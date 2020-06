Norišnica v Beogradu! Kakšna socialna razdalja? #video

V srbskem nogometnem derbiju sta se v sredo v polfinalu pokalnega tekmovanja pomerila večna beograjskega tekmeca Partizan in Crvena zvezda. Prvič po "pokoronskem" obdobju sta se udarila pred gledalci. Zbralo se je skoraj 20 tisoč navijačev. Ponovno ni manjkalo incidentov in pirotehničnih vložkov.

"Ves planet se čudi. Kaj sploh reči? Srbi so nor narod," so zapisali pri srbskem Blicu, ko so preleteli odmeve svetovnih medijev nad dogajanjem na sredinem beograjskem pokalnem derbiju. Partizan in Crvena zvezda sta poskrbela za jubilejni medsebojni 200. spopad. Čeprav po svetu v "pokoronskem" obdobju gledalcem še ni dovoljen vstop na stadione, tako je tudi v Sloveniji, pa so v Srbiji sprostili ukrepe. Od 5. junija se tako lahko športne prireditve odvijajo pred občinstvom in ni več potrebno spoštovanje socialne razdalje.

Zmagovalca odločil Izraelec

Zanimanje za vedno prestižen derbi med beograjskima velikanoma je bilo ogromno. Na stadionu Partizana se je zbralo skoraj 20 tisoč gledalcev, črno-beli pa so dvoboj, na katerem ni manjkalo incidentov, dobili z 1:0 in se prebili v finale pokalnega tekmovanja. Za lovoriko se bodo 24. junija, isti dan bosta o pokalni lovoriki na slovenskih tleh odločali tudi prekmurski sosedi Mura in Nafta, pomerili z novosadsko Vojvodino, ki je bila v drugem polfinalu uspešnejša od beograjskega kluba Čukarički.

Junak Partizana je postal izraelski reprezentant Bibras Natcho. V polno je zadel v 58. minuti in dosegel edini zadetek na srečanju. Dvoboj so zaznamovali mnogi pirotehnični vložki, pred srečanjem so navijači rdeče-belih s predmetom zadeli vratarja Partizana Vladimirja Stojkovića, proti njemu ni poletela le bakla, ampak tudi odpirač za buteljke, nato jo je med srečanjem skupil še član Crvene zvezde Mirko Ivanić, ki naj bi ga zadeli z vžigalnikom. Trenerja Sava Milošević in Dejan Stanković, nekdanja zvezdnika srbskega nogometa, sta imela veliko dela. Med igralci so večkrat poskočile iskrice, zato sta morala večkrat umirjati varovance.

Bodo navijači Partizana 24. junija proslavili peto zaporedno pokalno lovoriko? Foto: Reuters

Zanimivo je, da bo Partizan lovil že peto zaporedno pokalno lovoriko, v prvenstvu pa je naslov najboljšega pripadel Crveni zvezdi. Rdeče-beli so tako zapravili priložnost, da bi prvič po letu 2007 osvojili dvojno krono.