Maribor po zanesljivi zmagi zmanjšal zaostanek za Olimpijo #video

Najboljši slovenski nogometni klubi so imeli ta konec tedna opravka z drugim "pokoronskim" krogom. Na zadnji tekmi 27. kroga v Ljudskem vrtu je tretji Maribor zanesljivo s 3:0 odpravil četrti Aluminij. Za vodilno Olimpijo, ki je v soboto izgubila s Celjem (0:1) zdaj Maribor zaostaja še štiri točke, za drugimi Celjani pa dve. Mura je v soboto strla Tabor (3:2), Domžale in Triglav sta v petek remizirala (1:1), Bravo pa je s 3:1 odpravil Velenjčane.

Sklepno dejanje 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katerim se je sklenila tretja četrtina prvenstva, se je odvilo v Ljudskem vrtu. kjer je Maribor s 3:0 odpravil Aluminij, Sergej Jakirović pa je tako uspešno prestal debi kot trener Maribora na domačem stadionu. Ekipi sta se pred začetkom tekme z minuto molka poklonili v tem tednu preminulemu Herbertu Vabiču, dolgoletnemu vratarju vijoličastih (317 nastopov) in pozneje tudi uspešnemu trenerju vratarjev. Mariborčani so v spomin nanj igrali tudi z žalnimi trakovi.

V Ljudskem vrtu, kjer je močno deževalo, se je mreža prvič zatresla v zadnji akciji prvega polčasa, ko je nesrečno pred lastnimi vrati posredoval Ivan Kontek in žogo poslal v lastno mrežo. V nadaljevanju je v 52. minuti sledila nova napaka Kidričanov, ki jo je znal izkoristiti še Luka Zahović. Ob zaključku srečanja je prekršek nad Felipejem Santosom storil Kontek, strel z bele pike pa je izkoristil Amir Dervišević in postavil končni izid.

Mariborčani so se z zmago vodilni Olimpiji približali na štiri točke zaostanka, za drugim Celjem pa razlika ostaja pri dveh točkah. Na drugi strani so si Kidričani najprej z dvema porazoma proti Muri in zdaj še proti Mariboru močno otežili evropske ambicije. V prvenstvu so trenutno na četrtem mestu, le točko pred Muro, v pokalu pa so končali pot v polfinalu.

Mura do zmage in posebnega mejnika

Sobotni večer je postregel z obračunom Mure in Tabora. Za dvoboj na "stadionu duhov" je bilo prodanih okoli deset tisoč vstopnic, a je Fazanerija vseeno zaradi zahtevanih ukrepov samevala. Ta tekma je šla v zgodovino kot tekma z največ prodanimi vstopnicami v zgodovini nogometa v Murski Soboti. Obračun se je sicer zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti in dolge poti Sežančanov v Mursko Soboto začel z uro in pol zamude, Tabor je namreč za pot proti Prekmurju potreboval skoraj sedem ur.

Prvi so na Fazaneriji zapretili domači nogometaši, ki so v 19. minuti prišli do vodstva. Ob spektakularnem ognjemetu Black Gringos, ki so tekmo glasno spremljali zunaj stadiona, je mrežo Tabora še na drugi tekmi zapored zatresel Kai Cipot. Nato je svoj prvenec v prvi ligi za podvojeno vodstvo dosegel še Jan Gorenc. A Tabor se ni predal, na začetku drugega polčasa so gostje zadeli kar dvakrat v razmaku le dveh minut. Najprej je bil natančen Stefan Stevanović, v 54. minuti pa je zadel še Leon Sever, ki je izid poravnal na 2:2. A Mura se ni predala, v 76. minuti je za končen uspeh z evrogolom poskrbel Luka Bobičanec, ki je bil močno vpleten že pri prvem zadetku Mure. Navijači Mure so celotno tekmo spodbujali svoje varovance. Foto: Planet TV

Izbranci Anteja Šimundže, pri katerih je na zadnji tekmi z dvema zadetkoma in podajo izstopal ravno Bobičanec, tako nadaljujejo zmagoviti niz. Dvakrat so premagali Aluminij, se uvrstili v finale pokala, zdaj so bili boljši še od Tabora, ki je bil neuspešen še drugič zapored. Črno-beli so se z zmago vodilni Olimpiji približali na devet točk zaostanka, Tabor pa ostaja na sedmem mestu.

Celjani do velike zmage v Stožicah

Obračun vodilnih, prvi proti drugemu, je več kot upravičil naziv velikega derbija. Celjani so v Stožicah z 1:0 porazili Olimpijo in tako v letu 2020 ostajajo neporaženi. Edini zadetek na tekmi je že v deveti minuti obračuna po hudi napaki obrambe Olimpije dosegel Mitja Lotrič, ki se je že štirinajstič v sezoni vpisal med strelce.

Olimpija je sicer v drugem polčasu stopila na plin, a so Ljubljančani priložnosti zapravljali kot po tekočem traku. V 73. minuti sta se v kazenskem prostoru Celja prerivala Ante Vukušić, ki ni imel svojega dne, in Josip Ćalušić, glavni sodnik Nejc Kajtazović pa je po premisleku pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je na svoja pleča prevzel Endri Čekiči, a je njegovo namero prebral danes izjemni Matjaž Rozman in zaklenil svoja vrata. Olimpija je v nadaljevanju še poskušala, a vedno znova neuspešno. Rumeno-modri so se tako po novi zmagi današnjemu tekmecu približali le na dve točki zaostanka.

Baturina znova junak Brava

Bravo je ugnal Rudar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V Velenju sta se v petkovi večerni tekmi pomerila Rudar in Bravo. Rudar, ki še vedno pogreša prvo prvenstveno zmago v tej sezoni, si je nov poraz praktično "prislužil" že po 33 minutah tekme, ko je Bravo vodil že s 3:0. V 17. minuti je za vodstvo gostov zadel Roko Baturina, ki je v 30. minuti zadel še enkrat. Zadnji žebelj v krsto domačih je le tri minute z lepim zadetkom s prostega strela zabil še Sandi Ogrinec. Edini zadetek za Rudar je v drugem polčasu z bele točke dosegel Damjan Trifković. Za Bravo je bila to že četrta zaporedna zmaga in tako ostaja na šestem mestu prvenstvene lestvice. V tem koledarskem letu so nogometaši mladega ljubljanskega kluba še brez poraza.

Za Rudar pa je tako upanja v čudežni preobrat, s katerim bi poskočil z dna razpredelnice, vedno manj. Do konca je še devet tekem, v igri je še 27 točk, tako da bi knapom matematično še lahko uspelo, a je ta sezona kot zakleta za zmage.

Ibričić rešil Domžale

Prvoligaška karavana se je v 27. krogu najprej ustavila v Kranju, kjer so gostovale Domžale. V derbiju začelja sta se pomerila kluba, ki letos praznujeta 100-letnico, a se še ne moreta pohvaliti z zagotovljenim obstankom v druščini najboljših. Ekipi sta se v petek razšli z neodločenim izidom (1:1). Edini zadetek za Triglav je v 50. minuti po napaki obrambe Domžal dosegel Berat Bečiri, za izenačenje in rešitev Domžal pa je v 86. minuti neposredno s prostega strela zadel Senijad Ibričić. Zaradi ostrega prekrška nad Arminom Čerimagićem je pred tem rdeči karton prejel Sven Šoštarič Karić, Domžalčani pa so tako kot prejšnji krog proti Mariboru, ko je bil izključen Nikola Vujadinović, tudi tokrat tekmo končali z desetimi igralci.

Razlika med kluboma na osmem in devetem mestu tako ostaja le točko, Domžalčani pa ostajajo brez zmage v tem letu. Varovanci Andreja Razdrha na lestvici tako še naprej zasedajo zelo nevarno deveto mesto, ki ponuja nastop v dodatnih kvalifikacijah in dve zahtevni tekmi proti Gorici.

Prva liga Telekom Slovenije, 27. krog: Petek:

Triglav : Domžale 1:1 (0:0)

Bečiri 50.; Ibričić 96.; R. K. Šoštarič Karić 77./Domžale Rudar : Bravo 1:3 (0:3)

Trifković 61./11-m; Baturina 17., 30., Ogrinec 33. Sobota:

Olimpija : Celje 0:1 (0:1)

Lotrič 9.; Čekiči je v 73. minuti zapravil 11-m za Olimpijo.



Mura : Tabor 3:2 (2:0)

Cipot 20., Gorenc 33., Bobičanec 76.; Stevanović 52., Sever 54. Nedelja:

Maribor : Aluminij 3:0 (1:0)

Kontek 45.+2/ag, Zahović 52., Dervišević 84./11-m.

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

14 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

11 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Bobičanec (Mura),

8 − Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Zahović (Maribor)

...

