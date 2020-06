Zmago v Ljubljani posvetil legendi Maribora. Naj počiva v miru.

''Malce smo zakuhali prvenstvo,'' se je po dvoboju v Stožicah, v katerem so Celjani premagali Olimpijo in se ji na lestvici približali na vsega dve točki zaostanka, smejalo vratarju Matjažu Rozmanu. Ubranil je vse, kar je lahko. Tudi 11-metrovko. Po tekmi je prejemal ogromno čestitk, sam pa je zmago posvetil nedavno umrlemu Herbertu Vabiču, od katerega se je v življenju veliko naučil.

Izkušeni vratar, ki je v karieri že marsikaj preživel, poleg Slovenije pa se dokazoval tudi v Nemčiji in na Hrvaškem, spada v tej sezoni med najboljše vratarje Prve lige Telekom Slovenije. Po nekaterih statističnih podatkih je celo najboljši, o njegovem znanju in odlični formi pa so se lahko v soboto prepričali tudi nogometaši Olimpije. Čeprav so si priigrali kopico priložnosti – največ jih je bilo zlasti v drugem polčasu – je mreža Matjaža Rozmana ostala nedotaknjena. 33-letni Štajerec je ubranil vse, kar se je ubraniti dalo.

Kosić: "Rozi" je čudovita oseba Dušan Kosić obožuje nogometaše s takšnim značajem, kot ga ima 33-letni Rozman. Foto: Grega Valančič/Sportida Predstavlja dobri duh kluba in slačilnice, zato je bilo zadovoljstvo soigralcev, ko so ponovno spremljali njegovo izjemno predstavo, še toliko večje. ''Poleg tega, da je "Rozi" (vzdevek Matjaža Rozmana, op. p.) vrhunski vratar, je tudi čudovita oseba. Z nami je šel čez vse. Bil je že na izhodnih vratih, a je pokazal neko umirjenost, nek karakter, ki ga obožujem pri igralcih. Pokazal je neko stabilnost. Kaj naj rečem? Je čudovita oseba tako v slačilnici kot zunaj nje. Presrečen sem, da se mu dogaja, kar se mu dogaja,'' je trener Celja Dušan Kosić, ki v koledarskem letu sploh še ni doživel poraza in je vedno bližje vodilni Olimpiji, pohvalil prvega vratarja Celja. Sportal Razočarani Hadžić o svoji usodi: Besedo ima predsednik

Borili so se drug za drugega

V zadnjih sezonah mu ni bilo lahko. V boju z Metodom Jurharjem je izgubljal status prvega vratarja rumeno-modrih, razmišljal že o odhodu, nato pa je prišlo do preobrata. Ostal je v knežjem mestu, si pridobil zaupanje trenerja in Celjanom pomagal do ene najboljših sezon v klubski zgodovini. Niza nepremagljivosti, ta traja vse od 23. novembra, ko so priznali premoč Olimpiji na stadionu Z'dežele (1:3), ni ustavilo niti gostovanje pri zmajih.

Kako je Celje premagalo Olimpijo?

''Po prejšnji zmagi nad Rudarjem smo prišli v Ljubljano sproščeni. Prišli smo se nadigravati. Prikazali smo odlično igro, še posebej v prvem polčasu, ko bi lahko dosegli še kak zadetek več. V drugem polčasu je Olimpija pokazala svojo kakovost in si ustvarila nekaj priložnosti, a je pomembno, da smo v obrambi zadržali ničlo in se razveselili sladke zmage. Borili smo se drug za drugega. Pokazali smo željo, boj v fazi defenzive. Zgarali smo se. Pokazali smo karakter, vsi smo zaslužni za zmago,'' ni skrival veselja po prvi zmagi Celjanov v Stožicah po petih letih.

Rozman: Hvala bogu, da sem zadel stran

Na tekmi v Stožicah je nastopil z žalnim trakom. Foto: R. P. Marsikaj bi bilo lahko drugače, če bi Endri Čekiči v drugem polčasu izenačil z bele točke. Takrat je Olimpija pritisnila na vrata Celja, a je Kosićeva četa zdržala do konca. Načrti Ljubljančanov o vsaj točki so splavali po vodi, ko je Rozman prebral namero Albanca in ustavil njegov strel. Ostalo je pri vodstvu gostov z 1:0.

''Dan pred tekmo smo s trenerjem vratarjev Amelom Mujčinovićem (najstarejši igralec, ki je kdajkoli zaigral v 1. SNL. Če bo danes branil proti Aluminiju Jasmin Handanović, bo popravil rekord nekdanjega vratarja Celja, op. p.) analizirali 11-metrovke Olimpije. Hvala bogu, da sem zadel stran in pomagal ekipi,'' je skromno pripomnil junak srečanja, ki kljub odličnim rezultatom celjskega moštva noče naglas razmišljati o tem, kako so se Celjani vmešali v boj za prvaka.

''Res je, da smo zdaj malce zakuhali prvenstvo, a gremo raje iz tekme v tekmo. Želimo zmagati vsako, potem pa bomo videli, ali bo to realno,'' je dejal. Njegov cilj je, da na vsaki tekmi zadrži mrežo nedotaknjeno. To mu je uspelo 12-krat v tej sezoni. ''V napadu imamo tri, štiri igralce, ki praktično vsako tekmo zabijejo gol,'' je ponosen na soigralce, ki so v tej sezoni dosegli že 56 zadetkov. Največ v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima?

Bolj kot o naslovu prvaka je v glavah nogometašev Celja začrtan cilj, da bi v prihodnji sezoni nastopili tudi v Evropi. ''To je naš glavni cilj. Lovimo ga tri, štiri leta zapored, ko smo bili vse prevečkrat peti. Res si želimo v Evropo. Seveda pa si želimo zgrabiti priložnost, če se bo ponudila še za kaj več,'' vendarle ne izključuje možnosti, da bi lahko Celjani sezono, ki jo je zaznamovala tudi pandemija koronavirusa, kronali še z odmevnejšim dosežkom.

Kako je Rozman ubranil 11-metrovko Čekičiju?

Morda bi se lahko uresničil pregovor ''Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima'' in bi dvoboj Olimpije ter Maribora izkoristili Celjani. ''Upam, da bo to zdaj veljalo,'' se je nasmehnil Rozman, ki je pred dobrim desetletjem živel v Ljubljani, saj je branil za Interblock.

Poklanja mu zmago iz Stožic. Naj počiva v miru.

Herbert Vabič spada med legende NK Maribor. Pri Aluminiju je treniral tudi Matjaža Rozmana. Foto: NK Maribor Čeprav v ekipi Celja izstopa po starosti, star je 33 let, ga to prav nič ne moti. Še več, mlajši soigralci so ga okužili z mladostno energijo. ''Tudi sam se počutim mladega. Dobro sem se vklopil v to ekipo. Vesel sem, da sem član Celja in da nam gre tako dobro,'' je zaupal prvi čuvaj mreže Celjanov, ki je na dvoboju v Ljubljani nosil žalni trak.

''Hotel sem se zahvaliti Herbertu Vabiču, trenerju vratarjev, legendi Maribora. Kasneje je prišel k Aluminiju, kjer sva sodelovala kar nekaj let. Zdelo se mi je prav, da se mu še zadnjič zahvalim za vsak njegov trening in njegov nasvet, tako da mu poklanjam zmago iz Stožic. Rad bi se mu še zadnjič zahvalil. Naj počiva v miru,'' se je spomnil na nekdanjega vzornika in trenerja, ki mu je v mladosti, ko je nabiral znanje v Kidričevem, veliko pomagal.

''Vrsto let je bil v Mariboru, treniral je velika imena, kot so Simeunović, Murko … Spomnim se, kako sem ga gledal po televiziji, ko je bil Maribor v ligi prvakov. Zelo sem ga spoštoval. V čast mi je bilo, da me je trenirala taka legenda,'' se mu je z veliko gesto še zadnjič zahvalil in dodal, kako bo od nedelje dalje zmaga v Ljubljani že pozabljena. Celjani bodo osredotočeni le še na torkovo gostovanje v Murski Soboti. Na še eni izmed zelo pomembnih tekem, na katerih se bo potrjevala vozovnica za Evropo.