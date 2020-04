Bo prihodnji teden znano, kaj bo s slovenskim prvenstvom?

Prednostna naloga Uefe je zaključek tekmovanj v državnih ligah in pokalu. Načrt za nujne primere določa, da bi tekme, ki bodo odločile, katere ekipe bodo v naslednji sezoni igrale v ligi prvakov in evropski ligi, lahko trajale do julija ali avgusta. Liga prvakov in evropska lige pa bi se lahko nadaljevali, ko bodo določeni naslovi v državnih ligah.

Izvršni odbor Uefe je sicer med drugim zaradi pandemije letošnje evropsko prvenstvo preložil za eno leto na 2021.

