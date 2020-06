Celjani do velike zmage v Stožicah, Olimpija zapravljala nemogoče #video

Ljubljančani so v derbiju kroga v Stožicah, zaradi varnostnih ukrepov, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, tokrat praznih, gostili Celjane. Pred tekmo je prvo in drugo ekipo na lestvici ločilo pet točk (53-48), a je po minimalni zmagi Celjanov zdaj razlika le še dve točki. Danes je lahko domači strateg Safet Hadžić spet računal na Endrija Cekicija, v prvo postavo pa je uvrstil tudi odkritje prejšnje tekme, mladega Enrika Ostrca.

Celjani so bolje začeli in v uvodnih minutah je imel več dela Nejc Vidmar. Pred Dariem Vizingerjem so domači žogo izbili v kot, v sedmi minuti pa se je pred golom sam znašel prav Vizinger, toda s kakšnih 12 metrov je žogo poslal tik ob vratnici. A zapravljena priložnost ni zmedla gostov, domača obramba je v uvodu delovala precej zmedeno, kar je znal kaznovati Mitja Lotrič. V deveti minuti je spretno prišel do žoge pred ljubljanskim golom in nato matiral Vidmarja.

Mitja Lotrič je dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Pozneje je do nekaj priložnosti prišla tudi Olimpija. A ni bila posebej nevarna za Matjaža Rozmana, po akciji Maria Jurčevića in strelu Vukušića iz bližine je žogo ujel, Miral Samardžić jo je v 30. minuti poslal daleč čez gol. Pri Celjanih je nato Luka Kerin s kakšnih 18 metrov meril nevarno, Vidmar je žogo s težavo odbil. V 41. minuti so domači obstali, misleč, da bo stranski sodnik pokazal prepovedan položaj, Kerin pa je nato v nadaljevanju akcije zadel le vratnico.

Bi pa lahko tudi Olimpija polčas končala bolje, toda po natančni podaji Luke Menala v 39. minuti je osamljeni Vukušić na daljši vratnici kakšen meter pred golom zgrešil žogo in ostalo je pri 0:1.

Drugi polčas bolj ljubljanski

Začetek drugega polčasa pa je bil bolj ljubljanski. A ne Tomislav Tomić s kakšnih desetih metrov ne Cekici po poskusu od daleč v prvih desetih minutah nista bila dovolj nevarna, pa tudi ne Vukušić v 60. minuti. Pri Celjanih pa je prvič Vidmarja resneje ogrel Lotrič v 58. minuti. Cekici je po prodoru in padcu na robu kazenskega prostora v 66. minuti zahteval najstrožjo kazen, a je sodnik le odmahnil z roko.

Endri Čekiči je v drugem polčasu zapravil strel z bele pike. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do strela z bele točke pa so domači prišli šest minut pozneje, ko je po padcu Vukušića in posredovanju Josipa Ćalušića Nejc Kajtazovič pokazal na belo točko. Toda zmagovalec dvoboja Cekici - Rozman je bil celjski vratar, ki je prebral namero domačega napadalca in žogo odbil. V naslednji akciji pa je na drugi strani ob posredovanju Vidmarja padel Nino Pungršek, a mu je sodnik zaradi simulacije pokazal rumeni karton.

Ob koncu tekme so bili domači vseeno blizu izenačenju, toda v 82. minuti sta se ob dveh poskusih Olimpije iz bližine najprej izkazala vratar Rozman, potem pa je z golove črte žogo izbil še Amadej Brecl. Olimpija je imela sicer v zadnjih minutah premoč, Celjanom pa je uspelo obdržati mrežo nedotaknjeno in se veseliti treh velikih točk.

V naslednjem krogu Celjane v torek, 16. junija, čaka gostovanje v Murski Soboti, dan pozneje se bodo nogometaši Olimpije v mestnem derbiju merili z Bravom.

Olimpija : Celje 0:1 (0:1) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Žunič in Vukan.



Strelec: 0:1 Lotrič (9.).* Olimpija: Vidmar, Boakye (od 70. Andrejašič), Samardžić, Jurčević, Kamy, Tomić, Ostrc (od 67. Bezjak), Savić, Menalo (od 67. Elšnik), Cekici, Vukušić.



Celje: Rozman, Božić (od 62. Pungršek), Lotrič, Marandici, Novak (od 62. Benedičič), Ćalušić (od 80. Brecl), Stojinović, Kadušić, Kerin, Vizinger, Plantak.



Rumeni kartoni: Cekici, Vukušić, Savić; Kerin, Plantak, Kadušić, Ćalušić, Pungršek, Marandici.

Rdeč karton: /.

