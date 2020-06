NZS: finale pokala ostaja na Brdu pri Kranju in brez navijačev #video

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović pozdravlja zadnjo sprostitev ukrepov, po kateri je lahko od 15. junija naprej na prireditvah na prostem prisotnih do 500 gledalcev. Krovna zveza je klubom Prve lige Telekom Slovenije poslala posodobljene protokole za izpeljavo tekme z gledalci, kar pa se tiče finala pokala Slovenije med Muro in Nafto, ne bo menjave prizorišča. Na Gorenjskem bodo klube lahko spremljali le določeni predstavniki in gostje finalistov, ne bo pa navijačev.

Prvi mož Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović pozdravlja novo odločitev vlade o sproščanju ukrepov glede zbiranja ljudi na javnih prireditvah. Ljubitelji športa bi lahko od 15. junija, če se bo tako odločil prireditelj, v primeru Prve lige Telekom Slovenije bo to klub, obiskovali športne prireditve. Za začetek jih je lahko največ 500, vključno z vsemi sodelujočimi, tudi igralci, delegati, novinarji, varnostnimi, uradnim osebjem in še kom.

O tem bodo odločali klubi sami

Bo 28. junija večni derbi med Olimpijo in Mariborom minil "vsaj" pred 500 gledalci? Foto: Grega Valančič/Sportida ''Klubom smo danes poslali protokole, kako lahko spustijo gledalce na stadion. Skupno število vseh oseb na stadionu mora biti največ 500, treba pa bo tudi upoštevati socialno razdaljo 1,5 metra. V tem trenutku je to možno,'' je pojasnil predsednik krovne zveze, ki je klubom že poslala posodobljene protokole za izpeljavo tekem, na katerih bodo lahko vstop na stadion dovolile do 500 osebam.

O tem, ali se bodo res odločili za to možnost, bo odvisno od klubov, v primeru prve lige tudi od uradnih prirediteljev tekem. ''To je v njihovi pristojnosti. NZS jim je posredovala, vsak klub pa se lahko kot organizator odloči po svoje. Seveda pa se mora odločiti v skladu z ukrepom.''

Prvoligaške klube so v prvem "pokoronskem" krogu pričakale prazne tribune. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predsednik pričakuje, da se bodo klubi odzvali na nove ukrepe in odprli vrata stadionov. ''Nogomet se igra zaradi gledalcev. Dejstvo pa je, da ne bo enostavno, saj ima marsikateri klub sezonske vstopnice. Nekateri jih imajo več, kot je oseb po novem dovoljeno spustiti na stadion,'' je opozoril na eno izmed težav, ki bi lahko doletela klube.

Pričakuje, da bi lahko nov ukrep v praksi zaživel na stadionih že konec tedna, ko se bodo igrale tekme 29. kroga, za tiste med tednom, ljubljanska Olimpija je že sporočila, da bo sredin ljubljanski spopad proti Bravu minil brez gledalcev, pa bo verjetno še prehitro zaradi izpolnjevanja birokratskih pogojev ob prijavi dogodka.

Vedno odgovorno in v skladu z navodili

Marsikdo je v sredo začudeno spremljal prizore z beograjskega nogometnega derbija med Partizanom in Crveno zvezdo, ki ga je spremljalo 20 tisoč gledalcev brez upoštevanja socialne razdalje. ''Apeliram na vse, da se držimo navodil in spoštujemo razdaljo. Na tak način ne tvegamo.

Kaj se je dogajalo v sredo v Beogradu?

Navijaške skupine, upoštevajte NIJZ, spoštujte distanco. Situacija ni enostavna, smo v resnih razmerah, rahlo sproščenih glede na izboljšanje situacije, apeliram pa na vse, da se držimo navodil, da spoštujemo razdaljo, na tak način ne tvegamo. NZS je vedno ravnala zelo odgovorno in v skladu z navodili ustreznih institucij. V tem trenutku bi bilo absurdno tvegati, glede na to, da se razmere izboljšujejo. Ključno je, da se ta prvenstvena sezona nadaljuje in konča,'' Mijatović ne verjame, da bomo v Sloveniji kmalu spremljali podobne prizore, kot so bili v sredo na tribunah, zlasti med najbolj vnetimi navijači, v Beogradu. ''Moramo biti odgovorni in iti naprej postopoma.''

Finale na Brdu brez navijačev

Ko je vlada sprostila ukrepe do te mere, da se bodo lahko vrata stadionov od 15. junija ob spoštovanju posebnih kriterijev odprla vsaj za manjše število gledalcev, se je pojavilo vprašanje, ali bi se lahko finale pokala med Nafto in Muro prestavil na drugo lokacijo. Predsednik NZS je v petek pojasnil, da ostaja finale pokala Slovenije na Brdu pri Kranju, kjer bo 24. junija odigran ob 17.30 na glavnem igrišču NNC Brdo.

Brdo pri Kranju je gostilo obe polfinalni tekmi pokala Slovenije, na Gorenjskem bo tudi veliki finale. Foto: Grega Valančič / Sportida

''Glede na razmere in stanje ni nobenega razloga, da bi kamorkoli prestavili finale. NNC je eno najlepših nogometnih središč v Evropi. To priznavajo vsi. Finale bomo izpeljali na Brdu, kluboma pa omogočili, da do zahtevanega števila povabijo določeno število pokroviteljev. Skupaj ne smemo preseči števila 500. Upam, da bo to krasen dogodek in da dobimo pokalnega zmagovalca na Brdu,'' je dejal Mijatović in dodal, da navijaških skupin v finalu pokala Slovenije ne bo. Takšni odločitvi so botrovale birokratske zadeve, leto 2020, ki ne prizanaša z manj prijetnimi novicami, pa bo tako ponudilo nekaj novega.