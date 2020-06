Dogaja se, navijači kmalu spet na stadionih v Sloveniji!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Stožicah bo 28. junija potekal večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Tudi pred gledalci? Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska vlada je izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti. Za slovenski nogomet to pomeni, da bodo lahko tekme ob priporočilih Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) od 15. junija znova potekale pred občinstvom. Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo svoje mnenje po posvetu z nogometnimi klubi podala v ponedeljek.

Ljubitelji športa v Sloveniji so se razveselili novega odloka. Od ponedeljka naprej bo spet možno organizirati mednarodna športna tekmovanja, Prva liga Telekom Slovenije, ki se je v ''pokoronskem'' obdobju nadaljevala konec prejšnjega tedna, nato pa sta bili odigrani še polfinalni tekmi pokala Slovenije, pa bi lahko zaživela v novi podobi. Na tekmi bi lahko bilo ob upoštevanju smernic ministrstva za zdravje ter NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2 prisotnih do 500 oseb.

Pokalna polfinalna dvoboja sta na Brdu pri Kranju potekala (skoraj) brez gledalcev. Na tribunah so bili prisotni le predstavniki/gostje klubov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potrebno pa je upoštevati, da se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina v omenjeno kvoto upoštevajo tudi nastopajoči – igralci, delegati, predstavniki medijev, varnostniki in podporno osebje, potrebno za izvedbo športnih prireditev. V tem primeru je jasno, da bi bilo število gledalcev, ki za zdaj ne smejo vstopiti na stadion in si bodo lahko dvoboje 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije ogledali le s pomočjo televizijskega prenosa, manjše od 500. A vseeno, to bi bila dobrodošla popestritev športnega dogodka, saj bi se na tribune vrnili tisti, zaradi katerih se nogomet sploh igra.

Tako je bilo v Beogradu na tekmi Partizan - Crvena zvezda v sredo, 10. junija 2020. Foto: Reuters

V nadaljevanju sezone ne bo manjkalo tekem, na katerih bi bile tribune prijetno polne in za katere bi vladalo veliko zanimanje. V soboto se bosta tako v Ljubljani pomerila vodilna prvoligaša Olimpija in Celje, a bodo tribune stoženskega stadiona prazne, saj bo novi odlok stopil v veljavo šele v ponedeljek (15. junija).

Čez slaba dva tedna se bosta v finalu pokala udarili Mura in Nafta. Prekmurska poslastica naj bi se zgodila na Brdu pri Kranju, kjer tribune osrednjega igrišča NNC Brdo sprejmejo okrog 400 oseb, največji dogodek, kar si ga lahko zamisli slovenski prvoligaški nogomet, večni derbi med Olimpijo in Mariborom, pa bo na sporedu 28. junija (v nedeljo zvečer).

Finale pokala Slovenije naj bi se po prvotnem načrtu odigral v Murski Soboti, a je bil zaradi pandemije koronavirusa prestavljen na Brdo pri Kranju. Foto: Sportida

Iz Nogometne zveze Slovenije (NZS) so nam sporočili, da bodo o korakih, ki sledijo, spregovorili v ponedeljek. Ravno na dan, ko bo stopil v veljavo nov odlok, s katerim bi se lahko prizori "stadionov duhov" dokončno poslovili, vrata stadionov pa, na začetku do 500 oseb, odprla ljubiteljem nogometa.