Alen Kozar in Tio Cipot pri Muri do 2023

Nogometaši Mure so pred dnevi navijače razveselili s prebojem v finale pokala Slovenije, kjer se bodo 24. junija pomerili z Nafto. V soboto jih čaka prvi ''pokoronski'' dvoboj v Fazaneriji. V Mursko Soboto prihaja Tabor, navijači pa so za tekmo, ki je ne bodo mogli spremljati na stadionu, kupili že 9.850 vstopnic! Za dodatno dobro voljo v Prekmurju sta poskrbeli sklenitvi sodelovanja s kapetanom Alenom Kozarjem in 17-letnim upom Tiom Cipotom.

Murska Sobota je v teh dneh polna pozitivne nogometne energije. Nogometaši Mure bodo čez slaba dva tedna naskakovali drugo klubsko lovoriko v zgodovini, v soboto pa skušali dobro formo nadaljevati proti sežanskemu Taboru. To bo dvoboj, za katerega je v predprodaji pošlo že skoraj deset tisoč vstopnic (cena je pet evrov), čeprav navijači zaradi varnostno-zdravstvenih ukrepov ne bodo smeli prestopiti praga Fazanerije.

Tako je bilo v Murski Soboti prejšnji teden ...

Privrženci so dokazali izjemno zvestobo. Klubu skušajo pomagati po najboljših močeh, del zaslužka pa bo romal v dobrodelne namene. Do sobotnega dvoboja želijo število prodanih vstopnic dvigniti do norega mejnika (deset tisoč), ki bi še kako odmeval v Sloveniji. Kako dobro poteka prodaja, dokazuje podatek, da je do 10. ure v petek pošlo že 9.850 vstopnic! Ker se bodo vstopnice prodajale vse do sobotne tekme, so v Murski Soboti prepričani, da bo "padla" čarobna meja deset tisoč prodanih vstopnic.

Kapetan ostaja zvest Fazaneriji

Alen Kozar nosi kapetanski trak pri Muri že dolgo. Foto: Mario Horvat/Sportida Mura je pred srečanjem s Kraševci predstavila še dve kadrovski novosti. Kapetan črno-belih Alen Kozar je podaljšal sodelovanje s klubom za tri leta.

''Kapetan je ključni člen ekipe in čeprav se vrača po poškodbi kolena, nismo imeli pomislekov glede podaljšanja pogodbe. Jedro ekipe tvori še iz časov tretje lige in podaljšanje pogodbe je dokaz, da bo tako tudi v prihodnje,'' je po sklenitvi dogovora s 25-letnim kapetanom povedal športni direktor Denis Rajbar. Kozar se vrača po poškodbi kolena, zaradi katere je odsoten že dalj časa. Pogodba ga po novem z Muro veže do konca maja 2023.

✒️I Nova za kapetana Alen Kozar, prva za Tia Cipota.



Alen Kozar podaljšal pogodbo še za tri leta, 17-letni Tio Cipot s prvo profesionalno pogodbo.



👉https://t.co/rIlBGTmIit#mismomura #čarnobejli #PLTS pic.twitter.com/C46AIPWxYW — NŠ Mura (@nsmura_ms) June 12, 2020

Slačilnico si bo do takrat delil tudi z osem let mlajšim upom soboškega kluba. Prvo profesionalno pogodbo v karieri je z Muro podpisal 17-letni Tio Cipot, mlajši brat Kaija Cipota, ki je v prejšnjem krogu dosegel strelski prvenec v Prvi ligi Telekom Slovenije, in mlajši sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Fabijana Cipota.

Tio Cipot je dve leti mlajši od brata Kaija (na fotografiji). Najmlajši Cipot je v prejšnji sezoni za kadetsko ekipo v 16 nastopih dosegel osem zadetkov, v dveh nastopih pa se je enkrat vpisal med strelce tudi v mladinski kategoriji. Član mlajših reprezentančnih selekcij, ki igra na poziciji napadalnega vezista in obeh krilnih položajih. Z domačim klubom je podpisal pogodbo do 30. junija 2023. Foto: Grega Valančič/Sportida

''S pogodbo Tiu Cipotu sledimo poti razvoja nogometašev, vzgojenih v naši nogometni šoli. Cenimo domače talente in temu primerno jih želimo zavarovati ter obdržati v naših vrstah,'' poudarja športni direktor Mure.