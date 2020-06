Česa takšnega v Murski Soboti še niso doživeli #video

Nogometno navdušenje Murski Soboti je po odličnih rezultatih Murašev skladno z akcijo "Mi smo Mura. S tribun na terase!" v soboto doživelo vrhunec. Čarno-bejla evforija je zavzela tudi druge konce Slovenije, o čemer priča zadnja pridružena čarno-bejla oštarija v Kočevju. Iz dneva v dan so za zbirateljske vstopnice za prvo domačo tekmo brez gledalcev na naslov Mure deževala tudi naročila iz vse Evrope. Hrvaška, Nemčija, Rusija, Ukrajina, Velika Britanija, Avstrija, Belgija in številne druge države so se vpisale na seznam čarno-bejlih privržencev.

Privrženci Mure so tako svojemu klubu znova dokazali izjemno zvestobo. Klubu skušajo pomagati po najboljših močeh, del zaslužka pa bo romal v dobrodelne namene. Prodanih je bilo torej okoli deset tisoč vstopnic po ceni pet evrov, s čimer bi lahko dvakrat napolnili stadion Fazanerija. Vstopnice pa so veljale za ogled tekme na terasah 50 prekmurskih gostiln. V kolekciji je bilo 33 različnih vstopnic, na njih so vsi članski igralci in trenerji Mure, pa tudi njen 12. igralec – navijaška skupine Black Gringos. Kot so sporočili iz kluba je akcija "Mi smo Mura" s tem tudi zaključena, zbirateljskih vstopnic za prihodnje tekme ne bo več možno dobiti. Bodo pa pri Muri v prihodnosti poskrbeli še za nekatere druge projekte.

Zmaga za piko na i

Poseben dosežek je Mura proslavila z zmago nad Taborom (3:2), ekipo pa so izven stadiona spremljali tudi glasni Black Gringos, ki so poseben jubilej obeležili tudi z večminutnim ognjemetom po katerem je Mura tudi prvič na tekmi zadela. Za zmago domače ekipe je v 76. minuti za končen uspeh z evrogolom poskrbel Luka Bobičanec, ki je bil močno vpleten že pri prvem zadetku Mure. Navijači prekmurskega kluba pa so tako še enkrat dokazali zvestobo in pokazali Sloveniji, kako se podpira klub tudi v težkih trenutkih.

Prvi zadetek Mure in ognjemet navijačev:

Muraši so tako vknjižili še tretjo zaporedno zmago. Dvakrat so premagali Aluminij, se uvrstili v finale pokala, zdaj so bili boljši še od Tabora, ki je bil neuspešen še drugič zapored. Mura zdaj za vodilno Olimpijo na petem mestu zaostaja devet točk. V prihodnjem krogu Muro že v torek čaka izjemno težka naloga, saj bodo na Fazaneriji gostovali Celjani, ki so v soboto ugnali vodilno Olimpijo.

