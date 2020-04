Na vrhu zagrebškega Dinama po novem stari znanec Celja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju Sportskih novosti je menjava zdaj še neuradna, saj je Nenad Bjelica uradno še vedno trener vodilnega hrvaškega kluba, kjer so se razprtije začele po tem, ko naj bi igralci in trenerski štab zavrnili znižanje plač, kar naj bi zahteval trenutni položaj, povezan s pandemijo novega koronavirusa.

Drugo ime, ki ga hrvaški športni medij omenja v povezavi s trenersko vlogo na klopi modrih, je Romeo Jozak, a več možnosti pripisujejo 46-letnemu Jovićeviću, ki je zadnja leta pri Dinamu uspešno vodil mlajše selekcije.

Foto: Reuters Jovićevič, ki mu je prav na velikonočno soboto umrl oče, legendarni Čedo Jovičević, nekdanji igralec zagrebškega Dinama in pozneje trener mlajših selekcij, si je menda že dlje časa želel prevzeti vajeti članske vrste Dinama.

Leta 2017, ko je dobil priložnost delovanja v nogometni šoli Dinama, je namreč na vprašanje, ali upa, da bo nekoč prevzel člansko ekipo hrvaškega prvaka, odgovoril naslednje: "Citiral bom Rafa Beniteza, ki je bil moj trener v Realu: Tudi če bo treba čakati 20 let, bo to vredno."

Benitez je bil tri leta Jovićevićev trener v rezervni ekipi Reala. Ko se je preselil v moštvo Valladolid, je za svojega pomočnika vzel prav Jovićevićevega očeta Čeda.

Igor Jovićević je svojo trenersko kariero začel v ukrajinskem klubu Karpati Lavov in se od tam v sezoni 2016/2017 preselil v Celje, kjer naj bi ostal dve sezoni.

Na 24 tekmah je zbral devet zmag, devet remijev in šest porazov, Evropa pa se je Celju izmaknila zgolj za točko. Ko so se iz kluba umaknili ukrajinski lastniki, je novo vodstvo zahtevalo in doseglo Jovićevićev odhod.

Zadnja leta je deloval v Dinamu, kjer je treniral mlajše selekcije.

Nenad Bjelica naj bi se poslovil z milijonom evrov odškodnine. Foto: Sportida Sportske novosti še poročajo, da naj bi vodstvo kluba odhajajočemu Bjelici izplačalo milijon evrov odškodnine.