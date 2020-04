Pred stadionom Maksimir podtaknjen požar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz hrvaškega nogometnega prvaka Dinama so sporočili, da je neznanec v četrtek zvečer pred stadionom Maksimir podtaknil požar. Iz zagrebškega kluba od pristojnih organov zahtevajo reakcijo in identifikacijo storilca, predvidevajo, da je dogodek povezan z zadnjimi dogajanji v klubu v zvezi z znižanjem plač v času epidemije novega koronavirusa.

"Varnostna služba je požar pogasila, poklicali smo gasilce in policijo. Nastala je materialna škoda, klub pa poziva pristojne službe na hitro reakcijo s ciljem, da odkrije storilca in njegove motive," so prek svoje spletne strani sporočili iz kluba slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića.

Dinamo se je v zadnjem času kljub temu, da se zaradi epidemije ne igra, veliko pojavljal v medijih. To pa zaradi nesoglasij zaradi klubske namere, da drastično zniža plače. Na to niso pristali ne igralci ne trener Nenad Bjelica.

Po tem je klub odpustil vse člane strokovnega vodstva z izjemo Bjelice. Ta se je v zadnjih dnevih vrnil v Zagreb iz Celovca, kjer živi, in se nahaja v karanteni. Naslednji teden bi moral doreči z vodstvom o svoji prihodnosti.

