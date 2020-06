Mura ob posebnem mejniku do nove zmage #video

Mura je v prvi tekmi državnega prvenstva po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa premagala Aluminij, moštvo iz Sežane pa je izgubilo proti vodilni Olimpiji. Poleg tega so muraši sredi tedna prišli še do finala pokalnega tekmovanja, dobro formo pa so potrdili tudi danes, na koncu je bilo 3:2. Muraši so pred tekmo izpeljali tudi zanimivo in odmevno navijaško akcijo, v kateri so lahko navijači v podporo klubu kupili simbolične karte. V akciji Mi smo Mura so prodali skoraj 10.000 spominskih vstopnic, s čimer bi lahko dvakrat napolnili stadion.

Tekma se je zaradi logističnih težav gostov začela z 90-minutno zamudo. Zaradi nesreče na avtocesti so namreč obtičali v zastoju, pot v Mursko Soboto se je zavlekla na več kot šest ur, zato so začetek prestavili na 21.30. Ko so igralci končno lahko začeli, so bili domači precej boljši in nenehno pred vrati Davida Šugića. Ta je imel veliko dela, izkazal se je z nekaj posredovanji, a je bil ob obeh golih nemočen. Najbolj aktivna v zaletnem obdobju sta bila Tomi Horvat in Luka Bobičanec.

V 19. minuti pa je bila žoga v mreži. Do odbite žoge je na robu kazenskega prostora prišel Bobičanec in jo poslal proti vratom. Zadetek so pripisali njemu, čeprav naj bi žoga na poti do vrat oplazila tudi Kaia Cipota. Šele v 25. minuti so gostje prišli do prve polpriložnosti, ko je od daleč poskusil Stefan Stevanović.

Kai Cipot je zadel na drugi tekmi zapored. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gorenc do prvenca

Neubranljiv pa je bil nato za gostujočega vratarja strel Jana Gorenca v 33. minuti, ko je po kotu in odbiti žogi močno meril, po njegovem voleju je žoga poletela v vratnico, od tam pa v mrežo. Tik pred polčasom je za Tabor poskusil Leon Sever s podobnega položaja kot prej Stevanović, a je Matko Obradovič zlahka ulovil žogo.

A če se je zdelo, da so gostje v prvem delu povsem nenevarni, so se v povsem drugačni podobi pokazali v drugem. V le dveh minutah so namreč izid izenačili. Najprej je Dominik Mihaljević z lepo podajo našel osamljenega Stevanovića, ki je bil z močnim strelom dovolj natančen za znižanje.

In še preden so si domači opomogli, so gostje udarili še enkrat. V 54. minuti je Mihaljević prišel do odbite žoge na robu kazenskega prostora in jo potisnil do Leona Severja, ta pa je s strelom v daljši kot gola Obradovića poskrbel za 2:2. Kasneje so spet pritisnili domači, poskusa Nina Kouterja in Luke Šušnjare sta napovedala novo domačo ofenzivo. To je potem uresničil Bobičanec, ko je v 76. minuti z velike oddaljenosti meril natančno pod prečko za novo vodstvo.

Muraši bi lahko zmago potrdili v 84. minuti, toda po strelu Horvata je žoga zadela le vratnico. V naslednjem napadu pa se je zatresla mreža Mure, a je sodnik pokazal, da je bil strelec Dino Stančić v prepovedanem položaju.

V prihodnjem krogu bo Mura že v torek, 16. junija, gostila Celje, sežanska zasedba bo dan pozneje gostovala pri Aluminiju.

Mura : CB 24 Tabor Sežana 3:2 (2:0) Stadion v Fazaneriji, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Kasapović, Salkić.



Strelci: 1:0 Bobičanec (19.), 2:0 Gorenc (33.), 2:1 Stevanović (52.), 2:2 Sever (54.), 3:2 Bobičanec (76.).



Mura: Obradovič, Kous (od 62. Mandić), Gorenc, Maruško, Šturm, Kouter, Horvat, Cipot (od 62. Šušnjara), Karničnik, Bobičanec (od 87. Šporn), Maroša (od 79. Žižek).



Tabor Sežana: Šugić, Yameogo (od 81. Laukžemis), Azinović, Nemanić, Kouao, Zebić, Krivičić (od 90. Grobry), Mihaljević (od 90. Horvat), Babić, Sever, Stevanović (od 81. Stančić).



Rumeni kartoni: Mandić; Zebić, Babić, Denis, Stevanovič, Sever, Azinović

Rdeč karton: /.

