ima Higuain v Argentini težko domačo situacijo, a drugih informacij za zdaj ni znanih.

Italijansko nogometno prvenstvo serie A so zaradi koronavirusne pandemije prekinili 12. marca. Nogometna zveza FIGC sicer pritiska, da bi ga čim prej dokončali. Gonzalo Higuain pa naj bi imel pomisleke glede varnosti in negotovosti na Apeninskem polotoku.

V zadnjih tednih so se pojavile tudi govorice, da naj bi se Higuain vrnil k domačemu River Platu iz Buenos Airesa. Njegov oče je sicer vest zanikal in spomnil, da ima Higuain pogodbo z Juventusom do 30. junija 2021.