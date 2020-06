Hadžiću ni všeč novost: To je nekorektno do drugih #video

Ko je Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) v začetku prejšnjega meseca uradno potrdil spremembo pri številu zamenjav na nogometnih tekmah, so se začeli na novost privajati tudi slovenski klubi. V prvem "pokoronskem" krogu sta možnost petih menjav na eni tekmi povsem izkoristila le dva trenerja.

Najhitreje se je za pet menjav, kar je slaba polovica enajsterice, odločil strateg NK Maribor. Sergej Jakirović je na gostovanju v Domžalah izvedel vseh pet menjav že do 74. minute. Takrat so gostitelji še vodili z 1:0, domači strateg pa je na igrišču vztrajal z začetno enajsterico. V naslednjih minutah je sledil preobrat. Vijolice so zadele dvakrat, spremenile potek dvoboja v svojo korist in se razveselile dragocene zmage, s katero so skočile na tretje mesto.

Jakirović bo dal priložnost vsem

Sergej Jakirović je v Domžalah izvedel pet menjav že do 74. minute. Foto: Grega Valančič/Sportida Na tej tekmi se je že uresničila napoved nekdanjega športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahovića, da bo Maribor po uvedbi novega pravila o petih menjavah v veliki prednosti, saj računa na najdaljšo in najbolj kakovostno klop.

"Vsem igralcem sem dejal, da bodo tudi tisti, ki niso bili z nami v Domžalami, dočakali priložnost. Ritem tekem bo zelo naporen," je dal Hrvat po tekmi v Domžalah vedeti, da se bo za veliko menjav odločal tudi na prihodnjih tekmah. Zdaj se pripravlja na nedeljski obračun z Aluminijem, na katerem bo NK Maribor v prvenstvu prvič vodil v (praznem) Ljudskem vrtu. Takrat bo že vedel, kako se bo razpletel derbi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije, na katerem se bosta v soboto v Stožicah spopadla vodilna Olimpija in drugouvrščeno Celje.

Drugega vodi Dušan Kosić, edini strateg poleg Jakirovića, ki je v prejšnjem krogu opravil vse mogoče menjave. "Nisem načrtoval petih menjav, ne bom jih niti za soboto (derbi Olimpija - Celje, op. p.), če se bodo zgodile, pa tudi v redu. S tem pravilom je malce lažje za ekipe, ki imajo širši igralski kader," meni strateg Celjanov, ki z varovanci v tem koledarskem letu, pa naj je šlo za prvenstveno ali prijateljsko tekmo, sploh še ni izgubil.

Zanimiv predlog trenerja Olimpije

Celjani so si v prvem "pokoronskem" krogu odločilno prednost pred Velenjčani ustvarili v drugem polčasu. Foto: Grega Valančič/Sportida Za zmaji, ki jih je pred leti vodil, zaostaja pet točk. Načrte bo poskušal prekrižati Safetu Hadžiću. Ta se spogleduje s prvim državnim naslovom, ki bi ga osvojil kot prvi trener Olimpije. Pri navijačih in igralcih zelo priljubljeni trener se ne odloča pogosto za menjave. V tej sezoni je na dveh tekmah od prve do zadnje sekunde na igrišču vztrajal z začetno enajsterico. Novo pravilo, ki mu je zeleno luč dela Fifa in se po novem uporablja v vseh ligah, se mu ne zdi najbolj pravično.

"Mogoče je tudi nekorektno do drugih klubov. Videli ste Maribor, kako lahko menja igralce. Mogoče jih lahko tudi mi, obstajajo pa tudi ekipe, ki so odvisne od 11, 13 igralcev. Zato sem za tri menjave," bi raje videl, da bi obveljalo staro pravilo.

Če bi bilo po njegovem, bi pravilo petih menjav obveljalo v nekoliko drugačni obliki. Z upoštevanjem prav posebnega kriterija, od katerega bi imeli največ mlajši igralci. "Trije igralci, dodatna dva igralca pa bi morala biti obvezno mlada. To bi bilo v redu za slovenski nogomet," je trener Olimpije, ki ga v soboto čaka derbi vodilnih ekip v praznih Stožicah, predstavil zanimiv predlog.