"Ko vidiš, kako se mučijo moški klubi, potem si lahko predstavljaš, kako je šele z ženskimi"

Tako kot moški so bila tudi dekleta primorana prekiniti tekmovanja zaradi pandemije, ki je zahtevala več kot 134.000 življenj po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Veliko pozornosti je bilo posvečene ekonomskemu vplivu na precej bogatejši moški nogomet, a FIFPro opozarja, da je ženski nogomet, kljub rasti v zadnjih letih, še posebej ranljiv. Lige so manj uveljavljene, plače so precej nižje in vlaganja precej manjša.

FIFPro je zato pozval k posebnim ukrepom za varnost ženskega nogometa. "Brez trdnih strukturnih temeljev za dolgoročno delovanje nekatere lige in klubi že odpuščajo igralke in se zapirajo," pravijo pri FIFproju.

Lige po Evropi so v mirovanju in v negotovosti, kaj bo z njimi oziroma s samo sezono. V elitni angleški ženski ligi, kjer igra nekaj najbogatejših klubov, upajo, da bodo lahko končali sezono do konca avgusta, a je vse odvisno od ukrepov.

Le tretjina za nadaljevanje

Združenje igralcev in igralk v Franciji navaja, da je le tretjina igralk za to, da bi nadaljevale sezono, preostale pa v ospredje dajejo zdravje.

Ada Hegerberg glede prihodnosti ni optimistična. Foto: Reuters

Nekdanja dobitnica zlate žoge Ada Hegerberg, ki igra za vodilni francoski in tudi evropski klub Lyon, je v pogovoru za AFP priznala, da je vse zelo negotovo, kar zadeva ženski nogomet.

"Ko pogledaš, kako se mučijo moški klubi, potem si lahko predstavljate, kako šele to vpliva na ženske klube," je dejala Hegerbergova.

FIFProjevo poročilo pravi, da je le 18 odstotkov igralk imelo profesionalne pogodbe leta 2017, čez 60 odstotkov pa jih je mesečno zaslužilo manj kot 550 evrov.

"Zaščititi moramo igralke kot ljudi in delavce in se izogniti masovnemu odpuščanju in recesiji," zaključujejo v poročilu in dodajajo, da bo ženski nogomet zahteval precej inovacij in posredovanj tako iz javnega kot privatnega sektorja ter drugih vladajočih ravni, sponzorjev in televizij.

Preberite še: