Uradno: Bjelica in Dinamo vsak svojo pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Dinamo in trener prve ekipe Nenad Bjelica sta danes dosegla dogovor o prekinitvi poslovnega sodelovanja, so danes sporočili iz zagrebškega nogometnega kluba. Bjelica odhaja iz Dinama po tem, ko ni sprejel predlaganega zmanjšanja plače, ki jih je za trenerje in igralce načrtovala uprava kluba.