Liga prvakov letos v formatu, kot ga še nismo videli?

Pandemija koronavirusa je ustavila tudi nogometno dogajanje praktično povsod po svetu in tako prekinilo tudi najmočnejše klubsko tekmovanje na svetu, ligo prvakov, v kateri se je dogajanje ustavilo po polovici povratnih tekem osmine finala.

Pri Uefi, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, se bodo sestali 23. aprila in razpredali o preostalih odprtih vprašanjih (evropsko prvenstvo 2020 so že prestavili na prihodnje leto). Britanski BBC piše, da bodo pri krovni evropski nogometni organizaciji nacionalnim tekmovanjem dopustili, da predčasno končajo sezone, če bodo tako hoteli, a zgolj z njihovim dovoljenjem.

Ideja Uefe je, da bi se prvenstva povsod po Evropi končala do konca avgusta. To naj bi pomenilo, da bo veliki finale lige prvakov v Istanbulu 29. avgusta, finale lige Europe, ki se je prav tako ustavila po v osmini finala, pa tri dni pred tem v Gdansku.

Pri Uefi naj bi ob tem, kako do finalistov sploh priti in izpeljati preostale tekme izločilnih delov evropskih tekmovanj, razmišljali o dveh scenarijih, piše BBC. Prvi je, da bi bile tekme četrtfinala in polfinala odigrane po običajnem scenariju. Z dvema tekmama.

Josip Iličić je v majici Atalante zablestel v osmini finala in Valencii na dveh tekmah zabil kar pet golov. Foto: Getty Images

Po drugem scenariju naj bi pri Uefi razmišljali o tem, da bi po koncu evropskih sezon organizirali turnir, ki bi trajal teden dni, na njem pa bi ekipe na v izločilnih delih odigrale le eno tekmo in se udarile za dve finalni vstopnici.

Štirje od osmih četrtfinalistov lige prvakov so sicer že znani štirje. To so PSG, RB Leipzig in kar dva kluba, katerih člana sta slovenska reprezentanta. Atletico Madrid Jana Oblaka in Atalanta Josipa Iličića.

V ligi Europa je situacija malce bolj zapletena. Odigrana ni bila še niti ena povratna tekma osmine finala, medtem ko v dvobojih italijanskih predstavnikov – Interja Samirja Handanovića, ki se meri z Getafejem, in Rome, ki ji nasproti stoji Sevilla – niso odigrali še niti prvih tekem osmine finala.