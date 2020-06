Poglejte, kakšne priložnosti je zapravljala Olimpija. Je sodnik oškodoval Celjane? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes sta se na obračunu vodilnih v prvi ligi pomerila Olimpija in Celje. Tekma, ki je upravičila naziv derbija, je sicer postregla le z enim zadetkom, a je bilo dogajanje na igrišču izjemno dinamično. Zmage z 1:0 so se sicer veselili Celjani, ki so se tako Olimpiji približali le na dve točki zaostanka, izjemno predstavo pa je uprizoril vratar Celja Matjaž Rozman.

Ljubljančani so v derbiju kroga v Stožicah, zaradi varnostnih ukrepov, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, tokrat praznih, gostili Celjane. Gostje so v Stožicah z 1:0 porazili vodilno ekipo lige in tako v letu 2020 ostajajo neporaženi. Edini zadetek na tekmi je že v deveti minuti obračuna po hudi napaki obrambe Olimpije dosegel Mitja Lotrič, ki se je še štirinajstič v sezoni vpisal med strelce.

Zadetek Lotriča:

Priložnost za priložnostjo

Je pa imela številne priložnosti na drugi strani tudi Olimpijo. Če so bili večino prvega polčasa Celjani boljši nasprotnik, so Ljubljančani ob koncu prvega dela nevarno zapretili in predvsem v drugem polčasu zapravljali neverjetne priložnosti za izenačenje. Ante Vukušić je kot po tekočem traku zapravljal priložnosti, najlepšo je imel v 39. minuti tekme, ko je zgrešil praktično prazen gol.

Veliko prahu je s svojo odločitvijo v 73. minuti tekme dvignil glavni sodnik tekme Nejc Kajtazović, ki je ob padcu Vukušića v kazenskem prostoru Celja pokazal na najstrožjo kazen. Ob, za mnoge sporno dosojeni enajstmetrovki, je znova izjemno posredoval Matjaž Rozman, ki je ubranil enajstmetrovko Endriju Čekičiju. Ob koncu srečanja sta se ob dveh poskusih Olimpije iz bližine najprej izkazala vratar Rozman, potem pa je z golove črte žogo izbil še Amadej Brecl. Vrata Celja so za Olimpijo tako ostala zaklenjena, zaostanek Celja pa se je stopil le na dve točki.

Nekaj priložnosti Olimpije:

Sporno dosojena enajstmetrovka:

Se je glavni sodnik odločil pravilno, ko je pokazal na najstrožjo kazen? Da 57 +

Ne 294 +

Ne vem/me ne zanima 10 + Oddanih 361 glasov

Preberite še: