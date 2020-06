Novinci še poglobili krizo Rudarja #video

Čeprav so Velenjčani v Celju kljub porazu pokazali obetaven obraz, pa so danes zabili nov žebelj v lastno krsto, kar zadeva obstanek v ligi. Tokrat so pokleknili že v prvem polčasu, saj jim je Bravo že po dobre pol ure nasul tri zadetke. Bravo, ki je v spomladanskem delu še neporažen, je hkrati vpisal četrto zaporedno zmago in se utrdil na šestem mestu.

V prvem polčasu so sicer prvi zagrozili domači nogometaši, že v tretji minuti je dvoboj z Dominikom Radićem dobil vratar Brava Igor Vekić. Zatem pa je bilo vse bolj ali manj v znamenju Ljubljančanov, ki so že v prvih 45 minutah praktično odločili zmagovalca. Mustafa Nukić je v 13. minuti nekoliko ogrel Mateja Radana, že v 17. pa je slednji klonil, potem ko je prav Nukić lepo podal v kazenski prostor do Roka Baturine, ki se je nato otresel svojega čuvaja in zadel iz bližine.

Baturina, ki je imel v 20. minuti še eno lepo priložnost, a je žogo poslal malo mimo levega zgornjega kota, je podvojil vodstvo in dosegel svoj šesti gol sezone v 30. minuti, potem ko je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Martina Kramariča z roba kazenskega prostora.

Rudar v prvem polčasu nemočen

V še hujše težave je Velenjčane, ki so še brez zmage v prvenstvu, spravil Sandi Ogrinec, ki je v 33. minuti s prostega strela z 18 metrov zadel že za 3:0. V drugem polčasu so Velenjčani pokazali boljšo igro, v 46. minuti je Vekić ukrotil poskus Mića Kuzmanovića, v 58. minuti je zgrešil Radić, v 60. pa so knapi le zadeli, ko je Damjan Trifković unovčil najstrožjo kazen, ki jo je s prekrškom nad Kuzmanovićem zakrivil Matevž Matko.

Zatem so še nekajkrat poskrbeli za malce bolj vroče dogajanje pred vrati Brava, a je ostalo pri zanesljivem vodstvu gostov. V 81. minuti je na drugi strani Miha Kancilija žogo poslal čez gol, to pa je bila tudi zadnja resnejša priložnost tekme.

Velenjčani bodo v 28. krogu v sredo gostili Domžale, Bravo pa bo gostoval pri Olimpiji.

Rudar : Bravo 1:3 (0:3)

Stadion ob jezeru, brez gledalcev, sodniki: Antič, Vidali in Brezar.



Strelci: 0:1 Baturina (17.), 0:2 Baturina (30.), 0:3 Ogrinec (33.), 1:3 Trifković (60./11 m).



Rudar: Radan, Pušaver, Džinić, Kašnik, Krefl, Vošnjak (od 40. Črnčič), Ćosić, Trifković (od 65. Jovanović), Filipović (od 27. Lelić), Kuzmanović, Radić (od 65. Koprivnik).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj (od 46. M. Matko), Ogrinec (od 78. Primc), Agboyi, Kramarič, A. Matko, Nukić, Baturina (od 58. Kancilija).



Rumeni kartoni: Kašnik, Črnčič, Krefl; Trontelj.

Rdeči karton: /.

Fotogalerija s tekme Rudar : Bravo (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

