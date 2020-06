Razkritje: na začetku pandemije pozitivnih pet nogometašev Barcelone #video

Po poročanju katalonskega radia RAC1 je bilo na začetku pandemije pet nogometašev FC Barcelone in dva trenerja pozitivnih na novi koronavirus. V klubu so informacijo zadržali zase.

Katalonski radio RAC1 je sinoči razkril ekskluzivno informacijo o okužbah z novim koronavirusom v nogometnem klubu Barcelona. Foto: Reuters

Radio RAC1 je v večerni oddaji Tu Diras (Ti povej) razkril ekskluzivno informacijo o krvnih testih, ki jih je klub opravil takoj, ko so se v Španiji pojavili prvi primeri okužbe. Vsi okuženi so bili brez simptomov bolezni in tudi v naslednjih tednih niso zboleli, tako da zdaj normalno trenirajo in bodo v kadru trenerja Quiqueja Setiena že 13. junija, ko se bo nadaljevalo špansko prvenstvo, poroča STA.

Informacije Barcelona ni delila z javnostjo, je pa v klubu vladala precejšnja zaskrbljenost, kako se bodo ti igralci odzvali na prve treninge. V klubu so jim zato na začetku prilagodili treninge in bili dodatno pozorni na morebitne poškodbe.

Trenutno se nogometaši Barcelone normalno pripravljajo na nadaljevanje prvenstva.

Pod zdravniškim nadzorom so član druge ekipe Monchu, Samuel Umtiti, ki se je poškodoval že na prvem treningu, ter mladi Anssumane Fati, ki ima težave s hitro rastjo.

